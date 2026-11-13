తారు కొరతకు చెక్ - రోడ్డు పనుల కోసం విదేశీ దిగుమతికి ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్
AP Bitumen Import: పశ్చిమాసియా యుద్ధ ప్రభావంతో తలెత్తిన తారు కొరతను అధిగమించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రోడ్డు పనుల కోసం ప్రైవేటు ఏజెన్సీలు, విదేశాల నుంచి తారు దిగుమతికి అనుమతించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 10:22 PM IST
పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న యుద్ధ పరిస్థితుల కారణంగా రాష్ట్రంలో రోడ్డు నిర్మాణ పనులకు బ్రేక్ పడింది. ముడి చమురు ధరలు ఆకాశాన్నంటడంతో రహదారుల నిర్మాణంలో కీలకమైన తారు (బిట్మెన్) కొరత ఏర్పడింది. కొరతకు తోడు ధరలు కూడా భారీగా పెరగడంతో రోడ్ల మరమ్మతులు ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోయాయి. ఈ విపత్కర పరిస్థితుల నుంచి బయటపడేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రహదారులు, భవనాల శాఖ ఆధ్వర్యంలో విదేశాల నుంచి తారు దిగుమతికి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. అలాగే ప్రైవేటు ఏజెన్సీల ద్వారా కూడా సేకరించుకునేందుకు అధికారికంగా అనుమతి ఇచ్చింది. ధరలు అందుబాటులోకి వచ్చి సాధారణ పరిస్థితులు నెలకొనే వరకు ఈ వెసులుబాటు ఉంటుందని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ప్రభుత్వ తాజా నిర్ణయంతో నిలిచిపోయిన రోడ్డు మరమ్మతులు, విస్తరణ పనులు మళ్లీ ఊపందుకోనున్నాయి.
అమెరికా-ఇరాన్-ఇజ్రాయిల్ దేశాల మధ్య జరుగుతున్న హోరాహోరీ యుద్ధం ప్రపంచ చమురు మార్కెట్పై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. ప్రధానంగా ముడి చమురు ధరలు భారీగా పెరిగాయి. ముడి చమురును శుద్ధి చేసే క్రమంలోనే డీజిల్, పెట్రోలుతో పాటు చిట్టచివరగా ఈ బిట్మెన్ (తారు) ఉత్పత్తి అవుతుంది. యుద్ధం కారణంగా హార్ముజ్ జలసంధి నుంచి చమురు దిగుమతులకు తీవ్ర ఆటంకం కలిగింది. ఆ సమయంలో తారు ఉత్పత్తి దాదాపు నిలిచిపోయింది. అదే సమయంలో బిట్మెన్ ధరలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అమాంతం ఎగబాకాయి. ఫలితంగా రహదారుల నిర్మాణం, మరమ్మత్తు పనులకు తీవ్ర ఆటంకం కలిగింది. రహదారి పనుల కోసం ప్రధానంగా వీజీ-10, వీజీ-30, వీజీ-40 రకాల తారును వాడుతారు. ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ (IOC), హెచ్పీసీఎల్ (HPCL), బీపీసీఎల్ (BPCL) లాంటి సంస్థలు కూడా ఈ క్లిష్ట సమయంలో నిర్దేశిత ధరలకు తారును అందించలేకపోతున్నాయి.
గుత్తేదారులకు పెరిగిన ఆర్థిక భారం : తారు ధరలు అమాంతం పెరగడం, కొరత కారణంగా గుత్తేదారులకు (కాంట్రాక్టర్లకు) ఇది పెనుభారంగా మారింది. గతంలో చేసుకున్న ఒప్పందాల ప్రకారం పనులు చేస్తే తీవ్ర నష్టాలు వస్తాయని వారు పనులను మధ్యలోనే ఆపేశారు. దీంతో కొన్ని నెలలుగా పనులు ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోయాయి. గత ఏడాది రూ.871 కోట్ల విలువైన మరమ్మత్తు పనులు జరిగాయి. కానీ ఈ ఏడాది 10 వేల కిలోమీటర్ల మేర చేపట్టాల్సిన రూ.3 వేల కోట్ల పనుల్లో కేవలం 50 శాతమే పూర్తయ్యాయి. ఈ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు, నిర్మాణ సంస్థల నిర్వాహకులు ప్రైవేటు సంస్థలు లేదా విదేశాల నుంచి నిర్దేశించిన ధరల్లో తారు సేకరించుకునేందుకు ప్రభుత్వం అనుమతించింది.
జియో పొలిటికల్ ఘర్షణ పరిస్థితులు చక్కబడతాయని రాష్ట్ర, కేంద్ర సంస్థలు ఇంతకాలం ఎదురుచూశాయి. కానీ పరిస్థితులు ఏమాత్రం ఆశాజనకంగా లేకపోవడంతో ప్రభుత్వం పునరాలోచనలో పడింది. ప్రైవేటు తారు కొనుగోలుకు అవకాశం కల్పించాలని ఆర్ అండ్ బీ ఇంజినీర్ ఇన్ చీఫ్ (ఈఎన్సీ), చీఫ్ ఇంజనీర్ల కమిటీ ప్రభుత్వాన్ని కోరింది. గతంలో చేసుకున్న నిర్మాణ ఒప్పందాలను పెరిగిన తారు ధరల ఆధారంగా సర్దుబాటు చేయాలని నివేదించింది. ఆర్ అండ్ బీ మంత్రి బీసీ జనార్దన్రెడ్డి కూడా ఈ సమస్యను ముఖ్యమంత్రి, ఆర్థిక శాఖ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. విదేశీ తారు దిగుమతికి అనుమతి ఇస్తేనే పనులు ముందుకు సాగుతాయని స్పష్టం చేశారు.
"పశ్చిమాసియా యుద్ధం వల్ల తారు ధరలు అనూహ్యంగా పెరిగాయి. దీంతో రోడ్ల మరమ్మతులు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. దీనికి పరిష్కారంగా విదేశాల నుంచి తారు దిగుమతి చేసుకోవాలని, ప్రైవేటు ఏజెన్సీల ద్వారా కొనుగోలు చేయాలని నిర్ణయించాం. మా సిఫార్సులకు ప్రభుత్వం సానుకూలంగా స్పందించి అనుమతులు జారీ చేసింది. దీంతో నిలిచిపోయిన రోడ్డు పనులు మళ్లీ ఊపందుకుంటాయి."- శేషు కుమార, ఆర్ అండ్ బీ శాఖ ఇంజినీర్ ఇన్ చీఫ్
మార్చి 31 వరకు వెసులుబాటు : వాస్తవ పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రైవేటు సంస్థల నుంచి తారు సేకరణకు ప్రభుత్వం అనుమతి జారీ చేసింది. ఈ వెసులుబాటు వచ్చే ఏడాది మార్చి 31 వరకు లేదా చమురు రంగంలో సాధారణ పరిస్థితులు నెలకొనే వరకు అమల్లో ఉంటుందని ఆర్ అండ్ బీ శాఖ మెమోలో పేర్కొంది. ధరల సర్దుబాటు అనేది 2021లో జారీ చేసిన జీవో 62 ప్రకారమే ఉండాలని స్పష్టం చేసింది. చమురు సంస్థల ధరలకు తగినట్టే కొనుగోళ్లు జరగాలని సూచించింది. ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంతో ఏపీలో రహదారి ప్రాజెక్టులు, రిపేర్ల పనులు వేగంగా కొనసాగే అవకాశం ఉంది.
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