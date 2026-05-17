ఏపీ ప్రజలకు గుడ్న్యూస్ - రూపాయి చెల్లించకుండానే 41 మెడికల్ టెస్ట్లు
104 సంచార వైద్య వాహనాల్లో 41 రకాల సేవలు - ఏటా 56.40 లక్షల మందికి సేవల దిశగా కసరత్తు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 17, 2026 at 3:36 PM IST
AP Health Screening Scheme : పల్లెల్లో రోగులకు 104 సంచార వైద్యసేవలను మరింత సమర్థంగా అందించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే పల్లె ముంగిటకు వైద్య పరీక్షలు చేరువ చేసి, వ్యాధులను ప్రాథమిక దశలోనే గుర్తించాలని సర్కార్ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే 104 సంచార వైద్య వాహనాలకు కొత్త రూపు ఇచ్చి 41 రకాల మెడికల్ టెస్ట్లు చేసేలా ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా ఏటా 56.40 లక్షల మందికి వైద్య పరీక్షలు చేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇందుకోసం రూ.162.72 కోట్లు వెచ్చించనుంది. అంతేకాకుండా పేషెంట్ల ఆరోగ్యం నిరంతరం పర్యవేక్షించేందుకు వీలుగా ఎలక్ట్రానిక్ హెల్త్ రికార్డులు నిర్వహించనుంది.
ఇటీవలే వైద్యారోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖకు పరిపాలన ఆమోదం, నిర్వహణ మార్గదర్శకాలు జారీకి కేబినెట్ అనుమతిచ్చింది. దీంతో ప్రాజెక్టు అమలుకు మార్గం సుగమమైంది. ఈ ల్యాబ్ డయాగ్నస్టిక్ సేవలను పల్నాడు, కృష్ణా జిల్లాల్లో ప్రయోగాత్మకంగా నిర్వహించారు. ఇవి సత్ఫలితాలు ఇవ్వడంతో చిత్తూరు జిల్లా కుప్పంలో అమల్లోకి తెచ్చారు. త్వరలో ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా ఈ సేవలు అందుబాటులోకి తెస్తారు.
41 Medical Tests in AP : ఆంధ్రప్రదేశ్లో 104 మొబైల్ మెడికల్ యూనిట్లు (ఎంఎంయూ) 936 ఉన్నాయి. వీటిలో 904 వాహనాలు క్షేత్రస్థాయిలో వినియోగించనున్నారు. మిగిలిన 32ను అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తిప్పేందుకు సిద్ధంగా ఉంచారు. వీటిని కొత్త హంగులతో అందుబాటులోకి తెస్తారు. ఇప్పటికే ఆరోగ్య రథం పేరుతో కొన్ని వాహనాలు నమూనాగా సిద్ధం చేశారు.
ఇప్పటివరకు ఒక్కో 104 వాహనం నెలలో ఒక్కో ఊరిని రెండుసార్లు సందర్శిస్తోంది. ఈ లెక్కన నెలకు 12 గ్రామాల్లో సేవలు అందిస్తోంది. దీంతో ఒక గ్రామంలో నెలలో 60 నుంచి 80 మందికి మాత్రమే పరీక్షలు చేయడానికి వీలవుతోంది. దీంతో అందరికీ వైద్యసేవలు సాధ్యపడడం లేదు. ఫలితంగా మిగిలినవారంతా ఆసుపత్రులను ఆశ్రయించక తప్పడంలేదు. ఈ పరిస్థితులన్నింటిని చక్కదిద్ది అందరికీ వైద్యసేవలు అందించేలా సర్కార్ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.
80 రకాల మందులు - 41 రకాల పరీక్షలు : ఒక్కో 104 వాహనంలో 41 రకాల టెస్ట్లు చేస్తారు. 80 రకాల మందులు అందుబాటులో ఉంచుతారు. సంపూర్ణ రక్త పరీక్ష (సీబీపీ)కి సంబంధించిన 22 పరీక్షలు, బయో కెమిస్ట్రీకి సంబంధించిన 19 పరీక్షలు అందుబాటులోకి తెస్తారు.
సెల్ఫోన్లో ఆరోగ్య పరీక్షల ఫలితాలు : కొత్త విధానంలో ఒక మొబైల్ మెడికల్ యూనిట్ (ఎంఎంయూ) రోజుకు 20 నమూనాలు సేకరించాలి. వైద్య బృందంతోపాటు, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్లను పంపి ఇళ్ల దగ్గరే వైద్య పరీక్షలు చేస్తారు. అక్కడే నమూనాలు సేకరించి పరీక్షించి సాయంత్రానికి ఫలితాలను మొబైల్ ద్వారా రోగులకు అందిస్తారు. అంతేకాక ప్రతి ఒక్కరికీ ఆయుష్మాన్ భారత్ ఆరోగ్య ఖాతాలు తెరుస్తారు. వారి ఆరోగ్య స్థితిని ఎలక్ట్రానిక్ హెల్త్ రికార్డు నిర్వహణ ద్వారా నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తారు.
