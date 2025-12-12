అధికారుల చుట్టూ తిరుగుతున్నారా - ఇక కొత్త బియ్యం కార్డు పొందడం సులువే
సచివాలయంలో ప్రభుత్వ వెబ్సైట్లో మ్యారేజీ స్ల్పిట్ ఆప్షన్లో నమోదు - దీని ఆధారంగా రేషన్ కార్డు జారీ
AP Govt Actions To Prevent Problems Obtaining New Rice Cards : గతంలో కొత్త బియ్యం కార్డు కావాలన్నా, పిల్లల పేర్లు చేర్చాలన్నా కాళ్లరిగేలా అధికారుల చుట్టూ తిరగాల్సి వచ్చేది. ఈ అవస్థలకు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. ఎప్పుడైనా దరఖాస్తు చేసుకునేలా సచివాలయాల్లో కొత్త వ్యవస్థను తీసుకొచ్చారు. డిజిటల్ సహాయకులకు ఆయా బాధ్యతలు అప్పగించారు.
నవ దంపతులకు ఆ రిస్క్ తప్పినట్టే : పెళ్లైన దంపతులు బియ్యం కార్డుకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే గతంలో పెద్ద ప్రక్రియ ఉండేది. తొలుతగా ఆ మహిళను తల్లిదండ్రుల కార్డు నుంచి తొలగించి తదుపరి ప్రక్రియ చేపట్టేవారు. ఈ వ్యవధిలో లబ్ధిని కోల్పోయేవారు. ఇకపై అలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవు. భార్యాభర్తల ఇద్దరి ఆధార్, భర్త పాత బియ్యం కార్డు, పెళ్లి ధ్రువీకరణ పత్రం తీసుకుని సచివాలయానికి వెళ్తే ప్రభుత్వ వెబ్సైట్లో మ్యారేజీ స్ల్పిట్ ఆప్షన్లో నమోదు చేస్తారు. వారికో నంబరు కేటాయించి దాని ఆధారంగా ఈకేవైసీ చేస్తారు. తర్వాత వీఆర్వో, తహసీల్దారు పరిశీలనకు పంపుతారు. అక్కడి నుంచి అనుమతి పొందగానే కార్డు మంజూరు చేస్తారు.
ఆ మార్పులకు అనుమతులు : పిల్లల ఆధార్, జనన ధ్రువీకరణ పత్రాలు, తల్లిదండ్రుల బియ్యం కార్డు వివరాలు నమోదు చేసి వీఆర్వో, తహసీల్దారు పరిశీలనకు పంపుతారు. వారు అనుమతించగానే కార్డులో పేర్లు చేరుస్తారు. మరిన్ని వివరాలకు సచివాలయాల్లో సంప్రదించాలని డీఎస్వో శంకరన్ తెలిపారు. కార్డులో చిరునామా మార్పులకు అవకాశం ఉందన్నారు. అర్హులైన లబ్ధిదారులు గ్రామ, వార్డు సచివాలయాలు, వీఆర్వోలను సంప్రదించాలని డీఎస్వో కోరారు. జనవరి నుంచి జూన్ వరకు దరఖాస్తు చేసుకున్న వారికి జులైలో జులై నుంచి డిసెంబరు వరకు దరఖాస్తు చేసుకున్న వారికి జనవరిలో కొత్త బియ్యం కార్డులు అందజేయనున్నారు.
స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులు : ప్రజలకు మరింత సులభంగా, పారదర్శకంగా రేషన్ సరకులు అందించడానికి స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులు ప్రవేశపెట్టిన సంగతి తెలిసిందే. తద్వారా పేదలకు చౌకదుకాణాల సరకులు అందిస్తోంది. ఈక్రమంలో అక్రమాలకు కళ్లెం వేసేందుకు స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులను రూపొందించింది. వాటిని లబ్ధిదారులకు ఆగస్టు నుంచే పంపిణీకి శ్రీకారం చుట్టింది. అందులో భాగంగా ఆయా గ్రామ, వార్డు సచివాలయాలకు పంపిణీ చేసింది.
అందుకు అనుగుణంగా తమ పరిధిలోని కార్డుదారులకు అందజేసే బాధ్యతను సంబంధిత అధికారులకు అప్పగించింది. వృద్ధులు, దివ్యాంగుల ఇళ్లకు వద్దకు వెళ్లి ఇచ్చేలా ప్రభుత్వం ఆదేశాలిచ్చింది. అయినా వేలాదిగా కార్డులు పంపిణీ కాకుండానే మిగిలిపోవడం గమనార్హం. ప్రభుత్వం ఈనెల 15 నాటికి పంపిణీ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని తాజాగా ఆదేశాలిచ్చింది. మిగిలిపోయిన వాటిని తిరిగి కమిషనరేట్కు పంపాలని స్పష్టంగా పేర్కొంది. గడువు సమీపిస్తున్నా సరే అర్హులైన కొద్దిమంది స్మార్ట్ కార్డులను తీసుకోవటం లేదు.
