రోడ్లపై గుంతలతో రాకపోకలకు చింతిస్తున్నారా? - 'రోడ్ డాక్టర్'తో గంటల్లోనే పరిష్కారం
గంటల వ్యవధిలోనే గుంతలు పూడ్చేస్తున్న ‘రోడ్ డాక్టర్’ వాహనాలు - 5 నగరాల్లో విజయవంతంగా ‘రోడ్ డాక్టర్’- త్వరలో మరో 12 చోట్ల అమలుకు ఏర్పాట్లు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 8, 2026 at 8:06 AM IST
Government Using Road Doctor Vehicles To Fill Potholes On Roads : రోడ్లపై గుంతలతో రాకపోకలకు చింతిస్తున్నారా? ఇకపై వాహన చోదకులకు అలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. ఎందుకంటే కేవలం గంటల వ్యవధిలోనే గుంతలు పూడ్చేసే ‘రోడ్ డాక్టర్’ వాహనాలు రాష్ట్రంలోని అన్ని నగరాల్లోనూ త్వరలో అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. ఎక్కడైనా గుంతలున్నట్లు సమాచారం తెలిసిన వెంటనే సంబంధిత సిబ్బంది వాహనంలో ఆ ప్రాంతానికి వెళ్లి వెంటనే ఆ గుంతలను పూడ్చేయనున్నారు. తాడేపల్లి-మంగళగిరి నగరపాలక సంస్థలో చేపట్టిన ఈ ప్రాజెక్టు విజయవంతమైంది. దీంతో రెండో దశలో మరో ఐదు నగరాలకు దీన్ని విస్తరించారు. అనంతరం మిగతా నగరాల్లోనూ దీన్ని ప్రవేశపెట్టాలని కూటమి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
నగరాల్లో అమలుచేయాలని సీఎం ఆదేశం : రాష్ట్రంలో గుంతల్లేకుండా రహదారులను బాగు చేయాలని సచివాలయంలో ఇటీవల నిర్వహించిన కలెక్టర్ల సమావేశంలో అధికారులను సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. ఈ సందర్భంగా తాడేపల్లి-మంగళగిరిలో అమలుచేస్తున్న ‘రోడ్ డాక్టర్’ ప్రాజెక్టు ప్రస్తావనకు వచ్చింది. దీంతో ఆ ప్రాజెక్టును అన్ని నగరాల్లోనూ అమలుచేయాలని సీఎం ఆదేశించారు. అధికారులు ఆ మేరకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఈ కొత్త విధానంలో వాహనాన్ని సమకూర్చడం, నిపుణులైన సిబ్బందితో గోతులు పూడ్చే బాధ్యత మొత్తం గుత్తేదారులకు ఉంటుంది.
ప్రజారోగ్య ఇంజినీరింగ్ విభాగం నిర్దేశించిన ధరల ప్రకారం అక్కడి గోతుల పొడవు, లోతును లెక్కిస్తారు. అనంతరం ఆయా నగరపాలక సంస్థలు బిల్లులు చెల్లిస్తాయి. ఈ విధానంకు ముందు రోడ్లలో గోతులు పూడ్చేందుకు సంబంధిత ఇంజినీర్లు మొదట అంచనాలు వేసి, టెండర్లు పిలిచేవారు. అంతేగాక ఈ ప్రక్రియ పూర్తై, మళ్లీ పనులు ప్రారంభించేందుకు దాదాపు మూడు నెలల సమయం పట్టేది. పనులు కూడా నిర్దేశించిన గడువులోగా పూర్తయ్యేవి కావు. కానీ ఈ కొత్త విధానంతో ఈ ఇబ్బందులన్నీ తొలిగాయి.
తొలిసారి ప్రయోగాత్మకంగా : రోడ్డులో ఉన్న గుంతలు మరింతగా విస్తరించి, ఆ మార్గం అధ్వానంగా మారకముందే తాడేపల్లి-మంగళగిరి నగరపాలక సంస్థ అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. వాటిని పూడ్చేలా ఒక ప్రత్యేక వాహనాన్ని 2025 జులై 14న నగరపాలక సంస్థలో తొలిసారి ప్రయోగాత్మకంగా ప్రారంభించారు. దీంతో రోడ్లపై 2 మీటర్ల పొడవు, మీటరు వరకు వెడల్పు (2×1) ఉండే గొయ్యిని కేవలం 45-60 నిమిషాల వ్యవధిలో పూడుస్తున్నారు. దానికి కావాల్సిన మెటల్తో కలిపిన తారు మిశ్రమం ఆ వాహనంలోనే సిద్ధంగా ఉంటుంది.
మొదట గుంతను శుభ్రం చేశాక అందులో ఎమల్షన్ వేసి దానిపై కంకర, మెటల్ కలిపిన తారు వేస్తున్నారు. ఇలా 2×1 గోతికి కేవలం రూ.3 వేల చొప్పున ఖర్చు చేస్తున్నారు. కానీ ఈ ప్రత్యేక మొబైల్ వాహనాలు రాకముందు ఇదే పనికి రూ.4 వేలు వెచ్చించేవారు. సంబంధిత గుత్తేదారులు సహకరిస్తే ఒక రోజులో పని పూర్తయ్యేది, లేదంటే ఆ గోతుల్లో వాహన చోదకులు నిత్యం సర్కస్ ఫీట్లు చేసేవారు. ప్రస్తుతం ఈ ‘రోడ్ డాక్టర్’ ద్వారా సమయం, నిధులు ఆదా అవుతున్నాయని సంబంధిత అధికారులు చెబుతున్నారు.
వాహనాల రద్దీ ఎక్కువ ఉన్న ప్రాంతాల్లో మాత్రం రాత్రి రాత్రుల్లో, మిగతా చోట్ల ఉదయం పూట రోడ్లపై గోతులు పూడుస్తున్నారు. తాడేపల్లి-మంగళగిరి తర్వాత రెండో దశలో గుంటూరు, రాజమహేంద్రవరం, తిరుపతి, కాకినాడ నగరాలకు విస్తరించారు. మొత్తం 5 నగరాల్లో కలిపి ఇప్పటివరకు 16,918 కిలోమీటర్ల పొడవైన 8,457 గోతులు పూడ్చినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం మరో 12 నగరాల్లో మొబైల్ వాహనాలు ప్రవేశపెట్టనున్నారు.
వివిధ నగరపాలక సంస్థల్లో 'రోడ్డు డాక్టర్' విధానంలో ఇప్పటివరకు పూడ్చిన గుంతల వివరాలు
|నగరపాలక సంస్థ
|పూడ్చిన గుంతలు
|పోడవు(కిలోమీటర్లలో)
|గుంటూరు
|3,290
|6,580
|తిరుపతి
|1,872
|3,744
|తాడేపల్లి-మంగళగిరి
|1,233
|2,466
|కాకినాడ
|1,107
|2,214
|విజయవాడ
|580
|1,164
|రాజమహేంద్రవరం
|375
|750
ఏపీలో రహదారుల నిఘాకు 'ఏఐ' అస్త్రం - గుంతల లెక్క ఇక పక్కా!
ఈ నేషనల్ హైవేపై అన్నీ గుంతలే - ప్రాణాలు గుప్పిట్లో పెట్టుకుని వెళ్లాల్సిందే