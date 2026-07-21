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పారదర్శకతే లక్ష్యంగా - 'RSK'లతో సులభంగా రిజిస్ట్రేషన్ సేవలు

పాస్‌పోర్ట్‌ సేవా కేంద్రాల తరహాలోఆర్‌ఎస్‌కేలు ఏర్పాటు - 26 జిల్లాల్లో రిజిస్ట్రేషన్‌ ఈ-సేవా కేంద్రాల ఏర్పాటు - రిజిస్ట్రేషన్‌ వ్యవస్థను ప్రైవేటీకరించడం కాదని స్పష్టీకరణ - రిజిస్ట్రేషన్, స్టాంపుల శాఖ కమిషనర్ అంబేడ్కర్‌ ప్రకటన

Registration Seva Kendras in ap
Registration Seva Kendras in ap (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 8:06 AM IST

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AP Registration Seva Kendras : రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖలో విప్లవాత్మక మార్పులు తెస్తూ, పారదర్శక సేవలే లక్ష్యంగా కూటమి ప్రభుత్వం సరికొత్త సంస్కరణలకు శ్రీకారం చుట్టింది. రూ.2000లకే ఓకేచోట అన్ని సేవలు అందేలా పాస్‌పోర్ట్ సేవా కేంద్రాల తరహాలో 'రిజిస్ట్రేషన్ ఈ-సేవా కేంద్రాలను' ఏర్పాటు చేస్తోంది. ఇది ప్రైవేటీకరించడం కాదని రిజిస్ట్రేషన్‌ సేవలన్నీ ఒకే కేంద్రంలో సమగ్రంగా అందించడమే దీన్ని ముఖ్య ఉద్దేశమని పేర్కొంది. ప్రజల ఆస్తులకు పూర్తి భద్రతను కల్పిస్తున్నట్లు సర్కార్​ స్పష్టం చేసింది.

పాస్‌పోర్ట్‌ సేవా కేంద్రాల తరహాలో ఆర్‌ఎస్‌కేల ఏర్పాటు (ETV Bharat)

ప్రజలకు ప్రభుత్వ సేవల్ని మరింత సౌకర్యవంతంగా, పారదర్శకంగా, సమయపాలనతో కూడిన ఆధునిక సాంకేతికతతో అందించేందుకే పాస్‌పోర్ట్‌ సేవా కేంద్రాల తరహాలో 26 జిల్లాల్లో రిజిస్ట్రేషన్‌ ఈ-సేవా కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఇది రిజిస్ట్రేషన్‌ వ్యవస్థను ప్రైవేటీకరించడం కాదని స్పష్టం చేసింది. రిజిస్ట్రేషన్‌ సేవలన్నీ ఒకే కేంద్రంలో సమగ్రంగా అందించడమే దీన్ని ముఖ్య ఉద్దేశమని పేర్కొంది.

RSK centers in AP : ఆర్​ఎస్​కేల ఏర్పాటు ఉద్దేశాలను రిజిస్ట్రేషన్, స్టాంపుల శాఖ కమిషనర్, ఐజీ బీఆర్‌ అంబేడ్కర్‌ ఓ ప్రకటనలో వివరించారు. ఏటా లక్షల మంది భూములు, గృహాలు, తనఖాలు, దానాలు, విభజనలు, వారసత్వాలు, ఇతర స్థిరాస్తి లావాదేవీలకు రిజిస్ట్రేషన్‌ కార్యాలయాలకు వస్తున్నారు. పెరిగిన కార్యకలాపాలకు తగ్గట్లుగా రిజిస్ట్రేషన్‌ సేవల్ని అందించేందుకు ప్రభుత్వం వీటిని ఏర్పాటు చేస్తోందని తెలిపారు.

