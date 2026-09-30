రాష్ట్రంలో ఏడుగురు ఐఎఫ్ఎస్ అధికారుల బదిలీ - ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన సీఎస్
రాష్ట్రంలో అటవీ శాఖకు చెందిన ఏడుగురు ఐఎఫ్ఎస్ అధికారులను ప్రభుత్వం బదిలీ చేసింది. ఈ మేరకు సీఎస్ సాయిప్రసాద్ ఉత్తర్వులిచ్చారు.
రాష్ట్రంలో ఏడుగురు ఐఎఫ్ఎస్ అధికారుల బదిలీ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 7:34 PM IST
AP IFS Officers Transfer : రాష్ట్రంలో ఏడుగురు ఐఎఫ్ఎస్ అధికారుల బదిలీ అయ్యారు. ఈమేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సాయిప్రసాద్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
కొత్త పోస్టింగ్ల వివరాలు :
- లక్కవరం సబ్-డీఎఫ్ఓగా ఉన్న 2022 బ్యాచ్ అధికారి శివకుమార్ గంగాల్ను రంపచోడవరం డీఎఫ్ఓగా బదిలీ చేశారు.
- ప్రొద్దుటూరు సబ్-డీఎఫ్ఓగా పనిచేస్తున్న 2023 బ్యాచ్ అధికారి గరుడ్ సంకేత్ సునీల్కు చింతూరు డీఎఫ్ఓగా పోస్టింగ్ ఇచ్చారు.
- వెంకటగిరి సబ్-డీఎఫ్ఓగా ఉన్న 2023 బ్యాచ్ అధికారి కె.వెంకట శ్రీకాంత్ను ఆత్మకూరు ప్రాజెక్టు టైగర్ (పీటీ) డిప్యూటీ డైరెక్టర్గా నియమించారు.
- గిద్దలూరు సబ్-డీఎఫ్ఓగా ఉన్న 2023 బ్యాచ్ అధికారి కె.బాలరాజును కడప డీఎఫ్ఓగా బదిలీ చేశారు.
- దోర్నాల సబ్-డీఎఫ్ఓగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్న 2023 బ్యాచ్ అధికారి నీరజ్ హాన్స్కు పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా డీఎఫ్ఓగా పోస్టింగ్ ఇచ్చారు.
- శ్రీశైలం సబ్-డీఎఫ్ఓగా ఉన్న 2023 బ్యాచ్ అధికారిణి బబితా కుమారిని విజయనగరం డీఎఫ్ఓగా నియమించారు.
- బదిలీపై ఉన్న 2016 బ్యాచ్ అధికారి డి.రవీంద్రనాథ్ రెడ్డికి అనంతపురం డీఎఫ్ఓగా పోస్టింగ్ ఇచ్చారు.
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