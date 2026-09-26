దాల్మియా సిమెంట్ ప్లాంట్ విస్తరణకు గ్రీన్ సిగ్నల్ - 250 ఎకరాలు కేటాయింపు
వైయస్సార్ కడప జిల్లా మైలవరం మండలం చిన్న కొమ్మర్ల గ్రామంలో దాల్మియా సిమెంట్ లిమిటెడ్ క్లింకర్, సిమెంట్ కర్మాగార విస్తరణకు ప్రభుత్వం 250 ఎకరాల భూమిని కేటాయించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 26, 2026 at 7:14 PM IST
Government Allocates 250 Acres To Dalmia Cement : రాష్ట్రంలో పారిశ్రామిక రంగానికి పెద్దపీట వేస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. వైయస్సార్ కడప జిల్లా మైలవరం మండలం చిన్న కొమ్మర్ల గ్రామంలోని ప్రముఖ సిమెంట్ దిగ్గజం ఎమ్మెస్సెస్ దాల్మియా సిమెంట్ (భారత్) లిమిటెడ్ క్లింకర్, సిమెంట్ కర్మాగార విస్తరణకు అధికారికంగా ఆమోదం తెలిపింది. ఈ మేరకు పరిశ్రమలు - వాణిజ్య శాఖ కార్యదర్శి డాక్టర్ ఎన్. యువరాజ్ ఉత్వర్వులు జారీ చేశారు.
జీఓ నిబంధనలను సవరిస్తూ : కంపెనీ ప్రతిపాదించిన విస్తరణ ప్రణాళికకు అనుగుణంగా 250 ఎకరాల భూమిని వాస్తవ ఖరీదు ప్రాతిపాదికన కేటాయించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈనెల 18న జరిగిన రాష్ట్ర పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహక మండలి సమావేశంలో ఈ ప్రాజెక్టుపై విస్తృతంగా చర్చించి, సిఫార్సులు చేసినందున - ప్రభుత్వం ఈ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. గతంలో ఈ ప్లాంట్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని 7.23 మిలియన్ టన్నుల వార్షిక ఉత్పత్తిగా అంచనా వేయగా, తాజాగా దాన్ని మరింత పెంచుతూ 9.60 ఎమ్టీపీఏ (సంవత్సరానికి మిలియన్ టన్నులు)కు సవరించారు. ఈ మేరకు గతంలో ఇచ్చిన జీఓ నిబంధనలను సవరిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
రాష్ట్రంలోనే జీఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ : కంపెనీ నిర్దేశిత సమయానికి పనులను పూర్తి చేసి వాణిజ్య ఉత్పత్తిని ప్రారంభించేలా టైమ్లైన్ను ఖరారు చేశారు. ట్రయల్ ప్రొడక్షన్ వచ్చే ఏడాది నవంబర్లో ప్రారంభించాలని - వాణిజ్య ఉత్పత్తి 2028 జనవరి నుంచి ప్రారంభం కావాలని ప్రభుత్వం ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది. జీఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్పై స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేసింది. దాల్మియా సిమెంట్ సంస్థతో పాటు దాని వెండర్లు, సప్లయర్లు అంతా విధిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనే జీఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలని స్పష్టం చేసింది. ఈ ప్రాజెక్ట్ సజావుగా అమలయ్యేలా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఏపీఐఐసీ, పరిశ్రమల శాఖ, వైయస్సార్ కడప జిల్లా కలెక్టర్ను ప్రభుత్వం ఆదేశించింది.
చాలామందికి ఉపాధి : ఈ పరిశ్రమకు అనుబంధ రంగాలైన రవాణా, గనులు, కాంట్రాక్టులు, చిన్న పరిశ్రమలు, సేవా రంగాల్లో చాలామందికి ఉపాధి కలగనుంది. విస్తరణ చేయబోయే ప్లాంటులో రోబో ల్యాబ్, ఏఐ ఆధారిత భద్రత వ్యవస్థ, జర్మనీ, చైనాల సాంకేతికత, ఈవీ ఆధారిత రవాణా, రైల్వే లాజిస్టిక్, రూఫ్టాప్ సోలార్తో పాటు అధునాతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వినియోగించనున్నారు.
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