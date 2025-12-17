సర్కారు బడిలో ఐఐటీ పాఠం - పేద విద్యార్థులకు ‘విద్యా శక్తి’ అస్త్రం!
కార్పొరేట్ కోచింగ్కు దీటుగా ప్రభుత్వ బడుల్లో శిక్షణ - ఐఐటీ మద్రాస్ నిపుణులచే ఆన్లైన్ బోధన - లక్షల ఫీజులు మిగులుతున్న వైనం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 17, 2025 at 11:42 AM IST
AP Govt Launches Vidya Shakthi Program: ఐఐటీ, ఎన్ఐటీ సీటు సాధించడం ఒక కల. ఆ కల నెరవేరాలంటే లక్షల రూపాయలు ఫీజులు కట్టాలి. కార్పొరేట్ కళాశాలల మెట్లు ఎక్కాలి. ఇది నిన్నటి మాట. ఇప్పుడు రోజులు మారాయి. ప్రభుత్వ బడి పిల్లలు కూడా ఐఐటీ బాట పడుతున్నారు. పేద విద్యార్థుల కలలను నిజం చేసేందుకు రాష్ట్ర విద్యాశాఖ నడుం బిగించింది. ‘విద్యా శక్తి’ పేరుతో ఒక బృహత్తర కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. లక్షలు పోస్తే గానీ దొరకని అత్యున్నత స్థాయి శిక్షణను ఇప్పుడు సర్కారు బడుల్లో ఉచితంగా అందిస్తోంది. డిజిటల్ తెరల సాక్షిగా విద్యార్థులు భవిష్యత్తు పాఠాలు నేర్చుకుంటున్నారు.
లక్షల భారం తప్పింది: సాధారణంగా ఐఐటీ, జేఈఈ, నీట్ వంటి పోటీ పరీక్షలకు శిక్షణ తీసుకోవాలంటే సామాన్యులకు తలకు మించిన భారం. ప్రైవేట్ సంస్థల్లో కోచింగ్ తీసుకోవాలంటే ఏటా లక్షల్లో రుసుము చెల్లించాలి. పేద, మధ్యతరగతి తల్లిదండ్రులు ఆ ఫీజులు కట్టలేక తమ పిల్లల ఆశలను చంపేసుకుంటున్నారు. అటువంటి వారికి 'విద్యా శక్తి' వరంలా మారింది. ఒక్క రూపాయి ఖర్చు లేకుండా, ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోనే కార్పొరేట్ స్థాయి విద్య అందుతోంది.
ఐఐటీ మద్రాస్ నిపుణుల పాఠాలు: ఈ కార్యక్రమంలో బోధించేది సాధారణ ఉపాధ్యాయులు కాదు. దేశంలోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ఐఐటీ మద్రాస్కు చెందిన సబ్జెక్టు నిపుణులు పాఠాలు చెబుతున్నారు. ఎంపిక చేసిన ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఉన్న 'ఇంటరాక్టివ్ ఫ్లాట్ ప్యానెల్' (ఐఎఫ్పీ) తెరల ద్వారా ఆన్లైన్లో బోధన సాగుతోంది. గ్రామీణ విద్యార్థులకు అర్థమయ్యేలా సులభమైన పద్ధతిలో క్లిష్టమైన అంశాలను వివరిస్తున్నారు. విద్యార్థులు తెరపై చూస్తూ, నిపుణుల పాఠాలను ఆసక్తిగా వింటున్నారు.
సాయంత్రం గంట, విజ్ఞాన పంట: పాఠశాల సమయం ముగిసిన తర్వాత ఈ ప్రత్యేక శిక్షణ ఉంటుంది. ప్రతి రోజూ సాయంత్రం 4 గంటల నుంచి 5 గంటల వరకు ఈ తరగతులు నిర్వహిస్తున్నారు. రోజుకు ఒక తరగతికి రెండు సబ్జెక్టులను ఎంపిక చేసి బోధిస్తున్నారు. ఆయా సబ్జెక్టులు బోధించే స్థానిక ఉపాధ్యాయులు అక్కడే ఉండి, విద్యార్థులకు సందేహాలు నివృత్తి చేస్తున్నారు.
ఎవరెవరికి ఈ అవకాశం?: పునాది గట్టిగా ఉంటేనే భవిష్యత్తు బాగుంటుంది. అందుకే చిన్న తరగతుల నుంచే ఈ శిక్షణ ఇస్తున్నారు. ఉన్నత పాఠశాలల్లోని 6, 7, 8, 9వ తరగతి విద్యార్థులతో పాటు ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులకు కూడా ఈ కార్యక్రమం అమలవుతోంది. ప్రధానంగా గ్రామీణ విద్యార్థులు భయపడే గణితం, సైన్స్, ఆంగ్లం సబ్జెక్టులపైనే ఎక్కువ దృష్టి పెట్టారు. ఈ సబ్జెక్టుల్లో పట్టు సాధిస్తే, జాతీయ స్థాయి పోటీ పరీక్షల్లో నెగ్గడం సులువవుతుంది.
ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో 125 బడులు: ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో ఈ కార్యక్రమం విజయవంతంగా అమలవుతోంది. జిల్లావ్యాప్తంగా మొత్తం 125 ఉన్నత పాఠశాలలను దీని కోసం ఎంపిక చేశారు. స్కూల్ కాంప్లెక్స్లుగా ఉన్న పాఠశాలలు, ఏపీ మోడల్ స్కూళ్లలో దీనిని అమలు చేస్తున్నారు. నందిగామ, మాగల్లు, లింగాలపాడు, ఐతవరం, అనాసాగరం, చందర్లపాడు మండలం ముప్పాళ్ల వంటి జడ్పీ హైస్కూల్స్లో విద్యార్థులు ఈ సేవలను వినియోగించుకుంటున్నారు. గత జులై నుంచి ఈ తరగతులు సాగుతున్నాయి. ఎక్కడా ఆటంకం లేకుండా అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
"విద్యా శక్తి కార్యక్రమాన్ని జిల్లాలో చాలా పక్కాగా అమలు చేస్తున్నాం. గ్రామీణ ప్రాంత విద్యార్థులు సబ్జెక్టులపై పట్టు సాధించడానికి ఇది బంగారు అవకాశం. దీనివల్ల భవిష్యత్తులో వారు ఐఐటీ సీట్లు సాధించడం సులువు అవుతుంది. పాఠశాలల్లోని ఐఎఫ్పీ తెరలపై నిత్యం గంటసేపు తరగతులు నిర్వహిస్తున్నాం. ఏవైనా సాంకేతిక సమస్యలు వస్తే వెంటనే సరిచేయిస్తున్నాం." - అశోక్, సమగ్రశిక్షా ఏఎంవో
