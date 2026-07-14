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ఏపీలో పారిశ్రామిక విప్లవం - 8 కొత్త ప్రైవేట్ పార్కులకు కూటమి సర్కార్ గ్రీన్ సిగ్నల్

రాష్ట్రంలో పారిశ్రామిక విప్లవానికి కూటమి ప్రభుత్వం వ్యూహాలు - ప్రైవేట్ పారిశ్రామిక పార్కుల విధానంతో అమలుకు సన్నాహాలు - రాష్ట్రంలో ఎనిమిది ప్రాంతాల్లో ప్రైవేటు పారిశ్రామిక పార్కుల ఏర్పాటు

​AP Private Industrial Parks
​AP Private Industrial Parks (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 11:54 AM IST

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AP Private Industrial Parks : ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పారిశ్రామిక విప్లవానికి కూటమి ప్రభుత్వం సరికొత్త ప్రైవేట్ పారిశ్రామిక పార్కుల విధానంతో సరికొత్త వ్యూహాన్ని అమలు చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎనిమిది ప్రాంతాల్లో ప్రైవేటు పారిశ్రామిక పార్కుల ఏర్పాటుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. కొత్త పాలసీ ద్వారా 4 వేల 196 ఎకరాల భూమి అందుబాటులోకి రానుండగా మౌలిక వసతుల కోసం రూ.1,720 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టనున్నారు. లక్షల మందికి ఉపాధి కల్పించడమే ధ్యేయంగా ప్రత్యేక దృష్టి సారించి ఈ పార్కులను ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తోంది.

ఏపీలో పారిశ్రామిక విప్లవం - 8 కొత్త ప్రైవేట్ పార్కులకు కూటమి సర్కార్ గ్రీన్ సిగ్నల్ (ETV Bharat)

రాష్ట్రంలో పరిశ్రమల స్థాపనను వేగవంతం చేసేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం సరికొత్త అడుగులు వేస్తోంది. కేవలం ప్రభుత్వమే భూములు సేకరించి పార్కులను అభివృద్ధి చేసే సంప్రదాయ పద్ధతికి స్వస్తి పలికి ప్రైవేటు భాగస్వామ్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తోంది. ఇందుకోసం ఏపీ ప్రైవేట్‌ ఇండస్ట్రియల్‌ పార్క్స్, ప్లగ్‌ అండ్‌ ప్లే ఇండస్ట్రియల్‌ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌ పాలసీని అమల్లోకి తెచ్చి 10 నుంచి వెయ్యి ఎకరాల విస్తీర్ణంలో వీటిని నిర్మించేలా నిబంధనలు సరళతరం చేసింది.

భూమి దొరకడం గగనం : ప్రస్తుతం ఏపీఐఐసీ వద్ద కేవలం 40 వేల ఎకరాల భూమి మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. రాయలసీమ, ఉత్తరాంధ్రల్లో కొంతమేర భూములున్నా, పారిశ్రామికంగా డిమాండ్ ఉన్న కోస్తా జిల్లాల్లో భూమి దొరకడం గగనంగా మారింది. సమస్యను అధిగమించేందుకే ప్రైవేటు భూ యజమానులను భాగస్వామ్యులను చేస్తూ కోస్తాంధ్రలో పారిశ్రామిక పార్కులను వేగంగా అందుబాటులోకి తెచ్చేలా ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు రచించింది.

ప్రభుత్వం అనుమతించిన 8 ప్రైవేటు పార్కుల్లో నెల్లూరు, విజయనగరం జిల్లాల్లో అతిపెద్ద మెగా ప్రాజెక్టులు రాబోతున్నాయి. నెల్లూరు జిల్లాలో అత్యధికంగా 2వేల 776 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో రూ.870 కోట్ల పెట్టుబడితో ఇఫ్కో కిసాన్ సెజ్ ఏర్పాటు కానుంది. విజయనగరం జిల్లాలో 11 వందల 63 ఎకరాల్లో రూ.531 కోట్ల వ్యయంతో జేఎస్​డ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ రూపుదిద్దుకోనుంది.

రూ.237 కోట్ల భారీ వ్యయంతో : ఉత్తరాంధ్ర పారిశ్రామిక జోన్‌ను మరింత బలోపేతం చేస్తూ విశాఖ, అనకాపల్లి జిల్లాల్లో మూడు కీలక పార్కులకు అనుమతులు లభించాయి. విశాఖలో 63 ఎకరాల్లో రూ.237 కోట్ల భారీ వ్యయంతో కె.కుమార్ ఇన్‌ఫ్రా ప్రాజెక్ట్స్ రంగంలోకి దిగుతుండగా, అనకాపల్లిలో 93 ఎకరాల్లో వరాహ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ ఏర్పాటు కానుంది. ఈ ప్రాంతంలో అత్యాధునిక మౌలిక వసతుల కల్పనకు అధికారులు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.

ఈ సరికొత్త పారిశ్రామిక విధానంలో మహిళా సాధికారతకు ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేసింది. అసోసియేషన్ ఆఫ్ లేడీ ఆంత్రప్రెన్యూర్స్ ఆధ్వర్యంలో చిత్తూరు జిల్లాలో 13.7 ఎకరాల్లోనూ, అనకాపల్లి జిల్లాలో 32 ఎకరాల విస్తీర్ణంలోనూ రెండు ప్రత్యేక పారిశ్రామిక పార్కులు ఏర్పాటు అవుతున్నాయి. మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలను ప్రోత్సహించేందుకు ఈ పార్కులలో ప్లగ్ అండ్ ప్లే మౌలిక వసతులను కల్పించనున్నారు.

కోస్తాలోని కృష్ణా, పల్నాడు జిల్లాల్లోనూ నూతన పారిశ్రామిక హబ్‌లు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. కృష్ణా జిల్లాలో 27 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో రూ.12 కోట్ల వ్యయంతో శ్రీ వేద ఇన్నోవేషన్ పార్క్ ఏర్పాటు కాబోతోంది. పల్నాడు జిల్లాలో 27.8 ఎకరాల్లో అర్షధాతు గ్రీన్ టెక్నాలజీస్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్' పేరిట పర్యావరణ అనుకూల గ్రీన్ టెక్నాలజీ పార్కు నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది.

రాష్ట్రానికి వస్తున్న భారీ పెట్టుబడుల ఒప్పందాలకు అనుగుణంగా భవిష్యత్తులో కనీసం 3.5 లక్షల ఎకరాల భూమి అవసరమని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇందులో కేవలం రాయలసీమలో అనుమతించిన పునరుత్పాదక ఇంధన ప్రాజెక్టుల కోసమే 2.5 లక్షల ఎకరాల ప్రభుత్వ, డీకేటీ భూములను సేకరిస్తున్నారు. మిగిలిన పెట్టుబడుల కోసం మరో లక్ష ఎకరాల ల్యాండ్ బ్యాంక్ సిద్ధం చేసేలా పరిశ్రమల శాఖ వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది.

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