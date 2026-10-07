'తమ వాదనలు పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి' - సుప్రీంకోర్టులో ఏపీ సర్కార్ కేవియట్
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణపై వైఎస్సార్సీపీ సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లింది. సర్ తర్వాతే ఎన్నికల నిర్వహణ ప్రక్రియ చేపట్టాలని పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. దీనిపై ఇవాళ సుప్రీంకోర్టులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేవియట్ దాఖలు చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 7:58 PM IST
AP Govt Caveat SC Against YSRCP : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిలుపుదల చేయాలంటూ వైఎస్సార్సీపీ సుప్రీంకోర్టులో సోమవారం (అక్టోబర్ 5)న పిటిషన్ దాఖలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఏపీలో ‘సర్’ పక్రియ ముగియకుండానే స్థానిక ఎన్నికలకు సిద్ధమయ్యారని పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు. ఏ క్షణంలో అయినా ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదల చేసే అవకాశం ఉందని, వెంటనే విచారణ చేపట్టాలని వైఎస్సార్సీపీ తరఫు న్యాయవాది కోరారు. ‘సర్’ పక్రియ మొత్తం ముగిసిన తర్వాతే స్థానిక ఎన్నికలు నిర్వహించేలా ఆదేశాలు ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
తమ పిటిషన్పై వెంటనే విచారణ చేపట్టాలని వైఎస్సార్సీపీ తరఫు న్యాయవాది కోరగా చూద్దామని సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ అన్నారు. ఈ క్రమంలో వార్డుల సరిహద్దులు ఫ్రీజ్ కావు అని ధర్మాసనం వ్యాఖ్యానించింది. ఈ నేపథ్యంలోనే వైఎస్సార్సీపీ దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇవాళ సుప్రీంకోర్టులో కేవియట్ పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. ఈ అంశంపై తమ వాదనలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని కోరింది. తమ వాదనల తర్వాతే ఆదేశాలివ్వాలని విజ్ఞప్తి చేసింది.
అసలేం జరిగిందంటే : ఏపీలో స్థానిక ఎన్నికలపై ఈ నెల 1న హైకోర్టు కీలక తీర్పు వెలువరించింది. ఎన్నికల ప్రక్రియను ఆరు వారాల్లోపు ప్రారంభించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఎన్నికల సంఘానికి ఆదేశించింది. గ్రామ పంచాయతీ, పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలతో ముడిపడి ఉన్న వ్యాజ్యాలపై ఆదేశాలు జారీ చేసింది. బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్ కల్పిస్తూ ప్రభుత్వం జారీ చేసిన రెండు జీవోలను ఉన్నత న్యాయస్థానం కొట్టివేసింది. మొత్తం రిజర్వేషన్లు 50 శాతం దాటకూడదని పేర్కొంది. ‘సర్’ ప్రక్రియ ముగిశాకే స్థానిక ఎన్నికలు జరపాలంటూ వైఎస్సార్సీపీ దాఖలు చేసిన పిటిషన్తో పాటు వార్డుల పునర్విభజనపై దాఖలైన పిటిషన్ను హైకోర్టు కొట్టివేసింది. ఈ తీర్పును సవాల్ చేస్తూ వైఎస్సార్సీపీ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించిన విషయం తెలిసిందే.