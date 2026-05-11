నకిలీ వైద్యులకు చెక్ - 'ఆయుష్' సేవల్లో కొత్త శకం

నాణ్యత పెంపు కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం - ఏపీ అల్లోపతిక్ ప్రైవేట్ మెడికల్ కేర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చట్టానికి సవరణ - కొత్త విధివిధానాల రూపకల్పనకు 3 ప్రత్యేక కమిటీల ఏర్పాటు

Published : May 11, 2026 at 8:14 PM IST

AP AYUSH Act Amendment : రాష్ట్రంలో వైద్య సేవల రంగంలో కూటమి ప్రభుత్వం విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకువస్తోంది. ఆయుష్ (ఆయుర్వేద, యోగా, యునానీ, సిద్ధ, హోమియోపతి) వైద్య సేవల్లో నాణ్యతను మరింత పెంచేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సమాజంలో గుర్తింపు లేని, నకిలీ వైద్యులకు కళ్లెం వేసే దిశగా పక్కా చర్యలు చేపట్టింది. ఇందుకోసం సంబంధిత చట్టానికి కీలక సవరణలు చేసింది. ఈ చట్ట సవరణ బిల్లుకు రాష్ట్ర గవర్నర్ కూడా తన ఆమోద ముద్ర వేశారు.

సంప్రదాయ వైద్యానికి పూర్వ వైభవం : రాష్ట్రంలో సంప్రదాయ వైద్య విధానాలకు పూర్వ వైభవం తీసుకురావాలని ప్రభుత్వం కృతనిశ్చయంతో ఉంది. ఆయుర్వేద, హోమియో, సిద్ధ, యూనాని, నేచురోపతి వైద్యానికి ప్రజల్లో మరింత ప్రాచుర్యం తెచ్చేందుకు ప్రభుత్వం కంకణం కట్టుకుంది. ఇందులో భాగంగా 'ఆంధ్రప్రదేశ్ అల్లోపతిక్ ప్రైవేట్ మెడికల్ కేర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చట్టం-2022'కు సవరణ చేసే బిల్లును ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది. ఈ సవరణ బిల్లుకు రాష్ట్ర గవర్నర్ ఆమోదం తెలపడంతో, ఇది త్వరలో పూర్తిస్థాయిలో అమల్లోకి రానుంది.

3 ప్రత్యేక కమిటీలతో కసరత్తు : చట్ట సవరణతో పాటు, కొత్త విధివిధానాలను కూడా తీసుకురాబోతున్నామని రాష్ట్ర వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ తెలిపారు. ఈ విధివిధానాల రూపకల్పన కోసం ప్రభుత్వం మూడు ప్రత్యేక కమిటీలను ఏర్పాటు చేసింది. టెక్నికల్ (సాంకేతిక), ఎక్స్‌పర్ట్స్ (నిపుణుల), స్టేక్ హోల్డర్స్ (భాగస్వాముల) కమిటీలను ప్రత్యేకంగా వేశారు. ఒక్కో కమిటీలో ముగ్గురు కీలక అధికారులు, సీనియర్ వైద్యులు, ఆ రంగంలోని నిపుణులు ఉంటారు. ఈ కమిటీలు కేవలం అధికారులతోనే కాకుండా ఆయుష్ వైద్య రంగ నిపుణులు, సామాన్య ప్రజలను కూడా భాగస్వామ్యం చేయనున్నాయి. క్షేత్రస్థాయిలో వారి సూచనలు, సలహాలను కూడా ఈ కమిటీలు పరిగణనలోకి తీసుకోనున్నాయి. ఆ తర్వాత ఈ నెలాఖరుకల్లా పక్కా నివేదికను ప్రభుత్వానికి సమర్పించనున్నాయి.

పొరుగు రాష్ట్రాల విధానాల పరిశీలన : విధివిధానాల రూపకల్పన కోసం మన పక్క రాష్ట్రాలైన కేరళ, కర్ణాటక, తమిళనాడులో అమలవుతున్న అత్యుత్తమ అంశాలను ఈ కమిటీలు నిశితంగా పరిశీలిస్తాయని ఆయుష్ విభాగం ఇన్‌ఛార్జి డైరెక్టర్ రోణంకి గోపాలకృష్ణ పేర్కొన్నారు. తద్వారా రాష్ట్రంలో ఒక లోప రహితమైన విధానాన్ని తీసుకురావాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. గ్రామాల్లో నామమాత్రపు బోర్డులు పెట్టి, ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్న నకిలీ వైద్యులకు (క్వాక్స్‌కు) ఇకపై కష్టకాలం మొదలైనట్లే. కొత్తగా రాబోయే నిబంధనల ప్రకారం రాష్ట్రంలో నడిచే ఆయుష్ క్లినిక్‌లు, ఆసుపత్రులు తప్పనిసరిగా ఆయుష్ శాఖ నుంచి రిజిస్ట్రేషన్ (గుర్తింపు) పొందాల్సి ఉంటుంది. సరైన, కచ్చితమైన విద్యార్హతలు కలిగిన వారి ద్వారా మాత్రమే ఇకపై ప్రజలకు ఆయుష్ వైద్య సేవలు అందుతాయి.

అవనిగడ్డ నియోజకవర్గంలో మంత్రి పర్యటన : మరోవైపు, రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ అవనిగడ్డ నియోజకవర్గంలో పర్యటించారు. గ్రామీణ ప్రాంత పేద ప్రజల ఆరోగ్యంపై కూటమి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించినట్లు ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ పర్యటనలో స్థానిక ఎమ్మెల్యే మండలి బుద్ధప్రసాద్‌తో కలిసి మంత్రి పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు. చల్లపల్లి మండల పరిధిలోని లక్ష్మీపురంలో నూతనంగా నిర్మించిన ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని మంత్రి ప్రారంభించారు.

చల్లపల్లిలోని సామాజిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో నూతనంగా నిర్మించిన 'బయో వ్యర్థముల గదుల సముదాయాన్ని' కూడా ఆయన లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. మోపిదేవి పంచాయతీ పరిధిలోని రావివారిపాలెం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో సుమారు రూ. 40 లక్షల వ్యయంతో నిర్మించిన మొదటి అంతస్తు గదిని ఎమ్మెల్యే బుద్ధప్రసాద్‌తో కలిసి మంత్రి ప్రారంభించారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వైద్య సేవలను మరింత బలోపేతం చేసి, ప్రతి పేదవాడికీ నాణ్యమైన వైద్యాన్ని అందించడమే తమ ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యమని మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ పునరుద్ఘాటించారు.

