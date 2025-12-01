ETV Bharat / state

ఎయిడ్స్ రోగులకు గుడ్​న్యూస్ - త్వరలో 90 వేల మందికి పింఛన్లు

వైద్యారోగ్య మంత్రి సత్యకుమార్ కీలక ప్రకటన - ఇంటి దగ్గరే మందులు - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా హోరెత్తిన అవగాహన ర్యాలీలు

NEW HIV PENSIONS IN AP
AP Government Expands HIV Pensions (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 1, 2025 at 7:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

AP Government Expands HIV Pensions: ఎయిడ్స్ మహమ్మారిపై కూటమి ప్రభుత్వం సమరశంఖం పూరించింది. ఒకవైపు వ్యాధి నివారణకు పటిష్ట చర్యలు తీసుకుంటూనే, మరోవైపు బాధితులకు ఆర్థిక భరోసా కల్పించే దిశగా కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్రంలో కొత్తగా 90 వేల మంది ఎయిడ్స్ రోగులకు పింఛన్లు మంజూరు చేయబోతున్నట్లు వైద్యారోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ ప్రకటించారు. ప్రపంచ ఎయిడ్స్ దినోత్సవం సందర్భంగా ఆదివారం విజయవాడ తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రంలో జరిగిన సదస్సులో ఆయన ఈ శుభవార్త చెప్పారు.

కొత్తగా 90 వేల మందికి లబ్ధి: బాధితుల కష్టాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రభుత్వం పింఛన్ల జారీకి సిద్ధమైంది. కొత్తగా 90 వేల మంది ఎయిడ్స్ రోగులకు పింఛన్లు ఇచ్చే అంశం ప్రస్తుతం పరిశీలనలో ఉందని మంత్రి వెల్లడించారు. త్వరలోనే దీనిపై స్పష్టమైన ప్రకటన వెలువడనుంది. ఇది బాధితులకు పెద్ద ఊరటనిచ్చే అంశం.

ఎయిడ్స్ రోగులకు గుడ్​న్యూస్ - త్వరలో 90 వేల మందికి పింఛన్లు (ETV Bharat)

పీహెచ్‌సీల్లోనే మందులు: మందుల కోసం దూరప్రాంతాలకు వెళ్లే పనిలేకుండా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. ప్రస్తుతం నెల్లూరు, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లో ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల (పీహెచ్​సీ) ద్వారానే ఎయిడ్స్ మందులు ఇస్తున్నారు. ఈ విధానం విజయవంతం కావడంతో, ఇకపై రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల్లోని పీహెచ్‌సీల్లో ఈ సదుపాయం కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. ఏఆర్టీ సెంటర్లకు వెళ్లడానికి ఇబ్బంది పడేవారి కోసం పీహెచ్​సీ సెంటర్లను కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.

ఒక్కో రోగికి రూ. 40 వేల విలువైన మందులు: కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తీసుకున్న చర్యల వల్ల హెచ్‌ఐవీ పాజిటివిటీ రేటు గణనీయంగా తగ్గిందని మంత్రి తెలిపారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 59 ఏఆర్టీ సెంటర్లలో మందుల కొరత లేకుండా చూస్తున్నామన్నారు. ఒక్కో రోగికి ఏడాదికి సుమారు రూ.35 నుంచి రూ. 40 వేల విలువైన మందులను ప్రభుత్వం ఉచితంగా అందిస్తోందని చెప్పారు. మరణాలు తగ్గుముఖం పట్టాయని, కొత్త కేసులు 10 వేలకు తగ్గాయని వివరించారు.

