రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం - అరుదైన వ్యాధిగ్రస్థులకు అండగా ప్రత్యేక పాలసీ
బాధితులకు ఉచిత వైద్య సేవలు - సీఎం చంద్రబాబు మార్గదర్శకత్వం, మంత్రి లోకేశ్ ప్రత్యేక చొరవ - పీఎం మోదీ, ఐసీఎంఆర్ అధికారులతో మంత్రి సత్యకుమార్ చర్చలు - జాతీయ అరుదైన వ్యాధుల పాలసీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 21, 2026 at 5:30 PM IST
AP Rare Disease Policy : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అరుదైన వ్యాధులతో బాధపడే వారి కోసం ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. వారికి ఉచితంగా వైద్య సేవలు అందించేందుకు సిద్ధమైంది. ఆ రోగులకు, వారి కుటుంబాలకు అండగా నిలిచేందుకు ఒక పాలసీని తీసుకురాబోతోంది. ఈ కీలక విషయాన్ని రాష్ట్ర వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ అధికారికంగా వెల్లడించారు. బాధితులకు ఆర్థికంగా, వైద్య సేవల పరంగా పూర్తి సాంత్వన చేకూర్చే లక్ష్యంతో ఈ కొత్త పాలసీని తయారు చేస్తున్నామని, ఈ ఏడాది చివరి నాటికి దీనిని అమలు చేస్తామని ఆయన ప్రకటించారు.
అరుదైన వ్యాధులతో పోరాడుతున్న వారి కష్టాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గుర్తించింది. ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు మార్గదర్శకత్వంలో ఈ కొత్త పాలసీ రూపుదిద్దుకుంటోంది. రాష్ట్ర విద్యా, ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ ఈ విషయంలో ప్రత్యేక చొరవ తీసుకున్నారు. వీరిద్దరి ఆలోచనల మేరకు వైద్యారోగ్య శాఖ ఈ బృహత్తర కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది.
కేంద్రం సహకారం కోసం దిల్లీ పర్యటన : ఈ విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కేంద్రం అండగా నిలుస్తుందని మంత్రి సత్యకుమార్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. అరుదైన వ్యాధులతో బాధపడేవారిని ఆదుకోవడంలో కేంద్రం నుంచి పూర్తి సహాయ, సహకారాలు అందుతాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఇటీవల మంత్రి సత్యకుమార్ దిల్లీలో పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీతో సమావేశమయ్యారు. అలాగే ఐసీఎంఆర్ అధికారులతో విడివిడిగా సమావేశాలు నిర్వహించారు. కొత్త పాలసీ రూపకల్పన, అరుదైన వ్యాధుల రాకకు గల కారణాలపై జరగాల్సిన పరిశోధనల గురించి వారితో చర్చించారు.
జాతీయ పాలసీ-2021 ఆధారంగా : కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే 'జాతీయ అరుదైన వ్యాధుల పాలసీ-2021'ని అమలు చేస్తోంది. దీనిని అనుసరించే రాష్ట్రంలోనూ కొత్త విధానాన్ని అమలు చేయనున్నారు. ఈ పాలసీలో పలు కీలక అంశాలను పొందుపరచనున్నారు. అరుదైన వ్యాధుల చికిత్స కోసం రాష్ట్రస్థాయిలో ఒక ప్రత్యేక 'రిజిస్ట్రీ'ని ఏర్పాటు చేస్తారు. ఇలాంటి వ్యాధులను గుర్తించి, చికిత్స అందించేందుకు వీలుగా వైద్యులకు ప్రత్యేక శిక్షణ ఇస్తారు. మెరుగైన వైద్యం కోసం ప్రత్యేక 'రిఫరల్ కేంద్రాల'ను సైతం ఏర్పాటు చేస్తారు.
బాధితుల దయనీయ స్థితిపై ఆవేదన : అరుదైన వ్యాధుల బారిన పడిన వారు పడుతున్న నరకప్రాయమైన పరిస్థితులను మంత్రి వివరించారు. ఈ రోగాల బారిన పడిన వారు ఇతరుల మాదిరిగా కదలలేకపోతున్నారని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఎక్కడికీ వెళ్లలేక మంచాలు, వీల్ చైర్లకే పరిమితం అవుతున్నారని విచారం వ్యక్తం చేశారు. వీరికి వైద్యసేవల వ్యయం తడిసి మోపెడవుతోందని తెలిపారు. కచ్చితమైన వ్యాధులను నిర్ధారించేందుకు సరైన పరీక్షలు కూడా అందుబాటులో లేవన్నారు. రోగుల దినచర్యలు పూర్తిగా మందగిస్తున్నాయని చెప్పారు. కేవలం పైకి కనిపించే లక్షణాల ఆధారంగానే ప్రస్తుతం చికిత్స అందించాల్సి వస్తోందని, దీంతో వారు దయనీయ స్థితిలో ఉంటున్నారని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
బోధనాసుపత్రుల అప్గ్రేడ్ : ఇలాంటి దయనీయ స్థితిలో ఉన్న వారికి ఉపశమనం కలిగించాలన్నదే ప్రభుత్వ ప్రధాన ఉద్దేశం. ప్రభుత్వపరంగా మెరుగైన వైద్య సేవలు, ఇతర సదుపాయాలు కల్పించేందుకే నూతన పాలసీ తయారీకి సిద్ధమైనట్లు మంత్రి సత్యకుమార్ పేర్కొన్నారు. ఇందుకోసం రాష్ట్రంలోని ప్రధాన బోధనాసుపత్రులను అప్గ్రేడ్ చేస్తారు. వీటిని అరుదైన వ్యాధుల నిర్ధారణ, చికిత్స కేంద్రాలుగా తయారు చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. వీటన్నింటినీ పరిగణనలోకి తీసుకుని పాలసీని ముమ్మరంగా రూపొందిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ పాలసీని సాధ్యమైనంత త్వరగా సిద్ధం చేసి, ఈ సంవత్సరం చివరి నాటికి కార్యకలాపాలు ప్రారంభించాలన్న దృఢ సంకల్పంతో ఉన్నట్లు మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ స్పష్టం చేశారు.
అరుదైన వ్యాధులపై కొరవడిన అధ్యయనం!