ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాలో విమానాల తయారీ కేంద్రం!

ఏపీలో విమాన తయారీ కేంద్రం ఏర్పాటుకు సన్నాహాలు - భూములు ఇచ్చేందుకు ఇప్పటికే సంసిద్దత వ్యక్తం చేసిన ప్రభుత్వం, ప్రాజెక్టు దక్కించుకునేందుకు ఏపీతో పాటు పోటీ పడుతోన్న గుజరాత్‌

Aeronautical Center in AP
Aeronautical Center in AP (ETV)
Published : January 28, 2026 at 7:18 AM IST

Aeronautical Center in AP: కూటమి ప్రభుత్వం మరో ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టుకు గాలం వేస్తోంది. బ్రెజిల్‌కు చెందిన ఎంబ్రేయర్‌- అదానీ ఏరోస్పేస్‌ సంయుక్తంగా ఏర్పాటు చేసే విమానాల తయారీ కేంద్రాన్ని అనంతపురం జిల్లాకు తీసుకొచ్చేందుకు కసరత్తు చేస్తోంది. ఈ ప్రాజెక్టు కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్‌తోపాటు గుజరాత్‌ కూడా పోటీ పడుతోంది.

భారత్‌లో విమానాల తయారీ కోసం అదానీ ఏరోస్పేస్ అండ్ డిఫెన్స్‌తో బ్రెజిల్‌కు చెందిన ఎంబ్రేయర్‌ సంస్థ ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాయి. దేశంలో చిన్న, మధ్యస్థాయి ప్యాసింజర్‌ రవాణా విమానాల తయారీ యూనిట్‌ ఏర్పాటు చేయనున్నాయి. దీన్ని రాష్ట్రంలోని అనంతపురం జిల్లాకు తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉందని సమాచారం. ప్రధాన ప్రాజెక్టుగానీ, అనుబంధ ప్రాజెక్టుగానీ రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేయించేందుకు ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తోంది.

ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాలో విమానాల తయారీ కేంద్రం! (ETV)

500 ఎకరాల్లో స్కై ఫ్యాక్టరీ అభివృద్ధి: దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని పరిశ్రమ ఏర్పాటుకు అవసరమైన భూములిచ్చేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే సంసిద్ధత తెలిపింది. అనంతపురం జిల్లాలో వేల ఎకరాల భూములు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అవి బెంగుళూరుకు సమీపంలో ఉండడం వల్ల వాటిని విమానాల తయారీ కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. అందుకుగాను బెంగళూరుకు చెందిన సరళ ఏవియేషన్స్‌ ఎలక్ట్రికల్‌ వర్టికల్‌, టేకాఫ్‌- ల్యాండింగ్‌ విమానాల తయారీ కేంద్రం ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం ఇప్పటికే అనుమతులు ఇచ్చింది. ఆసంస్థ రూ. 1300 కోట్ల వ్యయంతో 6 సీటర్ల విమానాలు తయారు చేయనుంది. 500 ఎకరాల్లో స్కై ఫ్యాక్టరీనీ అభివృద్ధి చేయనుంది. ఇదే ప్రాంతంలో ఖాళీగా ఉన్న భూముల్నే అదానీ-ఎంబ్రేయర్‌ ఏర్పాటు చేసే విమాన తయారీ కేంద్రానికి ప్రతిపాదించినట్లు తెలిసింది.

20 వేల ఎకరాల్లో భారీ పారిశ్రామిక పార్కు: ఒకవేళ అక్కడ వద్దనుకుంటే శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా కొడికొండ చెక్‌పోస్టు వద్ద లేపాక్షి నాలెడ్జ్‌ హబ్‌కు కేటాయించిన 8,844 ఎకరాల భూములు కలుపుకుని 20 వేల ఎకరాల్లో భారీ పారిశ్రామిక పార్కును అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించింది. దీనికోసం ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ పరిధిలో ఉన్న లేపాక్షి భూముల్ని వెనక్కి తీసుకునేందుకు చేసిన ప్రయత్నాలు ఓ కొలిక్కి వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ఆ భూములకు చుట్టుపక్కల మండలాల్లోని భూములను కలిపి భారీ పారిశ్రామిక పార్కు అభివృద్ధి చేసేందుకు కొన్ని మండలాల్లో ఇప్పటికే భూ సేకరణ ప్రక్రియ మొదలుపెట్టింది.

అందులో విమానాల తయారీ ప్రాజెక్టుకు భూములు కేటాయించేలా ప్రతిపాదించింది. ఈ భూములు బెంగళూరు దేవనహళ్లి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం దగ్గరగా ఉండటం కలిసొస్తుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. కంపెనీ ప్రతినిధి బృందం ప్రాధాన్యత ఆధారంగా భూములు కేటాయించే అవకాశం ఉంది.

మరికొన్ని: ఏపీలో విమానయానం నేడు కొత్త రెక్కలు విప్పింది. విజయనగరం జిల్లా భోగాపురంలో నిర్మిస్తున్న గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో తొలి టెస్ట్​ ఫ్లైట్​​ ల్యాండ్‌ అయింది. ఎయిరిండియా వ్యాలిడేషన్‌ (టెస్ట్‌) ఫ్లైట్‌ దిల్లీ నుంచి భోగాపురం వచ్చింది. ఈ విమానంలో కేంద్ర పౌరవిమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్‌ నాయుడు, విజయనగరం ఎంపీ కలిశెట్టి అప్పలనాయుడు, ఏటీసీ ఛైర్మన్‌ తదితరులు ఉన్నారు. అత్యాధునిక టెక్నాలజీతో ఈ విమానాశ్రయాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. మొత్తం 96 శాతం ప్రాజెక్టు నిర్మాణం అయినట్లు జీఎంఆర్‌ సంస్థ వెల్లడించింది

భోగాపురం విమానాశ్రయాన్ని జూన్‌ 26న ప్రారంభించనున్నారు. 6 నెలల ముందే భోగాపురం విమానాశ్రయం అందుబాటులోకి రానుంది. 280 కి.మీ వేగంతో వీచే తుపాను గాలులను తట్టుకునేలా విమానాశ్రయాన్ని నిర్మించనున్నారు. హుద్‌హుద్‌ తుపాను సమయంలో 250 కి.మీ వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచాయి. ఇటువంటి తుపానులను దృష్టిలో పెట్టుకుని విమానాశ్రయ నిర్మిస్తున్నామని జీఎంఆర్​ సంస్థ తెలిపింది. విమర్శలకు సమాధానంగా భోగాపురం విమానాశ్రయ పనులు యుద్ధ ప్రాతిపదికన పూర్తి చేస్తున్నట్లు కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్​ చెప్పారు. భోగాపురం విమానాశ్రయం అభివృద్ధికి ఒక శక్తివంతమైన ఇంజిన్​గా పని చేస్తుందని ఈ సందర్భంగా పేర్కొన్నారు.

భోగాపురంలో అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం - ల్యాండ్​ అయిన తొలి విమానం

దేశంలో పెరుగుతున్న విమాన ప్రయాణికులు

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

