ప్రైవేట్ బస్సు ఆపరేటర్లకు గుడ్ న్యూస్ - త్వరలో భారీగా తగ్గనున్న రిజిస్ట్రేషన్‌ ఫీజులు

ప్రైవేటు ట్రావెల్స్‌ బస్సుల రిజిస్ట్రేషన్‌ ఫీజును తగ్గించనున్న ప్రభుత్వం - ఇతర రాష్ట్రాలకు బస్సులు వెళ్లకుండా చూసేందుకు ప్రభుత్వం కసరత్తు - వందల ట్రావెల్స్‌ బస్సులు మళ్లీ ఏపీకి వస్తాయని అంచనా

Government Working To Reduce Registration Fees Of Private Travel Buses
Government Working To Reduce Registration Fees Of Private Travel Buses (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 16, 2026 at 3:41 PM IST

Government Working To Reduce Registration Fees Of Private Travel Buses : రాష్ట్రంలోని పట్టణాలు, నగరాలు, అలాగే పొరుగున ఉన్న రాష్ట్రాలకు నిత్యం పరుగులుపెట్టే ప్రైవేటు ట్రావెల్స్‌ బస్సుల్లో అరుణాచల్‌ప్రదేశ్‌, నాగాలాండ్ వంటి రాష్ట్రాల్లో రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకున్నవే ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి. ఏపీకి చెందిన వివిధ ట్రావెల్స్‌ సంస్థలు తమ బస్సులను ఆయా రాష్ట్రాలకు తీసుకెళ్లి మరీ రిజిస్ట్రేషన్లు చేయిస్తున్నాయి.

ఎందుకంటే ఆయా రాష్ట్రాల్లో పన్నులు తక్కువగా ఉంటాయని, ఏపీలో సీటుకు, త్రైమాసికానికి రూ.4 వేల చొప్పున అధికంగా ఉందని చెబుతున్నాయి. అందుకే ఇక్కడ పన్నులను మరింత తగ్గించి, రిజిస్ట్రేషన్ల కోసం పొరుగు రాష్ట్రాలకు ట్రావెల్స్ బస్సులు వెళ్లకుండా చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది. పన్ను తగ్గించడంతో రాబడి తగ్గినా కూడా, ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి బస్సులు మళ్లీ ఏపీకి రావడం వల్ల, రాష్ట్రంలో బస్సుల సంఖ్యపెరిగి మరింత ఆదాయం పెరుగుతుందని అధికారులు అంచనావేస్తున్నారు.

గతంలో ఈ ట్రావెల్స్‌ బస్సులు ఏయే రాష్ట్రాల్లో నడపాలనుకుంటున్నారో సంబంధిత రాష్ట్రాల రవాణాశాఖకు పన్ను చెల్లించాల్సి ఉండేది. అనంతరం కేంద్రం ప్రభుత్వం 2021లో వన్‌ నేషన్‌ వన్‌ పర్మిట్‌ విధానాన్ని తీసుకొచ్చింది. ఏడాదికి రూ.3 లక్షలుగాని, త్రైమాసికానికి రూ.90 వేలుగానీ చెల్లిస్తే, దేశంలో ఎక్కడికైనా బస్సులు నడిపేలా ఆలిండియా టూరిస్ట్‌ పర్మిట్​లను(ఏఐటీపీ) జారీచేస్తున్నారు. అంతేగాక ఆ బస్సు ఏ రాష్ట్రంలో రిజిస్ట్రేషన్‌ అయిందో అక్కడ హోమ్‌ ట్యాక్స్‌ సైతం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

ఆ రాష్ట్రాల్లో తక్కువ పన్నలు : మన రాష్ట్రంలో మాత్రం హోమ్‌ ట్యాక్స్‌ సీటుకు, త్రైమాసికానికి రూ.4 వేలు చొప్పున ఉంది. అంటే 40 సీట్లు ఉండే బస్సుకు త్రైమాసికానికి రూ.1.60 లక్షలు చెల్లించాలి. ఈ లెక్కన సంవత్సరానికి రూ.6.40 లక్షలు అవుతోంది. అదే అరుణాచల్‌ప్రదేశ్‌ రాష్ట్రంలో రిజిస్ట్రేషన్‌ చేయించుకుంటే హోమ్‌ ట్యాక్స్‌ ఏడాదికి రూ.40 వేలు మాత్రమే అవుతుంది. అలాగే నాగాలాండ్‌లో సంవత్సరానికి రూ.56 వేలు. ఒడిశా రాష్ట్రంలో సీటుకు ఏడాదికి రూ.3,800, 40 సీట్లు ఉండే బస్సుకు రూ.1.52 లక్షలు మాత్రమే ట్యాక్స్ ఉంటుంది.

