డ్వాక్రా మహిళలకు బంపర్‌ ఆఫర్‌ - ఒక్కొక్కరికి గరిష్ఠంగా రూ.2 లక్షల దాకా రుణం

మహిళా ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలకు ప్రభుత్వం తీపికబురు - డ్వాక్రా సంఘాల మహిళలకు అదనంగా రుణం ఇచ్చేందుకు నిర్ణయం - స్త్రీనిధి కింద అదనంగా రూ.2 లక్షలు రుణం ఇచ్చేందుకు సిద్ధం

Government Provide Loans of up to Rs 2lakh to DWCRA Members (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 20, 2026 at 9:44 AM IST

Government Provide Loans of up to Rs 2lakh to DWCRA Members : డ్వాక్రా సంఘాల మహిళలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బంపర్‌ ఆఫర్‌ ఇచ్చింది. పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎదగాలనుకునే సభ్యురాళ్లకు ఆర్థికంగా ప్రోత్సాహకాలు అందించాలని నిర్ణయించింది. ఒక్కో సభ్యురాలికి ఇప్పుడు ఇస్తున్న లక్ష రూపాయల రుణానికి అదనంగా మరో రూ.2 లక్షలు ఇచ్చేందుకు సిద్ధమైంది. SC-ST మహిళలకు మరో లక్ష రూపాయలు వడ్డీ లేని రుణం ఇచ్చేలా ప్రణాళికలు రూపొందించింది.

మీరు డ్వాక్రా సంఘంలో సభ్యురాలా? పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎదగాలన్నదే మీ ఆశయమా? అయితే ఈ శుభవార్త మీ కోసమే! మిమ్మల్ని ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలుగా తీర్చిదిద్దేందుకు కూటమి ప్రభుత్వ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆర్థికంగా చేయూతనిచ్చేందుకు సిద్ధమైంది. మీరు ఎంచుకున్న రంగంలో పెట్టుబడికి సహాయం అందించనుంది. ఒక్కో సభ్యురాలికి స్త్రీనిధి కింద గరిష్ఠంగా 2 లక్షల రూపాయల దాకా రుణంగా ఇవ్వనుంది. ప్రాసెసింగ్, డాక్యుమెంటేషన్‌ ఫీజులు ఇతరత్రా ఏమీ ఉండవు. ఎలాంటి హామీ లేకుండా దరఖాస్తు చేసుకున్న 48 గంటల్లోనే వారి ఖాతాలో డబ్బు జమ అవుతుంది. ఈ మొత్తాన్ని 11 శాతం వడ్డీతో అందిస్తుంది. 2026-27 ఏడాదికి లక్షన్నర మందిని ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలుగా తీర్చిదిద్దాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యం నిర్దేశించుకుంది. దీని కోసం రూ.3 వేల కోట్లు ఖర్చు చేయనుంది.

అదనంగా మరో 2 లక్షల రూపాయలు : రాష్ట్రంలో గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన సంఘం- సెర్ప్‌ పరిధిలో 8 లక్షల 43 వేల సంఘాల్లో 85 లక్షల 75 వేల మంది సభ్యులు ఉన్నారు. ప్రస్తుతం స్త్రీనిధి ద్వారా వీరిలో ఎవరికైనా రుణం కావాలంటే సంఘంలోని మొత్తం సభ్యులకు కలిపి రూ.8 లక్షల వరకు ఇస్తారు. ఒక్కో సభ్యురాలికి గరిష్ఠంగా లక్ష రూపాయల వరకు మాత్రమే అందే అవకాశముంది.

ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలకు ఈ లక్షకు అదనంగా మరో 2 లక్షల రూపాయలు ఇస్తారు. దీన్ని సంఘం మొత్తానికి కాకుండా వ్యక్తిగతంగా ఇస్తారు. దీంతో పారిశ్రామికవేత్తలుగా మారాలనుకేవారికి మొత్తం 3 లక్షల వరకు రుణంగా అందుతుంది. ఇప్పటివరకు తీసుకున్న రుణ వాయిదాలను సక్రమంగా చెల్లిస్తున్న సభ్యులకే ఈ సదుపాయాన్ని ప్రభుత్వం కల్పించనుంది. వ్యవసాయ, అనుబంధ రంగాలు, MSME, సేవారంగాల్లోని ఏ వ్యాపారాన్ని ఎంచుకున్నా, ఈ రుణ సౌలభ్యాన్ని అందించనుంది.

కార్యాచరణను సిద్ధం చేస్తున్న అధికారులు : ఈ నెల 21వ తేదీ నుంచి నెల రోజులపాటు జీవనోపాధుల కల్పనకు సంబంధించి కార్యాచరణ ప్రణాళికను సెర్ప్‌ అధికారులు సిద్ధం చేయనున్నారు. క్షేత్రస్థాయిలోని ప్రతి సంఘం వద్దకు వెళ్లి వివరాలు సేకరిస్తారు. తొలి విడతగా ఈ ఏడాది ఇప్పటికే వ్యాపారం చేస్తున్నవారిని లేదా కొత్తగా ఆ రంగంలోకి రావాలనుకున్న వారిని ప్రతి సమాఖ్య పరిధిలో 15 మందిని ఎంపిక చేస్తారు.

SC-ST మహిళలకు మరింత తోడ్పాటు : డ్వాక్రా సంఘాల్లోని SC-ST మహిళలకు ప్రభుత్వం మరింత తోడ్పాటు అందించనుంది. వీరికి స్త్రీనిధి కింద ఇచ్చే రూ.2 లక్షల రుణంతో పాటు అదనంగా, ఉన్నతి పథకం కింద మరో లక్ష రూపాయలు ఇవ్వనున్నారు. దీనికి వడ్డీ ఉండబోదు. మొత్తంగా ఎస్సీ-ఎస్టీ మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలకు 4 లక్షల రూపాయల వరకు రుణంగా అందనుంది. ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలు వ్యాపారాన్ని ఏర్పాటు చేసుకునేందుకు స్త్రీనిధి ద్వారా అందించే తోడ్పాటును మించి అవసరమైతే కమ్యూనిటీ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఫండ్‌-CIF కింద మరో రూ.లక్ష అదనంగా ఇవ్వనున్నారు. ఇది అన్ని వర్గాల మహిళలకూ వర్తిస్తుంది.

