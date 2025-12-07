తరగతిలో ఎంత మంది విద్యార్థులకు పాఠం అర్థం అయ్యింది? - ఇక 'క్లికర్'తో పసిగట్టొచ్చు
పాఠం అర్థమైందా? లేదా? తెలుసుకోవడానికి ఇకపై నెలవారీ పరీక్షల వరకు ఆగాల్సిన పనిలేదు - క్లికర్ ఆధారిత టెక్నాలజీతో రియల్టైంలో విద్యార్థి సామర్థ్యం మదింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 7, 2025 at 6:39 PM IST
Ap Government Schools Adopt Clicker Technology : తరగతి గదిలో మాస్టారు పాఠం చెప్పారు. పిల్లలందరూ తలలు ఊపారు. కానీ నిజంగా ఎంత మందికి అర్థమైంది? ఎవరికి అర్థం కాలేదు? ఇది తెలుసుకోవాలంటే ఇన్నాళ్లూ నెలవారీ పరీక్షల వరకు ఆగాల్సిందే. మార్కులు తక్కువ వస్తే గానీ విషయం బయటపడేది కాదు. అప్పటికే కాలం గడిచిపోయేది. విద్యార్థి నష్టపోయేవాడు. కానీ, ఇకపై ఆ సమస్య ఉండదు. పాఠం చెప్పిన మరుక్షణమే విద్యార్థి సామర్థ్యం తెలిసిపోతుంది. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో కార్పొరేట్ స్థాయిని మించిన టెక్నాలజీ రాబోతోంది. అదే 'క్లికర్' విధానం.
ఏమిటీ క్లికర్? ఎందుకింత క్రేజ్?: ఇదొక ఇంటరాక్టివ్ క్లాస్రూమ్ రెస్పాన్స్ సిస్టమ్. ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ విద్యా ప్రమాణాలు ఉన్న ఫిన్లాండ్, సింగపూర్ దేశాల్లో దీన్ని వాడుతున్నారు. ప్రఖ్యాత హార్వర్డ్, ఎంఐటీ విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఈ పద్ధతి ఉంది. ఇప్పుడు అదే సాంకేతికతను 'సర్వశిక్షా అభియాన్' ఆధ్వర్యంలో మన రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు తీసుకొస్తున్నారు.
ఎలా పని చేస్తుంది?: ఈ విధానం పిల్లలకు ఆటలాగా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. తరగతి గదిలో ప్రతి విద్యార్థి చేతికి ఒక చిన్న రిమోట్ లాంటి పరికరం (క్లికర్) ఇస్తారు. ఉపాధ్యాయుడు పాఠం చెబుతారు. దానికి సంబంధించిన వీడియోను ఇంటరాక్టివ్ ఫ్లాట్ ప్యానెల్ లేదా స్మార్ట్ టీవీలో చూపిస్తారు. వీడియో అయిపోగానే టీచర్ ఒక ప్రశ్న అడుగుతారు. టీవీ స్క్రీన్ పై 4 ఆప్షన్లు (ఏ, బీ, సీ, డీ) కనిపిస్తాయి. విద్యార్థి తన చేతిలోని క్లికర్లో సరైన సమాధానాన్ని నొక్కుతాడు. క్లికర్ల నుంచి వచ్చిన సిగ్నల్స్ను టీవీ స్వీకరిస్తుంది. క్షణాల్లో ఫలితాన్ని ప్రాసెస్ చేస్తుంది. ఎంతమంది సరైన సమాధానం చెప్పారు? ఎంతమంది తప్పు చెప్పారు? అనేది వెంటనే టీచర్కు తెలిసిపోతుంది.
పిల్లలపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ: ఇది కేవలం ఆ రోజుతో అయిపోయే ప్రక్రియ కాదు. సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు సేకరించిన డేటాను విశ్లేషిస్తారు. విద్యార్థి ఏ సబ్జెక్టులో వెనుకబడ్డాడు? ఏ కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవడంలో ఇబ్బంది పడుతున్నాడు? అనే విషయాలను గుర్తిస్తారు. ఎవరికి అదనపు ప్రాక్టీస్ అవసరమో నిర్ణయిస్తారు. వెనుకబడిన విద్యార్థులకు ప్రత్యేకంగా హోంవర్క్ ఇస్తారు.
బడితో ఇంటికి అనుసంధానం: పిల్లల చదువులో తల్లిదండ్రులను కూడా భాగస్వామ్యం చేస్తున్నారు. దీనికోసం 'లీప్ యాప్' ఉపయోగిస్తారు. విద్యార్థికి సంబంధించిన హోంవర్క్ నోటిఫికేషన్ నేరుగా తల్లిదండ్రుల ఫోన్కు వెళ్తుంది. బడిలో చెప్పిన పాఠం మళ్లీ వినడానికి వీడియో లింక్ పంపిస్తారు. చదువుకోవడానికి ఒక పేజీ పీడీఎఫ్ నోట్స్ ఇస్తారు. రెండు, మూడు ప్రాక్టీస్ ప్రశ్నలు కూడా పంపిస్తారు. దీనివల్ల ఇంట్లో తల్లిదండ్రుల పర్యవేక్షణలో విద్యార్థి ఆ పాఠాన్ని మళ్లీ చదువుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
లాభాలేంటి?: విద్యార్థికి పాఠం అర్థమైందో లేదో అప్పటికప్పుడే తెలుస్తుంది. ఎక్కువ మంది పిల్లలు తప్పు సమాధానం చెబితే, టీచర్ వెంటనే ఆ పాఠాన్ని మళ్లీ వివరిస్తారు. అందరి ముందు లేచి సమాధానం చెప్పాలంటే ఉండే బిడియం, భయం క్లికర్ వల్ల పోతుంది. విద్యార్థి అభ్యసన సామర్థ్యాన్ని కచ్చితంగా అంచనా వేయవచ్చు.
జనవరి నుంచి అమలు: ఈ విధానాన్ని వచ్చే జనవరి (2026) నాటికి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమలు చేయనున్నారు. మొదటి దశలో 3,921 ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలల్లో దీన్ని ప్రారంభిస్తున్నారు. తొలుత 9వ తరగతి విద్యార్థులకు ఇది అందుబాటులోకి వస్తుంది. అక్కడ వచ్చే ఫలితాలను బట్టి, దశలవారీగా అన్ని తరగతులకు విస్తరిస్తారు.
