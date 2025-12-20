ETV Bharat / state

రాష్ట్రంలో 26,518 మంది రౌడీలు - ఈ ఏడాది 153 మందిపై పీడీ యాక్ట్​

ఎన్నిసార్లు అరెస్టయినా తీరు మార్చుకోని వారిపై ప్రివెన్షన్‌ ఆఫ్‌ డేంజరస్‌ యాక్టివిటీస్‌ చట్టం-1986 ప్రయోగం - ఈ ఏడాది 153 మంది రౌడీల ముందస్తు నిర్బంధం

AP Government Using PD Act on Rowdy Sheeters
AP Government Using PD Act on Rowdy Sheeters (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 20, 2025 at 1:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

AP Government Using PD Act on Rowdy Sheeters : ఎన్ని కేసులు నమోదు చేసినా, ఎన్నిసార్లు అరెస్టు చేసినా తీరు మార్చుకోకుండా పదే పదే నేరాలకు పాల్పడుతున్న కరడుగట్టిన రౌడీషీటర్లపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పీడీ చట్టం (ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రివెన్షన్‌ ఆఫ్‌ డేంజరస్‌ యాక్టివిటీస్‌ చట్టం-1986 (ప్రమాదకర కార్యకలాపాల నియంత్రణ చట్టం) ప్రయోగిస్తోంది. ఏదైనా కేసులో అరెస్టు చేసినా కొన్ని రోజులకే బెయిల్‌పై బయటకు వచ్చేసి పేట్రేగిపోతున్న రౌడీలను ఏడాదిపాటు ముందుగానే నిర్బంధించేందుకు ఈ చట్టాన్ని వాడుతోంది. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకూ సుమారు 220 మంది రౌడీషీటర్లపై పీడీ చట్టాన్ని ప్రయోగించారు.

పెరిగిపోయిన రౌడీషీటర్లు : వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో నేర నియంత్రణ, శాంతిభద్రతల పరిరక్షణను గాలికి వదిలేయటం, రాజకీయ అండదండలతో రాష్ట్రంలో రౌడీషీటర్లు పెరిగిపోయారు. వారి నేరసామ్రాజ్యాలను విస్తరించుకుని ఇప్పటికీ తీవ్ర నేరాలకు పాల్పడుతూనే ఉన్నారు. నెల్లూరు జిల్లాకు చెందిన లేడీడాన్‌ నిడిగుంట అరుణ ఇందుకు ప్రబల నిదర్శనం. అలాంటి వారిపై ప్రభుత్వం పీడీ చట్టం ప్రయోగిస్తోంది.

ఆ జిల్లాల్లో రౌడీషీటర్లు అత్యధికం : రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 26,518 మంది రౌడీలు ఉండగా ఈ ఏడాది 153 మందిపై పీడీ చట్టం ప్రయోగించారు. అత్యధికంగా బాపట్ల జిల్లాలో 36 మందిపై, ఎన్టీఆర్‌ జిల్లాలో 23, గుంటూరులో 20, విశాఖపట్నంలో 14, ప్రకాశంలో 12, పల్నాడు, నెల్లూరుల్లో చెరో 10 మంది రౌడీషీటర్లపై పీడీ చట్టం ప్రయోగించారు. 11,728 మందిని బౌండోవర్‌ చేశారు. నంద్యాల, కర్నూలు, కృష్ణా, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, కాకినాడ, అనకాపల్లి, పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాల్లో ఒక్కరిపైనా ఈ చట్టం ప్రయోగించలేదు.

