ఇక నుంచి సులువుగా దర్శనం టికెట్లు - ప్రధాన, ముఖ్య ఆలయాల్లో త్వరలోనే కియోస్క్‌లు ఏర్పాటు!

ఉద్యోగులు అవసరం లేకుండానే నేరుగా టికెట్లు పొందేలా - కార్పొరేట్‌ సామాజిక బాధ్యత కింద 100 కియోస్క్‌లు ఏర్పాటుకు ముందుకు వచ్చిన కరూర్‌ వైశ్యా బ్యాంకు

Temple Darshan Tickets Kiosk Machine
Temple Darshan Tickets Kiosk Machine (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 8, 2025 at 10:22 AM IST

2 Min Read
Temple Darshan Tickets Kiosk Machine: రాష్ట్రంలోని ప్రధాన, ముఖ్య ఆలయాల్లో వంద కియోస్క్‌లు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. టచ్‌ స్క్రీన్‌ ఉండే వీటి ద్వారా భక్తులు దర్శనం, వివిధ సేవల టికెట్లు నేరుగా పొందవచ్చు. వీటిలో ఎన్ని టికెట్లు కావాలో నమోదు చేసి, డిజిటల్‌ చెల్లింపు చేస్తే వెంటనే టికెట్లు జారీ చేస్తుంది. ఉద్యోగులు అవసరం లేకుండానే నేరుగా టికెట్లు పొందేలా వీలు కల్పిస్తున్నారు. కార్పొరేట్‌ సామాజిక బాధ్యత కింద కరూర్‌ వైశ్యా బ్యాంకు 100 కియోస్క్‌లను ఉచితంగా సమకూర్చేందుకు ముందుకు వచ్చింది. వాటి ఇన్‌స్టలేషన్, నిర్వహణ అన్నీ కూడా ఆ బ్యాంకే చూసుకోనుంది.

ప్రధాన ఆలయాలు అయిన సింహాచలం, అన్నవరం, ద్వారకా తిరుమల, విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ, శ్రీశైలం, కాణిపాకం, శ్రీకాళహస్తి దేవాలయాల్లో ఎనిమిది చొప్పున వీటిని ఏర్పాటు చేస్తారు.

ముఖ్య ఆలయాలైన అరసవిల్లి, విశాఖ కనకమహాలక్ష్మి, తలుపులమ్మ, వాడపల్లి, పెనుగంచిప్రోలు, మోపిదేవి, పెదకాకాని, పెంచలకోన, తలకోన, ఈరన్నస్వామి, మహానంది, బేతంచెర్ల మద్దిలేటి నరసింహస్వామి, కసాపురం ఆంజనేయస్వామి, కదిరి లక్ష్మీనరసింహస్వామి, బోయకొండ గంగమ్మ వంటి దేవాలయాల్లో మూడేసి కియోస్క్‌లు ఏర్పాటు చేయనున్నారు.

వీటి ద్వారా భక్తులు చేసిన డిజిటల్‌ చెల్లింపులు జమ అయ్యేందుకు ఆయా ఆలయాల పేరిట ఈవోలు కరూర్‌ వైశ్యా బ్యాంకులో ఖాతా తెరవాలని కమిషనర్‌ రామచంద్రమోహన్‌ ఆదేశించారు.

స్మార్ట్‌ ఫోన్‌ తప్పనిసరి: భక్తులు 'కిియోస్క్' మానిటర్​పై బటన్​ క్లిక్​ చేసి సేవల వివరాలను తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్​లో తెలుసుకోవచ్చు. దర్శనం, అర్చన, ప్రసాదాలు, కానుకలు మొదలైన సేవలు గురించి అందులో కనిపిస్తాయి. ‘ప్రసాదాలు’ అనే దానిపై నొక్కితే ఆయా ఆలయాల ప్రత్యేక ప్రసాదం వివరాలు వంటివి తెర పై ప్రత్యక్షమవుతాయి. ఏవేవి ఎన్నెన్ని కావాలో అందులో క్లిక్‌ చేయాల్సి ఉంటుంది.

ఆ తర్వాత స్మార్ట్‌ ఫోన్‌తో డిజిటల్‌ మానిటర్‌పై స్కాన్‌ చేస్తే సరిపోతుంది. ఫోన్‌ నంబరు నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇష్టమైతే పొందు పర్చవచ్చు, లేదంటే స్కిప్‌ చేస్తే చేసుకోవచ్చు. భక్తులు ఎలాంటి సేవ పొందాలనుకుంటున్నారో అందుకు సంబంధించిన డబ్బులు డిజిటల్‌ పద్ధతిలో చెల్లిస్తే టికెట్లను యంత్రం అందిస్తుంది. వీటిని తీసుకున్నాక దర్శనానికి నేరుగా క్యూలైన్‌కు వెళ్లవచ్చు. ప్రసాదాల కోసమైతే కౌంటర్‌కు వెళ్లాలి.

ఇప్పటికే తిరుమల లడ్డూ కౌంటర్లలో రద్దీని, అధిక సమయాన్ని తగ్గించేందుకు కియోస్క్‌ల ద్వారా భక్తులు లడ్డూ టికెట్లు తీసుకునే విధానాన్ని టీటీడీ తీసుకొచ్చింది. ప్రయోగాత్మకంగా చేపట్టిన ఈ విధానాన్ని ప్రారంభించిన విషయం తెలిసిందే. వాస్తవానికి శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదం అదనంగా పొందాలనుకునే భక్తులు మాత్రం లడ్డూ విక్రయ కేంద్రంలో డబ్బులు చెల్లించి కొనుగోలు చేయాలి. ఈ ప్రక్రియకు అధిక సమయం పట్టడంతో పాటు కొన్నిసార్లు భక్తుల రద్దీ పెరుగుతుంటుంది. ఈ సమస్యను నియంత్రించేందుకు కియోస్క్‌ల ద్వారా లడ్డూలను కొనుగోలు చేసే విధానాన్ని తీసుకువచ్చింది. భక్తుడు తన దర్శన టికెట్‌ నంబర్‌ను కియోస్క్‌లో నమోదు చేసి తనకు కావాల్సిన లడ్డూల సంఖ్యను ఎంపిక చేసుకోవాలి. యూపీఐ ద్వారా నగదు చెల్లించాలి.

