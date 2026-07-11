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ఉద్యోగ సంఘాలతో మంత్రుల బృందం చర్చ - శ్రీకాకుళంలో తలపెట్టిన ఉద్యమ సన్నాహక సభ తాత్కాలిక వాయిదా

అమరావతి జేఏసీ ఉద్యోగ సంఘాలతో మంత్రుల బృందం చర్చలు - 23 డిమాండ్లతో కూడిన వినతిపత్రం అందజేసిన ఉద్యోగ నేతలు - సమస్యల పరిష్కారానికి సానుకూలంగా స్పందించిన కూటమి ప్రభుత్వం

​AP Govt JAC Meet Success
​AP Govt JAC Meet Success (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 5:00 PM IST

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​AP Govt JAC Meet Success : రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారంపై కూటమి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. తమకు రావాల్సిన బకాయిలు, డీఏలు, పీఆర్సీ సహా పలు డిమాండ్లపై గళం విప్పుతున్న ఉద్యోగులతో ప్రభుత్వం చర్చల ప్రక్రియను వేగవంతం చేసింది. ఇందులో భాగంగా సచివాలయంలో ఏపీ జేఏసీ అమరావతి ఉద్యోగ సంఘం నేతలతో మంత్రుల బృందం విస్తృతంగా చర్చలు జరిపింది. మంత్రులు అనగాని సత్యప్రసాద్, కొలుసు పార్థసారథి ఈ చర్చల్లో పాల్గొని ఉద్యోగుల సమస్యలను సావధానంగా విన్నారు. ఈ దఫా చర్చలు సఫలం కావడంతో ఉద్యోగులు ఆందోళన బాట వీడారు.

సానుకూల వాతావరణంలో చర్చలు : ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం పూర్తి సానుకూలంగా ఉందని మంత్రులు స్పష్టం చేశారు. ఏపీ జేఏసీ అమరావతి ఉద్యోగ సంఘం నేత బొప్పరాజు వెంకటేశ్వర్లు తదితరులతో మంత్రులు భేటీ అయ్యారు. సంఘం నేతలు మొత్తం 23 డిమాండ్లతో కూడిన వినతిపత్రాన్ని మంత్రులకు అందజేశారు. ప్రధానంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పీఆర్సీ కమిషన్ ఏర్పాటుపై ఇరువర్గాలు చర్చించాయి. ఉద్యోగుల ఆర్థిక, ఆర్థికేతర అంశాలపై ప్రాథమికంగా మాట్లాడుకున్నారు. 2014-19 మధ్య చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వంలో ఉద్యోగులకు జరిగిన మేలును నేతలు గుర్తు చేసుకున్నారు.

ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారం దిశగా అడుగులు - మంత్రులతో భేటీ తర్వాత ఆందోళన బాట వీడిన ఏపీ జేఏసీ (ETV Bharat)

ఆర్థిక విధ్వంసం వల్లే జాప్యం : రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి ప్రస్తుతం ఎంతో కుదేలైందని మంత్రులు ఉద్యోగులకు వివరించారు. గత ప్రభుత్వంలో జరిగిన ఆర్థిక విధ్వంసం కారణంగానే ఉద్యోగులకు ఇప్పుడు వెంటనే న్యాయం చేయలేకపోతున్నామని చెప్పారు. రాష్ట్రాన్ని తిరిగి గాడిలో పెట్టేందుకు, ఆర్థిక వ్యవస్థను స్థిరంగా ఉంచేందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చేస్తున్న ప్రయత్నాలను నేతలకు వివరించారు. రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితిని ఉద్యోగులు సైతం అర్థం చేసుకోవాలని మంత్రులు కోరారు.

21న జాయింట్ స్టాఫ్ కౌన్సిల్ భేటీ : ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ ముఖ్యమైన సమావేశాల వల్ల ఈ భేటీకి హాజరు కాలేకపోయారు. ఆయన అందుబాటులో ఉండేలా ఈనెల 21న గానీ లేదా అంతకంటే ముందే మరోసారి సమావేశం కావాలని నిర్ణయించారు. 21వ తేదీన జాయింట్ స్టాఫ్ కౌన్సిల్ మీటింగ్ నిర్వహించనున్నారు. అన్ని ఉద్యోగ సంఘాల అభిప్రాయాలు తీసుకుని, ఒక సమగ్ర నివేదికను ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్తామని మంత్రులు హామీ ఇచ్చారు. పీఆర్సీ, ఏరియర్స్, డీఏల చెల్లింపులపై రాష్ట్ర పరిస్థితిని బట్టి కార్యాచరణ ప్రకటిస్తామన్నారు.

"అమరావతి జేఏసీ ఉద్యోగ సంఘాలతో మేం సానుకూలంగా చర్చలు జరిపాం. వారు మొత్తం 23 డిమాండ్లను మా ముందు ఉంచారు. ప్రతి డిమాండ్ మీద ప్రాథమికంగా చర్చించాం. గత ప్రభుత్వం చేసిన ఆర్థిక విధ్వంసం వల్లే రాష్ట్ర పరిస్థితి కుదేలైందని వివరించాం. ఆర్థిక మంత్రి అందుబాటులో లేకపోవడంతో, 21వ తేదీలోగా మరోసారి భేటీ అవుతాం."-కొలుసు పార్థసారథి, మంత్రి

ఉద్యమ కార్యాచరణ వాయిదా : మంత్రులతో చర్చలు సఫలం కావడంతో ఏపీ జేఏసీ అమరావతి నేతలు మెత్తబడ్డారు. ప్రభుత్వంతో సుహృద్భావ వాతావరణంలో చర్చలు జరిగిన నేపథ్యంలో ఉద్యమ కార్యాచరణను వాయిదా వేసుకుంటున్నట్లు నేతలు ప్రకటించారు. రేపు శ్రీకాకుళంలో తలపెట్టిన ఉద్యమ సన్నాహక సభను తాత్కాలికంగా వాయిదా వేస్తున్నట్లు తెలిపారు. కాగా, భవనాలపై పన్నుల విధింపు, ఆర్టీసీ ఎలక్ట్రికల్ వాహనాల వినియోగం వంటి అంశాలపై కూడా ఉద్యోగ నేతలు ప్రభుత్వానికి పలు సూచనలు చేశారు. వాటిని కూడా సీఎం దృష్టికి తీసుకెళ్తామని మంత్రులు భరోసా ఇచ్చారు.

"రాష్ట్రం అభివృద్ధి పథంలో ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు ప్రభుత్వం, ఉద్యోగుల మధ్య ఎలాంటి గ్యాప్ ఉండకూడదన్నదే మా లక్ష్యం. ఉద్యోగ సంఘాలు అడిగే డిమాండ్లలో న్యాయం ఉంది. ఇరువర్గాలకు ఆమోదయోగ్యమైన పరిష్కారం దిశగా వెళ్తున్నాం. మా చర్చలతో వారు ఉద్యమ బాటను తాత్కాలికంగా ఆపుకుంటామని చెప్పారు. ముఖ్యమంత్రితో చర్చించి రాష్ట్ర పరిస్థితికి అనుగుణంగా ఏది ఎప్పుడు చేయగలమో స్పష్టమైన కార్యాచరణను ప్రకటిస్తాం." -అనగాని సత్యప్రసాద్, మంత్రి

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TAGGED:

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