గత ఆరు నెలల్లో కనీసం మూడు తీవ్ర నేరాల కేసులు నమోదైన రౌడీషీటర్లను గుర్తించి, వారిలో కరడుగట్టిన వారిపై పీడీ చట్టం ప్రయోగిస్తున్నారు. ఈ చట్టం ప్రకారం నాటుసారా, అక్రమ మద్యం, మాదకద్రవ్యాల తయారీ, సరఫరా, రవాణా, ఎగుమతి, దిగుమతిదారులు, విక్రయదారులు, బందిపోటు దొంగతనాలకు పాల్పడే ముఠాలు, మానవ అక్రమరవాణాదారులు, భూకబ్జాదారులు, ఇతర వ్యవస్థీకృత, తీవ్ర నేరాలకు పాల్పడేవారిని ముందస్తుగా నిర్బంధించేందుకు అవకాశముంది. ఎస్పీల సిఫార్సుల మేరకు కలెక్టర్లు, పెద్ద నగరాల్లో నేరుగా పోలీస్‌ కమిషనర్లే పీడీ యాక్ట్‌ కింద ఉత్తర్వులిస్తున్నారు. వాటికి ఆమోదం తెలుపుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులిస్తోంది. ఎవరిపైనైనా ఈ చట్టాన్ని ప్రయోగిస్తే వారు గరిష్ఠంగా ఏడాదిపాటు జైల్లో ఉండాల్సిందే. బెయిల్‌కూ అవకాశం ఉండదు.

కరడుగట్టిన రౌడీషీటర్లపై పీడీ యాక్ట్‌ : రాష్ట్రంలోని ప్రతి రౌడీషీటర్‌ కదలికలపై నిఘా పెట్టామని డీజీపీ హరీష్‌కుమార్‌ గుప్తా తెలుపుతున్నారు. వారు తీరు మార్చుకోకపోతే చర్యలు తప్పవని హెచ్చరిస్తున్నారు. మరింత మంది కరడుగట్టిన రౌడీషీటర్లపై పీడీచట్టం ప్రయోగించబోతున్నట్లు ఆయన వివరించారు. ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాల మేరకు రౌడీల రాష్ట్ర బహిష్కరణకూ చర్యలు చేపడుతున్నట్లు డీజీపీ హరీష్​కుమార్​ గుప్తా తెలిపారు.

సీఎం ఆదేశాలు : ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు కరడుగట్టిన రౌడీషీటర్లను రాష్ట్రం నుంచి బహిష్కరిస్తామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. పదే పదే నేరాలకు పాల్పడుతూ అలజడి సృష్టిస్తున్న రౌడీషీటర్లపై పీడీ యాక్ట్‌ ప్రయోగించి జైల్లో పెడతామన్నారు. వీటికి సంబంధించి ఎస్పీల నుంచి అందే ప్రతిపాదనలకు వెంటనే ఆమోదం తెలపాలని కలెక్టర్లను ఆదేశించారు. జిల్లాల్లో రౌడీయిజం నియంత్రించే బాధ్యత కలెక్టర్, ఎస్పీలదేనని తేల్చిచెప్పారు. కలెక్టర్ల సదస్సులో ఆయన పోలీసు ఉన్నతాధికారులు, ఎస్పీలు, కలెక్టర్లతో శాంతిభద్రతలపై సమీక్షించారు. ‘నెల్లూరు లాంటి చోట్ల లేడీడాన్‌లు వస్తున్నారు. గంజాయి వ్యాపారం చేయటం, అడ్డమొస్తే చంపేయటం వంటివి సినిమాల్లో చూసేవాళ్లం. కానీ నిజంగా జరుగుతున్నాయి. అలాంటి అసాంఘిక శక్తులపై ఉక్కుపాదం మోపాలి’ అని ఆదేశించారు.

ప్లాట్‌ యజమానిని బెదిరించిన కేసు - లేడీ డాన్‌ అరుణకి 14 రోజుల రిమాండ్‌

రౌడీషీటర్ల ఏరివేతకు చర్యలు - డీజీపీ ఆదేశాలతో రంగంలోకి పోలీసులు

TAGGED:

PREVENTIVE DETENTION ACT
DGP HARISH KUMAR GUPTA
PD ACT ON ROWDY SHEETERS
DGP ABOUT PD ACT
PD ACT ON ROWDY SHEETERS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.