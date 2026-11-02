టీటీడీకి స్పెసిఫైడ్ అథారిటీ - చైర్మన్గా ఈవో ముద్దాడ రవిచంద్ర
TTD specified authority : టీటీడీ పాలకమండలి గడువు ముగియడంతో ప్రభుత్వం స్పెసిఫైడ్ అథారిటీని నియమించింది. ఈవో ముద్దాడ రవిచంద్ర చైర్మన్గా, ఇద్దరు ఐఏఎస్ అధికారులు సభ్యులుగా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 6:46 PM IST
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) పాలకమండలి పదవీకాలం ముగియడంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పాలనలో ఎలాంటి అంతరాయం కలగకుండా టీటీడీకి 'స్పెసిఫైడ్ అథారిటీ'ని నియమిస్తూ అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. రాష్ట్ర రెవెన్యూ (దేవాదాయ) శాఖ కార్యదర్శి ఈ మేరకు జీవో ఎంఎస్ నెంబర్ 658 విడుదల చేశారు. 1987 దేవాదాయ చట్టంలోని సెక్షన్ 137 ప్రకారం ఈ నియామకం చేపట్టినట్లు ఆ ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు.
నూతనంగా నియమించిన ఈ స్పెసిఫైడ్ అథారిటీకి టీటీడీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ (ఈవో) ముద్దాడ రవిచంద్ర చైర్మన్గా వ్యవహరిస్తారు. ఆర్థిక శాఖ కార్యదర్శి వి.వినయ్ చంద్, దేవాదాయ శాఖ కార్యదర్శి కె.కన్నబాబులను ఇందులో సభ్యులుగా నియమించారు. ఈ అథారిటీ పదవీకాలం ఏడాది పాటు ఉంటుందని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ఒకవేళ ఈలోపు కొత్త ట్రస్ట్ బోర్డును నియమిస్తే, వెంటనే ఈ స్పెసిఫైడ్ అథారిటీ రద్దవుతుందని ఉత్తర్వుల్లో వివరించింది. అలాగే, ట్రస్ట్ బోర్డుకు ఉండే అధికారాలు, విధులు అన్నీ ఈ స్పెసిఫైడ్ అథారిటీకి ఉంటాయని స్పష్టం చేసింది.
గతంలో 2024 నవంబర్ 1వ తేదీన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం టీటీడీ పాలకమండలిని ఏర్పాటు చేసింది. బీఆర్ నాయుడు చైర్మన్గా మొత్తం 29 మంది సభ్యులతో ట్రస్ట్ బోర్డును నియమించింది. కాగా, వారి పదవీకాలం 2026 అక్టోబర్ 31తో ముగిసింది. గడువు ముగియడంతో బోర్డు స్థానంలో ప్రభుత్వం తక్షణమే ఈ ముగ్గురు ఐఏఎస్ అధికారులతో స్పెసిఫైడ్ అథారిటీని ఏర్పాటు చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది.