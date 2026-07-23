రాష్ట్రంలో భూ రికార్డులకు సాంకేతిక రక్ష - నేటి నుంచి 'మీ భూమి - బ్లాక్ చెయిన్' వ్యవస్థ ప్రారంభం
రాష్ట్రంలో ఇవాళ్టి నుంచి మీ భూమి - బ్లాక్ చెయిన్ వ్యవస్థ ప్రారంభం - 7 జిల్లాల్లోని 89 గ్రామాల్లో పైలట్ ప్రాజెక్టు అమలు - సచివాలయం నుంచి వర్చువల్గా ప్రారంభించనున్న సీఎం చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 8:31 AM IST
AP Mee Bhoomi Blockchain : భూ రికార్డుల నిర్వహణలో సాంకేతిక విప్లవానికి ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. రెవెన్యూ, సర్వే, రిజిస్ట్రేషన్ శాఖల్లో వేర్వేరుగా ఉన్న భూసమాచారం అంతటినీ సర్కార్ ఒకే వేదికపైకి తెస్తోంది. అన్ని భూరికార్డులకూ ఏకైక ప్రామాణిక వ్యవస్థగా మీ భూమి-బ్లాక్చెయిన్ను వ్యవస్థను అందుబాటులోకి తేనుంది. రాష్ట్రంలోని 7జిల్లాల్లో అమలు చేస్తున్న పైలట్ ప్రాజెక్టును ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నేడు ప్రారంభించనున్నారు.
ప్రస్తుతం వెబ్ల్యాండ్ ద్వారా భూ రికార్డులు డిజిటలైజ్ అయినప్పటికీ, రెవెన్యూ, సర్వే, రిజిస్ట్రేషన్ శాఖల్లో సమాచారం వేర్వేరుగా ఉండటం వల్ల డేటా వ్యత్యాసాలు, రికార్డుల్లో మార్పులను గుర్తించడంలో సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి. ఈ సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారంగా మీ భూమి-బ్లాక్ చెయిన్ వ్యవస్థను రూపొందించారు. ఎన్ఐసీ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఎన్ఐసీ బెంగళూరులోని సెంటరాఫ్ ఎక్స్ లైన్స్ ఇన్ బ్లాక్ చెయిన్ టెక్నాలజీ సంస్థలు సంయుక్తంగా హైపర్ లెడ్జర్ ఫ్యాబ్రిక్ టెక్నాలజీతో ఈ వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేశాయి.
ఈ వ్యవస్థలో ప్రతి భూ పార్సెల్కు ప్రత్యేక బ్లాక్చెయిన్ గుర్తింపు కల్పిస్తారు. ప్రతి లావాదేవీ టాంపర్-ప్రూఫ్, సెక్యూరిటీతో జరగనుంది. భూ రికార్డుల్లో ఎలాంటి మార్పు చేయాలన్నా ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన ఆన్లైన్ సేవల ద్వారానే ఇకపై సాధ్యమవుతుంది. ఒక భూ పార్సెల్కు సంబంధించిన అన్ని రకాల లావాదేవీలు, వాటి ప్రతి వెర్షన్తో సహా శాశ్వతంగా నమోదయ్యేలా వ్యవస్థను తీర్చిదిద్దారు. ఇక ప్రతి లావాదేవీని ఏ అధికారి, ఎప్పుడు నిర్వహించారనే వివరాలు కూడా శాశ్వతంగా రికార్డుల్లో ఉంటాయి. రికార్డుల్లో ఏమైనా వ్యత్యాసం ఉంటే లావాదేవీ వెంటనే ఆగిపోయేలా వ్యవస్థను రూపొందించారు.
Mee Bhoomi Blockchain in AP : కర్నూలు జిల్లా ఆస్పరి, చిత్తూరు పెనుమూరు, బాపట్ల జిల్లా రేపల్లె, కృష్ణా జిల్లా గన్నవరం, తూర్పుగోదావరి జిల్లా కడియం, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా గుమ్మలక్ష్మీపురం, విజయనగరం జిల్లా కొత్తవలస మండలాల్లో పైలట్ ప్రాజెక్టుగా మీ భూమి–బ్లాక్ చెయిన్ వ్యవస్థను అమలు కానుంది. ఏడు జిల్లాల్లో అమలుచేస్తున్న పైలట్ ప్రాజెక్టును ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నేడు సచివాలయం నుంచి వర్చువల్గా ప్రారంభించనున్నారు. ఈ మండలాల్లో రీసర్వే పూర్తయిన 89 గ్రామాల్లోని 1,37,763 పార్సెల్ మ్యాప్లు ప్రాజెక్టు పరిధిలోకి రానున్నాయి.
రెవెన్యూ, సర్వే, రిజిస్ట్రేషన్ శాఖలను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొస్తున్న ఈ వ్యవస్థలో ప్రస్తుతం ఆటో మ్యూటేషన్, సబ్-డివిజన్, ఎక్స్టెంట్ కరెక్షన్ సహా 8 పౌర సేవలు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. వ్యవసాయం, మత్స్యశాఖ, గనులు, పరిశ్రమలు, విద్యుత్ శాఖ, సీఆర్డీఏ సహా వివిధ విభాగాలు ఈ సమాచారాన్ని వినియోగించుకునే అవకాశం కల్పించారు.
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