ఏపీ రైతులకు శుభవార్త - 19న 'అన్నదాత సుఖీభవ' డబ్బులు జమ
అన్నదాత సుఖీభవ కింద రెండో విడతలో 46 లక్షల మంది రైతులకు లబ్ధి - కడప జిల్లా కమలాపురంలో నిధులు విడుదల చేయనున్న సీఎం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 17, 2025 at 2:54 PM IST
Annadata Sukhibhava 2nd Payment Release on November 19th : ఏపీ రైతులకు గుడ్న్యూస్. ఈనెల 19న అన్నదాత సుఖీభవ రెండో విడత నిధుల విడుదలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సన్నద్ధమవుతోంది. కడప జిల్లా కమలాపురంలో నిర్వహించే కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు ఈ నిధులను విడుదల చేయనున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా అదేరోజు పీఎం కిసాన్ నిధులు విడుదల చేయనుంది. కేంద్రం రూ.2 వేలు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.5 వేలు కలిపి మొత్తం రూ.7 వేలు రైతుల ఖాతాల్లో జమ కానున్నాయి. అన్నదాత సుఖీభవ కింద రెండో విడతలో మొత్తం 46 లక్షల మంది రైతులకు లబ్ధి చేకూరనుంది.
రైతుకు ఆర్థిక భరోసా కల్పించటం, సాగుకు ప్రభుత్వం నుంచి సాయం అందించేందుకు ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీ మేరకు కూటమి ప్రభుత్వం సూపర్ సిక్స్ హామీల అమలులో భాగంగా ‘పీఎం కిసాన్- అన్నదాతా సుఖీభవ’ పథకాన్ని అమలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ పథకంలో భాగంగా ఒక్కో రైతుకు మూడు విడతల్లో ఏడాదికి 20వేల రూపాయల నగదు వారి ఖాతాలో జమ కానుంది. ఏడాదికి కేంద్రం ఇచ్చే రూ.6 వేల సాయంతో కలిపి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరో రూ.14 వేలు ఇవ్వనుంది. మొదటి, రెండో విడతల్లో 5 వేలు చొప్పున, మూడో విడత 4 వేల రూపాయలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందించనుంది.
కేంద్ర ప్రభుత్వ కిసాన్ సమ్మాన్ పథకం ద్వారా ప్రతి సంవత్సరం మూడు విడతల్లో 6 వేల రూపాయలు రైతుల బ్యాంకు ఖాత్లాల్లో జమ అవుతున్న విషయం తెలిసిందే. నాలుగు నెలలకోసారి మొదటి విడుత ఏప్రిల్ - జూలై, రెండో విడత ఆగస్టు - నవంబర్, మూడో విడత డిసెంబర్ నుంచి మార్చిలోపు రూ.2 వేల చొప్పున జమ అవుతున్నాయి.
కుటుంబంలో ఒకరికి మాత్రమే : కుటుంబంలో ఒకరికి మాత్రమే అన్నదాతా సుఖీభవ పథకం వర్తిస్తుంది. వెబ్ల్యాండ్లో రైతు ఆధార్ నంబర్ తప్పుగా ఉంటే రెవెన్యూ అధికారులను సంప్రదించి సరి చేసుకోవాలి. జాబితాలో రైతు పేరు లేకపోయినట్లయితే వ్యవసాయ కేంద్రాల్లో సహాయకులను సంప్రదించాలని అధికారులు సూచించారు.
మరోవైపు రాష్ట్రంలోని కొందరు రైతులకు అన్ని అర్హతలు ఉన్నా అన్నదాత సుఖీభవ పథకం సొమ్ము జమ కావటం లేదు. పలు జిల్లాలో వేల మంది రైతులకు సాంకేతిక సమస్యలతో పథకం ఫలాలు అందలేదు. ఈకేవైసీ, బ్యాంకు అకౌంట్లకు ఆధార్ అనుసంధానం కాకపోవడం, కొందరి ఖాతాలు వాడకంలో లేకపోవడం వంటి కారణాలతో ఈ పథకానికి దూరమవుతున్నారు. వీరికి అన్యాయం జరగకుండా ప్రభుత్వం మరో అవకాశం ఇచ్చింది. సమస్యలు సవరించుకున్న పత్రాలు సమర్పించిన వారికి అవకాశం కల్పించనున్నారు.
గతంలో తిరస్కరణకు కారణాలు ఇవే :
- భూ యజమాని చనిపోతే పరిశీలన సమయంలో వారిని జాబితాల నుంచి తిరస్కరించారు. వారసులకు పాసుపుస్తకాల జారీలో జాప్యం జరుగుతోంది.
- న్యాయపరమైన వివాదాలు, వెబ్ల్యాండ్లో నోషనల్ ఖాతాలు (పట్టా నంబరు ఇవ్వనివి)గా నమోదైన వాటిని తిరస్కరించారు.
- సాగు భూమికి ఆధార్ అనుసంధానంలో తప్పులు జరిగాయి. వీటిని తహసీల్దార్లకు పంపారు. అక్కడ ఇంకా సమస్య పరిష్కారం కాలేదు.
- నెలకు రూ.20 వేల కంటే ఎక్కువ జీతం పొందే ఉద్యోగులు తాజా, మాజీ ప్రజాప్రతినిధులు అర్హులు కారు.
- ఆక్వా సాగు, వ్యవసాయేతర అవసరాలకు వాడే భూములకు పథకం వర్తింపజేయలేదు.
- 10 సెంట్లలోపు భూమి కలిగినవారూ అనర్హులే.
- భూమి ఉన్న మైనర్లు కూడా అర్హులు కాదు.
- ఈ-కేవైసీ చేయని కేసులకు ప్రయోజనాలు అందలేదు.
'మీ ఖాతాలో సాయాన్ని జమ చేస్తాం' - రైతులను మోసం చేస్తున్న సైబర్ నేరగాళ్లు
అన్నదాత సుఖీభవకు సాంకేతిక చిక్కులు - 8,723 మంది రైతులకు జమకాని నగదు