ఇలా ఆయా రాష్ట్రాల్లో పన్నులు తక్కువగా ఉండటంతో అరుణాచల్‌ప్రదేశ్, ఒడిశా, నాగాలాండ్ వంటి రాష్ట్రాల్లో రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకొని విజయవాడ, తిరుపతి, విశాఖపట్నం, బెంగళూరు, హైదరాబాద్, చెన్నైలకు బస్సులు నడుపుతున్నారు. గతంలో రాష్ట్రంలో రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకున్న ట్రావెల్స్‌ బస్సులు వెయ్యి వరకు ఉండగా, ప్రస్తుతం 280కి తగ్గిపోయాయి.

మళ్లీ రీ-రిజిస్ట్రేషన్లు : రాష్ట్రంలో హోమ్‌ ట్యాక్స్‌ తగ్గిస్తే తమ బస్సులను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి రీ-రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకుంటామని గత కొంతకాలంగా ట్రావెల్స్‌ బస్సుల యజమానులు కోరుతున్నారు. అందుకే ఏపీ ప్రభుత్వం ఈ దిశగా చర్యలు చేపట్టింది. అందులో భాగంగా పన్ను తగ్గింపుపై కొన్ని ప్రతిపాదనలు తయారుచేసింది. ప్రస్తుతం సీటుకు, త్రైమాసికానికి రూ.4 వేలు చొప్పున ఉన్న పన్నును, ఏకంగా రూ.2,500కి తగ్గించాలని చూస్తోంది. సీటుకు త్రైమాసికానికి రూ.1,500 చొప్పున తగ్గుతుండటంతో ఒక్కో బస్సుపై ఏడాదికి సుమారు రూ.2.40 లక్షలు పన్ను భారం తగ్గుతుంది. దీంతో వివిధ రాష్ట్రాల్లో రిజిస్ట్రేషన్‌ అయిన బస్సుల్లో దాదాపు 500 వరకు ఏపీకి వచ్చి, ఇక్కడే రీ-రిజిస్ట్రేషన్‌ చేయించుకొని హోమ్‌ ట్యాక్స్‌ చెల్లించేందుకు మొగ్గుచూపుతాయని సంబంధిత అధికారులు భావిస్తున్నారు.

ట్రావెల్స్‌ సంఘాలతో సమావేశం : ప్రస్తుతం ఏఐటీపీ బస్సులు చెల్లించే పన్ను ద్వారా ఏటా రూ.17 కోట్లు వస్తుంది. ప్రస్తుతం పన్ను తగ్గించినా, రాష్ట్రంలో బస్సుల సంఖ్య పెరిగి ఆదాయం ఏటా రూ.26 కోట్లకు చేరుతుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. త్వరలోనే సంబంధిత ట్రావెల్స్‌ బస్సుల యజమానుల సంఘాలతో ఓ సమావేశం నిర్వహించి, రిజిస్ట్రేషన్‌ పన్ను తగ్గింపుపై నిర్ణయం తీసుకోవాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

  • రాష్ట్రంలో మాత్రమే తిరిగే బస్సులకు వేర్వేరు ఫీజులు అమలౌతున్నాయి. వీటిని ఒకే ఫీజుగా మార్చాలని భావిస్తున్నారు.
  • ఒక జిల్లాలో మాత్రమే తిరిగే బస్సులకు సీటుకు, త్రైమాసికానికి రూ.1,120
  • రెండు జిల్లాల మధ్య తిరిగే వాటికి రూ.1,510
  • రాష్ట్రమంతా తిరిగే వాటికి రూ.3,285 చొప్పున ఫీజులు ఉన్నాయి.
  • ప్రస్తుతం ఈ బస్సుల్లో వేటికైనా సీటుకు, త్రైమాసికానికి రూ.1,500 చొప్పున ఖరారు చేయాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

