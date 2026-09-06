మూడుగా వీడిన ఉమ్మడి విశాఖ జడ్పీ - ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం
సుదీర్ఘ చరిత్ర ఉన్న ఉమ్మడి విశాఖ జడ్పీ విభజన - విశాఖ, అనకాపల్లి, అల్లూరి జిల్లాలకు వేర్వేరుగా పరిషత్ సేవలు - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 28 జిల్లాలకు పరిషత్లు ఏర్పాటు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 6, 2026 at 5:15 PM IST
Joint Visakha ZP Reconstitute : సుదీర్ఘ చరిత్ర కలిగిన ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లా పరిషత్ ఇక నుంచి మూడు జిల్లాల పరిధిలో సేవలు అందిచనుంది. ఈ మేరకు ఏపీ ప్రభుత్వం శనివారం జీవో నంబర్ 114ను విడుదల చేసింది. ఏయే మండలాలు ఏయే జిల్లాల పరిధిలోకి వెళ్తాయనే విషయాన్ని స్పష్టంగా ఇందులో తెలిపింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో 28 జిల్లాలకు వేర్వేరుగా జిల్లా పరిషత్లను ఏర్పాటు చేసింది. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో ఉన్న 13 జడ్పీలకు 13 మంది సీఈవోలు ఉన్నారు. కొత్తగా వచ్చిన మరో 15 జడ్పీలకు సీఈవో, డిప్యూటీ సీఈవో పోస్టులను సృష్టించారు. ఇక నుంచి ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లాలో విశాఖ, అనకాపల్లి, అల్లూరి జిల్లాలకు వేర్వేరుగా సీఈవోలు, డిప్యూటీ సీఈవోలు ఉండనున్నారు.
ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లా 2022లో మూడుగా వీడినప్పటికీ జిల్లా పరిషత్ మాత్రం వేరు కాలేదు. జడ్పీ పాలక వర్గం గడువు ఈ నెల 27 వరకు ఉంది. ఇంతకాలం ఉమ్మడి జిల్లాగానే జడ్పీ కార్యక్రమాలు కొనసాగాయి. ఈ నేపథ్యంలో జిల్లా పరిషత్లను పునర్విభిజిస్తూ ఉత్తర్వులు వెలువడడంతో ఇక నుంచి మూడు జిల్లాలుగా కొనసాగనున్నాయి.
ఉద్యోగుల కేటాయింపు ఇలా : ఉమ్మడి విశాఖ జడ్పీలో ప్రస్తుతం 900 మంది సిబ్బంది విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. వీరిలో 450 మంది మినిస్టీరియల్ ఉద్యోగులు, 350 మంది నాలుగో తరగతి సిబ్బంది, 100 మంది అధికారులు ఉన్నారు. ఈ మొత్తం ఉద్యోగుల్లో అత్యధికంగా 60 శాతం మందిని అనకాపల్లి జిల్లాకు కేటాయించనున్నారు. మరో 30 శాతం మందిని అల్లూరి జిల్లాకు, మిగిలిన 10 శాతం మంది ఉద్యోగులను విశాఖ జిల్లాకు కేటాయించనున్నారు. కొత్త జిల్లాల ప్రాతిపదికననే త్వరలో జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి.
జిల్లాల వారీగా మండలాల కేటాయింపు :
- విశాఖపట్నం జిల్లా పరిధిలోకి భీమునిపట్నం, ఆనందపురం, పద్మనాభం, పెందుర్తి మండలాలు వస్తాయి.
- అల్లూరి జిల్లా పరిధిలోకి అనంతగిరి, అరకువ్యాలీ, చింతపల్లి, డుంబ్రిగుడ, జి.మాడుగుల, జీకే వీధి, హుకుంపేట, కొయ్యూరు, పాడేరు, ముంచింగ్పుట్, పెదబయలు మండలాలు వెళ్లనున్నాయి.
- అనకాపల్లి జిల్లా పరిధిలోకి అచ్యుతాపురం, అనకాపల్లి, బుచ్చయ్యపేట, చీడికాడ, చోడవరం, దేవరాపల్లి, గొలుగొండ, కె.కోటపాడు, కశింకోట, కోటవురట్ల, మాడుగుల, మాకవరపాలెం, మునగపాక, నక్కపల్లి, నర్సీపట్నం, నాతవరం, పరవాడ, పాయకరావుపేట, రాంబిల్లి, రావికమతం, రోలుగుంట, ఎస్.రాయవరం, సబ్బవరం, ఎలమంచిలి మండలాలు రానున్నాయి.
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