శస్త్రచికిత్స నిరాకరిస్తే కఠిన చర్యలు: ఎయిడ్స్ రోగుల పట్ల వివక్ష చూపితే సహించేది లేదని మంత్రి సత్యకుమార్ వైద్యవర్గాలను హెచ్చరించారు. ఎయిడ్స్ రోగులకు సర్జరీలు చేయడానికి ఏ వైద్యుడైనా నిరాకరిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. ఒకప్పుడు ఎయిడ్స్ అంటే మరణం అనే భయం ఉండేదని, కానీ ఇప్పుడు కొత్త మందులతో వారు సాధారణ జీవితం గడుపుతున్నారని గుర్తు చేశారు. సమాజం కూడా వారి పట్ల సానుకూల దృక్పథంతో వ్యవహరించాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే గద్దె రామ్మోహన్ రావు, కలెక్టర్ లక్ష్మీశ పాల్గొన్నారు.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అవగాహన హోరు: ప్రపంచ ఎయిడ్స్ దినోత్సవం సందర్భంగా రాష్ట్రంలోని వివిధ జిల్లాల్లో భారీ ర్యాలీలు, సదస్సులు జరిగాయి. అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గంలో మున్సిపల్ కమీషనర్ దివాకర్ రెడ్డి, ఎంపీడీవో కొండన్న ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులు భారీ ర్యాలీ తీశారు. 'భయపడొద్దు - సమాచారం తెలుసుకోండి', 'టెస్టింగ్ చేసుకోండి - ఆరోగ్యంగా ఉండండి' అనే ప్లకార్డులతో నినాదాలు చేశారు. సురక్షిత జీవన విధానాలే శ్రీరామరక్ష అని వైద్యులు సూచించారు.

కడప జిల్లా వైద్యారోగ్య శాఖ ఆధ్వర్యంలో నగరపాలక సంస్థ కార్యాలయం నుంచి డీఎంహెచ్‌వో ఆఫీస్ వరకు ర్యాలీ జరిగింది. 1987 నుంచి ఏటా ఈ ర్యాలీలు నిర్వహిస్తున్నామని డీఎంహెచ్‌వో నాగరాజు తెలిపారు. సకాలంలో మందులు వాడితే ఎయిడ్స్ నయమవుతుందని, ప్రభుత్వం బాధితుల కోసం అనేక సంక్షేమ పథకాలు తెచ్చిందని వివరించారు.

కర్నూలు జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ నూరుల్ కమర్ ఆధ్వర్యంలో కలెక్టర్ ఆఫీస్ నుంచి వివేకానంద కూడలి వరకు ర్యాలీ నిర్వహించి, ప్రతిజ్ఞ చేయించారు. మరోవైపు జిల్లా వైద్యారోగ్య శాఖ అధికారిని డాక్టర్ ఈబీ దేవి ఆధ్వర్యంలో ఆర్ట్స్ కాలేజీ నుంచి సప్తగిరి సర్కిల్ వరకు ర్యాలీ జరిగింది. నిర్లక్ష్యం, సురక్షితం కాని లైంగిక సంబంధాల వల్లే వ్యాధి సోకుతుందని, యువత బాధ్యతగా వ్యవహరించాలని ఆమె పిలుపునిచ్చారు.

బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా ముమ్మిడివరంలో సీహెచ్​సీ సిబ్బంది ఆధ్వర్యంలో ర్యాలీ నిర్వహించారు. ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల నుండి మెయిన్ రోడ్డు మీదుగా పోలీస్ స్టేషన్ వరకు ర్యాలీ సాగింది. ఆర్ఆర్​సి వాలంటీర్స్, విద్యార్థులు ఎయిడ్స్ వ్యాధిపై నినాదాలు చేశారు. అనంతరం మానవహారం నిర్వహించి, ప్రతిజ్ఞ చేశారు.

15 ప్రభుత్వాసుపత్రుల్లో న్యూట్రిషన్ రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్లు: మంత్రి సత్యకుమార్​

హెచ్‌ఐవీకి సూదిమందు వచ్చేసింది! - ధర ఎంతో తెలుసా? - ఆస్తులు అమ్మాల్సిందే!

TAGGED:

AP GOVT OFFERS NEW HIV PENSIONS
90000 AIDS PATIENTS PENSION AP
WORLD AIDS DAY RALLY AP
NEW HIV PENSIONS IN AP
NEW HIV PENSIONS IN AP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.