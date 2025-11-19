ETV Bharat / state

లిక్కర్ స్కాంలో కీలక పరిణామం - చెవిరెడ్డి ఆస్తుల జప్తునకు ప్రభుత్వం అనుమతి

వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన మద్యం కుంభకోణంలో కీలక పరిణామం - చెవిరెడ్డి భాస్కర్‌రెడ్డి కుటుంబ ఆస్తుల జప్తునకు ప్రభుత్వం అనుమతి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 19, 2025 at 4:37 PM IST

Govt Approves Confiscation of Chevireddy Family Assets‍‌: వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన మద్యం కుంభకోణంలో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. లిక్కర్‌ స్కాంలో కీలక నిందితుడైన వైఎస్సార్సీపీ నేత చెవిరెడ్డి భాస్కరరెడ్డి కుటుంబం అక్రమంగా పెద్దఎత్తున ఆస్తులు కూడబెట్టినట్లు సిట్‌ తేల్చింది. చెవిరెడ్డి కుటుంబం ఆస్తుల అటాచ్‌మెంట్‌కు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనుమతించింది.

వైఎస్సార్సీపీ జరిగిన మద్యం కుంభకోణంలో నిందితుల ఆస్తుల అటాచ్‌మెంట్ ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. మద్యం కేసులో కీలక నిందితుడైన చెవిరెడ్డి కుటుంబం కమిషన్లు, కిక్‌ బ్యాక్‌లు తీసుకుని భారీగా అక్రమాస్తులు కూడబెట్టినట్టు సిట్‌ తేల్చింది. చెవిరెడ్డి కుటుంబం కూడబెట్టిన అక్రమాస్తులపై దర్యాప్తు నివేదికను సిట్‌ ప్రభుత్వానికి నివేదించింది. సిట్‌ విన్నపం మేరకు చెవిరెడ్డి కుటుంబం ఆస్తుల అటాచ్‌మెంట్‌కు అనుమతిస్తూ ప్రభుత్వం ఆదేశాలు ఇచ్చింది.

చెవిరెడ్డి భాస్కరరెడ్డి, ఆయన కుమారుడు చెవిరెడ్డి మోహిత్ రెడ్డి, పేరిట ఉన్న ఆస్తుల అటాచ్ మెంట్​కు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. కేవీఎస్‌ ఇన్‌ఫ్రా ఎండీగా ఉన్న మోహిత్ రెడ్డి భార్య చెవిరెడ్డి లక్ష్మీకాంతమ్మ అలియాస్ లక్ష్మి పేరిట ఉన్న ఆస్తులుయ సీఎంఆర్​ ఇన్ ఫ్రా పేరిట చెవిరెడ్డి మరో కుమారుడు చెవిరెడ్డి హర్షిత్ రెడ్డి పేరిట ఉన్న ఆస్తుల అటాచ్ మెంట్ చేయనున్నారు. మద్యం కుంభకోణం అక్రమాలతో చెవిరెడ్డి కుటుంబం రూ.63.72 కోట్లపైగా ఆస్తులు కూడబెట్టారని సిట్‌ తేల్చింది.అయితే సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో ఆస్తుల విలువను తగ్గించారని సిట్‌ స్పష్టం చేసింది. రూ.54.87 కోట్ల ఆస్తులను ఉద్దేశపూర్వకంగా దాచిపెట్టినట్టు సిట్‌ గుర్తించింది. చెవిరెడ్డి కుటుంబం రూ.54.87 కోట్లపైగా మొత్తాన్ని లెక్కల్లో చూపకుండా బ్లాక్ మనీగా మలచినట్లు తేల్చింది.

మోసపూరిత భూ లావాదేవీలు: తిరుపతి జిల్లా చంద్రగిరి, రేణిగుంట, తిరుపతి రూరల్, తొట్టంబేడు జాయింట్ రిజిస్ట్రార్ల వద్ది రిజస్ట్రేషన్ చేసినట్లు సిట్‌ గుర్తించింది. నెల్లూరు జిల్లా గూడూరు, పొదలకూరు జాయింట్ సబ్ రిజిస్ట్రార్ల వద్ద రిజిస్ట్రరైన ఆస్తుల ఆటాచ్ మెంట్‌కు ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. చిత్తూరు జిల్లా పుత్తూరు జాయింట్ సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయంలో నిందితుడు చెవిరెడ్డి కుటుంబం పేర్లతో జరిగిన రిజిస్ట్రేషన్లు జరిగినట్టు సిట్‌ గుర్తించింది. అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని చెవిరెడ్డి కుటుంబం మోసపూరిత భూ లావాదేవీలు భారీగా చేసినట్లు సిట్ నిర్దారించింది.

బ్లాక్ మనీని వైట్ మనీగా: వెండోడులోని అరబిందో ఫార్మాకు కేవీఎస్ ఇన్‌ఫ్రా ద్వారా 263.28 ఎకరాల భూమి కొనుగోలు, అమ్మకంలో మోసం జరిగినట్లు సిట్‌ అధికారులు నిర్దారించారు. తక్కువ సమయంలోనే భూమి విలువలను అసాధారణంగా పెంచి బ్లాక్ మనీని వైట్‌ మనీగా మార్చారని తేల్చారు. ఈ లావాదేవీ ద్వారానే కేవీఎస్​ ఇన్‌ఫ్రా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ రూ.13.3 కోట్ల బ్లాక్ మనీని వైట్ మనీగా మార్చారని గుర్తించారు. మద్యం కుంభకోణం నుంచి కమిషన్లు, కిక్ బ్యాక్​లతో చెవిరెడ్డి కుటుంబం భారీగా స్థిర, చర ఆస్తులు కూడబెట్టారని సిట్ తేల్చింది.

చెవిరెడ్డి కుటుంబం అక్రమాస్తులపై అవినీతి నిరోధక చట్టం, క్రిమినల్​లాలోని పలు సెక్షన్ల ప్రకారం అటాచ్‌మెంట్‌కు అనుమతించాలని ప్రభుత్వాన్ని సిట్‌ కోరింది. సిట్‌ వినతి ప్రకారం చెవిరెడ్డి కుటుంబం ఆస్తుల ఆటాచ్‌మెంట్‌కు విజయవాడ కోర్టులో దరఖాస్తు చేసేందుకు అనుమతిస్తూ ప్రభుత్వం ఆదేశాలు ఇచ్చింది. తదుపరి చర్యలు తీసుకోవాలని డీజీపీని ఆదేశిస్తూ ఈ మేరకు హోంశాఖ ముఖ్యకార్యదర్శి కుమార్ విశ్వజిత్‌ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