దేశవ్యాప్తంగా పాస్‌పోర్టు సేవా కేంద్రాల్లో దరఖాస్తుల స్వీకరణ, పత్రాల ప్రాథమిక పరిశీలన, అపాయింట్‌మెంట్‌ ఖరారు, టోకెన్‌ జారీ, డిజిటల్‌ సహాయం, పౌరులకు మార్గదర్శకత్వం తదితర ఫ్రంట్‌ ఆఫీస్‌ సేవలన్నీ ప్రత్యేకంగా నిర్వహిస్తున్నా పత్రాల తుది పరిశీలన, చట్టబద్ధ నిర్ణయాలు, పాస్‌పోర్టు జారీ అధికారాలు ప్రభుత్వ అధికారుల వద్దే ఉంటాయి. ఇదే తరహాలో రిజిస్ట్రేషన్‌ సేవా కేంద్రాల్లోనూ ఫ్రంట్‌ ఆఫీస్‌ సేవలు మాత్రమే నిర్వహిస్తారు. రిజిస్ట్రేషన్‌కు సంబంధించిన చట్టబద్ధ అధికారాలు, బాధ్యతలన్నీ అధికారుల వద్దే కొనసాగుతాయి. సిటిజన్‌ ఫెసిలిటేషన్, ఫ్రంట్‌ ఆఫీస్‌ సేవలను మాత్రమే ఒప్పందం ద్వారా ఒక సేవా సంస్థ నిర్వహిస్తుంది. ఇది పాస్‌పోర్ట్, ఆధార్, ఇతర పౌరసేవల కేంద్రాల్లో విజయవంతంగా అమలవుతున్న విధానమేనని ప్రభుత్వం పేర్కొంది.

Registration Seva Kendras in AP : పీపీపీ విధానమంటే ప్రభుత్వ సేవల్ని ప్రైవేట్ సంస్థలకు అప్పగించడం, రిజిస్ట్రేషన్‌ అధికారాలను ప్రైవేటీకరించడం కాదు. ప్రభుత్వం తన అధికారాలు, నియంత్రణ, పర్యవేక్షణ, బాధ్యతల్ని తన వద్దే ఉంచుకుంటుందని తెలిపింది. పీపీపీ భాగస్వామి ప్రజలకు మార్గదర్శకత్వం, పబ్లిక్‌ డేటా ఎంట్రీ, ఆన్‌లైన్‌ స్లాట్‌ బుకింగ్, డిజిటల్‌ చెల్లింపుల్లో సహాయం, హెల్ప్‌డెస్క్‌లు, క్యూ మేనేజ్‌మెంట్, వెయిటింగ్‌ హాళ్ల నిర్వహణ, సమాచారమివ్వడం తదితర ఫ్రంట్‌ ఆఫీస్‌ సేవలను మాత్రమే నిర్వహిస్తుంది. పత్రాల చట్టబద్ధతను పరిశీలించడం, పార్టీలను గుర్తించడం, అడ్మిషన్‌ ఆఫ్‌ ఎక్స్‌క్యూషన్, రిజిస్ట్రేషన్‌ను ఆమోదించడం, డిజిటల్‌ సంతకాల నమోదు, ఎండార్స్‌మెంట్, రిజిస్టర్డ్‌ పత్రాల జారీ, ఎన్‌కంబరెన్స్‌ రికార్డుల నిర్వహణ సహా చట్టప్రకారం చేయాల్సిన పనులన్నీ సబ్‌ రిజిస్ట్రార్, రిజిస్ట్రేషన్‌ శాఖ అధికారులే నిర్వహిస్తారు.

ఆర్​ఎస్​కేల్లో ఉపయోగించే వివిధ రకాల సేవలు రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ పర్యవేక్షణలోనే ఉంటాయని ప్రైవేట్ భాగస్వామికి వీటిపై నియంత్రణ ఉండదని అధికారులు తెలిపారు. మహారాష్ట్రలో ఇలాంటి విధానం అమల్లో ఉందని పేర్కొన్నారు. అక్కడ ఛార్జీలుగా రూ.5200 వరకు వసూలు చేస్తున్నారు. ఏపీలో ఆర్‌ఎస్‌కేలో ఫెసిలిటేషన్‌ ఛార్జీ గరిష్ఠంగా రూ.2000ల వరకు ఉంటుందని వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం కక్షిదారులు రిజిస్ట్రేషన్‌కు ముందు పేపర్‌ వర్క్‌ కోసం డాక్యుమెంట్‌ రైటర్లు, ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు రూ.5000ల నుంచి రూ.10,000ల వరకు చెల్లిస్తున్నారు. దీన్ని వ్యవస్థీకృతం చేస్తూ, ప్రభుత్వ నియంత్రణలోనే నిర్వహించడం ద్వారా దళారుల పాత్ర ఉండదని స్పష్టం చేశారు.

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