అమరావతిని ఏపీ రాజధానిగా 2024 జూన్‌ 2 నుంచి గుర్తించండి: కేంద్రానికి ఏపీ ప్రభుత్వం లేఖ

అమరావతి అంశంపై కేంద్రానికి లేఖ రాసిన ఏపీ ప్రభుత్వం - విభజన చట్టంలోని సెక్షన్‌ 5(2)ను సవరించాలని వినతి - బడ్జెట్‌ సమావేశాల్లో సభ ముందుకు బిల్లు చేరే అవకాశం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 12, 2025 at 8:05 AM IST

3 Min Read
AP Govt Wrote Letter To Center For Capital Issue: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ నూతన రాజధానిగా అమరావతిని 2024 జూన్‌ 2వ తేదీ నుంచి చేరుస్తూ విభజన చట్టంలోని సెక్షన్‌ 5(2)ను సవరించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రాన్ని కోరింది.

చట్టాన్ని సవరించాలని వినతి: అమరావతి రాజధానికి చట్టబద్ధత కల్పిస్తూ విభజన చట్టాన్ని సవరించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోరిన నేపథ్యంలో ఎప్పటి నుంచి దాన్ని అమల్లోకి తేవాలో స్పష్టత ఇవ్వాలంటూ కేంద్ర హోం శాఖ ఈ నెల 1వ తేదీన రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి లేఖ రాసింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి ఆ అంశంపై స్పష్టత ఇస్తూ కేంద్ర హోం శాఖకు తాజాగా లేఖ పంపారు.

అంతేకాకుండా 2024 జూన్‌ 2వ తేదీ నుంచి అమరావతి ఏపీ రాజధానిగా ఉంటుందని విభజన చట్టంలోని సెక్షన్‌ 5(2)లో చేర్చాలని కోరారు. విభజన చట్టంలో హైదరాబాద్‌ పదేళ్లపాటు ఉమ్మడి రాజధానిగా ఉంటుందని చెప్పిన నేపథ్యంలో 2024 జూన్‌ 2 నుంచి అమరావతిని ఏపీ రాజధానిగా పేర్కొనడం సబబుగా ఉంటుందని కేంద్ర హోం శాఖ కార్యదర్శికి తెలిపారు.

అందుకు దీని ఆధారంగా కేంద్ర హోం శాఖ కేబినెట్‌ నోట్‌ తయారుచేసి, మంత్రివర్గం ముందుకు తీసుకెళ్లనున్నట్లు తెలిసింది. ఈ ప్రతిపాదనకు డిసెంబర్‌ చివరి వారానికల్లా కేబినెట్‌ ఇందుకు ఆమోదముద్ర వేసే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈ చట్టసవరణ బిల్లు వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరిలో జరిగే బడ్జెట్‌ సమావేశాల ముందుకు రావొచ్చని తెలిసింది.

కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని వివరణ: అమరావతిని ఏపీ రాజధానిగా చట్టబద్ధంగా గుర్తిస్తూ విభజన చట్ట సవరణ బిల్లును ఎంతమంది జగన్‌మోహన్‌రెడ్డిలు వచ్చినప్పటికీ అడ్డుకోలేరని కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి, కమ్యూనికేషన్ల శాఖ సహాయ మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్‌ స్పష్టం చేశారు. ఒక నెల అటూ ఇటూ అయినా ఆ బిల్లు పార్లమెంటు ఆమోదం పొంది గెజిట్‌ నోటిఫికేషన్‌ విడుదల చేయడం ఖాయమని ఈ సందర్భంగా పెమ్మసాని స్పష్టం చేశారు.

మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి తన సాక్షి మీడియాలో అమరావతి బిల్లుపై విషం కక్కారని మంత్రి పెమ్మసాని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అమరావతి బిల్లు ఆగిపోయిందని రాక్షసానందం పొందేలా రాయించుకున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. అమరావతికి రాజధాని హోదా 2014 నుంచి ఇవ్వాలా? 2024 నుంచి ఇవ్వాలా? అన్న సాంకేతిక అంశంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని స్పష్టత అడిగారు. ఈసారి కాకపోయినా వచ్చే సమావేశాల్లోనయినా పార్లమెంటులో పెట్టిస్తామని పెమ్మసాని పేర్కొన్నారు.

ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌ ఇటీవల అమరావతిలో 16 జాతీయ సంస్థల నిర్మాణాలకు శంకుస్థాపన చేశారు. రూ.3,000 వేల కోట్లన వ్యయంతో కేంద్ర సచివాలయం, అంతర్జాతీయ కన్వెన్షన్‌ సెంటర్, కాగ్‌ కార్యాలయం, పోస్టల్‌ శాఖ ప్రాంతీయ కార్యాలయం, కేంద్రీయ విద్యాలయాలు, రూ.2,500 కోట్లతో రైల్వే లైన్, ఔటర్‌ రింగ్‌రోడ్‌ ఇలా అన్నీ వస్తున్నాయి. దీంతో పాటు ఇప్పుడు కొన్ని వేల మంది కార్మికులు రాత్రింబవళ్లు పనిచేసి అమరావతిని నిర్మిస్తున్నారని పెమ్మసాని వివరించారు.

సమన్వయంతోనే సాధ్యమన్న కేంద్రమంత్రి: గుంటూరు లోక్‌సభ స్థానం పరిధిలో ఈఎస్‌ఐ ఆసుపత్రి కోసం మా కార్యాలయ సిబ్బంది 30సార్లు సంబంధిత విభాగాల వద్దకు, నేను ఐదుసార్లు ఆ మంత్రుల వద్దకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది. ఒక చిన్న ఆసుపత్రికే ఇంత పని ఉంటే, మహానగరాన్ని నిర్మించి, అందులోకి ఇన్ని సంస్థలను తీసుకురావాలంటే కేంద్ర, రాష్ట్రాల మధ్య ఎంత సమన్వయం ఉండాలో అర్థం చేసుకోవాలని రాష్ట్ర ప్రజలను కోరుతున్నానని పెమ్మసాని విజ్ఞప్తి చేశారు.

ఇవన్నీ చేయటం చేతకాకే జగన్‌ కేవలం బటన్‌ నొక్కుడుతోనే ఐదేళ్లూ గడిపేశారు. ఆయన కనీసం ఒక్క ప్రాజెక్టు పూర్తిచేసి ఉంటే అభివృద్ధి చేయడం ఎంత కష్టమో అర్థమయ్యేదని ఈ సందర్భంగా రాజధాని అమరావతిని ఉద్దేశించి పెమ్మసాని పేర్కొన్నారు.

