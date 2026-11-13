ప్రైవేట్ మెడికల్ విద్యార్థులకు ఊరట - ప్రభుత్వ కాలేజీల్లో పోస్ట్మార్టం ప్రాక్టికల్స్కు గ్రీన్సిగ్నల్
AP post mortem practicals : ప్రైవేట్ మెడికల్ కళాశాలల విద్యార్థులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో పోస్ట్మార్టం ప్రాక్టికల్స్కు అనుమతిస్తూ వైద్యారోగ్య శాఖ కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 6:54 PM IST
రాష్ట్రంలో ప్రైవేటు మెడికల్ కళాశాలల్లో చదువుతున్న వైద్య విద్యార్థులకు ఎదురవుతున్న పోస్ట్మార్టం ప్రాక్టికల్స్ కష్టాలకు చెక్ పడింది. ఎంతోకాలంగా వారు పడుతున్న ఇబ్బందులకు ముగింపు పలుకుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఎన్టీఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీకి అనుబంధంగా ఉన్న ప్రైవేటు మెడికల్ కళాశాలల విద్యార్థులకు భారీ ఊరటనిచ్చింది. ప్రాక్టికల్ పోస్ట్మార్టం కోసం వారు ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలకు హాజరయ్యేందుకు ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర వైద్యారోగ్య శాఖ అధికారిక ఉత్తర్వులు వెలువరించింది.
ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో ప్రాక్టికల్స్కు హాజరయ్యే ప్రైవేటు విద్యార్థులకు ప్రభుత్వం కొన్ని నిబంధనలు విధించింది. పది పోస్ట్మార్టం ప్రాక్టికల్స్కు హాజరయ్యేందుకు ఒక్కో విద్యార్థి రూ.1000 చొప్పున ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఒకసారికి పది మంది విద్యార్థులకు మాత్రమే ఈ ప్రాక్టికల్ తరగతులకు హాజరయ్యేందుకు అనుమతి ఇస్తారు. రద్దీని నివారించి, విద్యార్థులకు స్పష్టమైన అవగాహన కల్పించేందుకే ఈ బ్యాచ్ విధానాన్ని అమలు చేయనున్నారు. ఈ మేరకు వైద్యారోగ్య శాఖ కార్యదర్శి జి.వీరపాండ్యన్ ఉత్తర్వుల్లో స్పష్టంగా వివరించారు.
ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ విభాగం అభివృద్ధికి నిధులు : విద్యార్థుల నుంచి వసూలు చేసే ఈ ప్రాక్టికల్ ఫీజును ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల అభివృద్ధి నిధికి జమ చేయాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. ఈ మొత్తాన్ని వేరే ఇతర అవసరాలకు వాడకూడదని స్పష్టం చేసింది. కేవలం ఆయా ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలల్లోని ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ విభాగం అభివృద్ధి కోసం మాత్రమే ఈ నిధులను ఖర్చు చేయాలని అధికారులను నిర్దేశించింది. దీనిద్వారా ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లోని ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్లు మరింత బలోపేతం కానున్నాయి.
ఎంఓయూ తప్పనిసరి : రాష్ట్రంలో సరైన సదుపాయాలు లేక ప్రైవేటు కళాశాలల విద్యార్థులు ప్రాక్టికల్ పోస్ట్మార్టం తరగతులకు ఇబ్బందులు చవిచూడాల్సి వస్తోంది. తాజా ఉత్తర్వులతో ఆయా విద్యార్థులకు ఎంతో మేలు జరగనుంది. అయితే, ఈ సదుపాయాన్ని వినియోగించుకోవాలంటే ప్రైవేటు వైద్య కళాశాల యాజమాన్యాలు ఓ ఒప్పందం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. స్థానికంగా ఉన్న ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలతో సంబంధిత ప్రైవేటు యాజమాన్యం ముందుగా ఎంఓయూ (MoU) కుదుర్చుకోవాలని ప్రభుత్వం తాజా ఉత్తర్వుల్లో స్పష్టం చేసింది.
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