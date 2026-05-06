కుంకీ ఏనుగులకు "ఆధార్" తరహా గుర్తింపు కార్డులు - ఎందుకంటే?

ఆరు ఏనుగులకు డీఎన్‌ఏ పరీక్షలు నిర్వహించిన అధికారులు - ఏనుగుల శాస్త్రీయ అధ్యయనాల నిమిత్తం 2 రోజుల క్రితం రక్త నమూనాలను సేకరణ

Published : May 6, 2026 at 10:51 AM IST

Choose ETV Bharat

AP government Aadhar Cards for Kumki Elephants : గజరాజుల రక్షణ కోసం అటవీశాఖ మరో కీలక అడుగు వేసింది. మనుషులకు ఆధార్ కార్డు ఉన్నట్లుగానే, ఇకపై కుంకీ ఏనుగులకు కూడా ప్రత్యేక గుర్తింపు కార్డులను జారీ చేయనున్నారు. ఈ మేరకు ఆరు కుంకీ ఏనుగుల నుంచి అధికారులు రక్త నమూనాలను సేకరించారు. వీటిని విశ్లేషణ కోసం ఉత్తరాఖండ్‌లోని దేహ్రాదూన్​ "వైల్డ్‌లైఫ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా"కు పంపారు. డీఎన్‌ఏ రిపోర్టులు వచ్చిన తర్వాత, ఆ డేటా ఆధారంగా ప్రతి ఏనుగుకు ఒక ప్రత్యేక కార్డును కేటాయిస్తారు.

కుంకీ ఏనుగులకు డీఎన్‌ఏ పరీక్షలు : అడవి ఏనుగుల దాడుల నుంచి పంటలను, ప్రజలను రక్షించే "గజ రాజులకు" ఇప్పుడు సరికొత్త గుర్తింపు లభించనుంది. చిత్తూరు జిల్లా పలమనేరు పరిధిలోని కౌండిన్య ఎలిఫెంట్ శాంక్చువరీలో ఉన్న ఆరు కుంకీ ఏనుగులకు అటవీశాఖ అధికారులు డీఎన్‌ఏ పరీక్షలు నిర్వహించారు.

ఏనుగుల సంరక్షణ, పరిరక్షణ, శాస్త్రీయ అధ్యయనాల నిమిత్తం 2 రోజుల క్రితం రక్త నమూనాలను సేకరించారు. వాటిని విశ్లేషణ కోసం దేహ్రాదూన్‌ "వైల్డ్‌లైఫ్‌ ఇనిస్టిట్యూట్‌ ఆఫ్ ఇండియా"కు పంపారు. ఏనుగుల పరిరక్షణలో శాస్త్రీయ విప్లవానికి నాంది పలుకుతూ చేపట్టిన ఈ ప్రక్రియ ఇప్పుడు ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.

పరీక్షల ఫలితాల తర్వాత వాటి వివరాలతో ఒక గుర్తింపు కార్డును కుంకీ ఏనుగుకు తగిలించనున్నారు. అది ఆధార్‌ కార్డులా ఏనుగులకు ఉపయోగపడనుంది. ఈ వివరాలతో జన్యుపరమైన సమస్యలకు వైద్యంతో పాటు వాటి ఆరోగ్యాన్ని కూడా అంచనా వేయవచ్చు. భవిష్యత్తు అవసరాలకు ఉపయోగపడేలా సమగ్ర వివరాల కోసం ఏనుగులకు డీఎన్​ఏ పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నట్లు చిత్తూరు డీఎఫ్​వో సుబ్బరాజు తెలిపారు.

జన్యు ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక దృష్టి: ఈ పరీక్షల వెనుక ప్రధాన ఉద్దేశం ఏనుగుల సమగ్ర ఆరోగ్యాన్ని పర్యవేక్షించడమేనని అధికారులు తెలియజేశారు. జన్యుపరమైన విశ్లేషణ ద్వారా ఏనుగులకు భవిష్యత్తులో వచ్చే అనారోగ్య సమస్యలను ముందుగానే గుర్తించవచ్చని పేర్కొన్నారు. వయస్సు నిర్ధారణతో పాటు, వాటి రోగనిరోధక శక్తిని అంచనా వేయవచ్చని, తదనుగుణంగా వైద్యం అందించడానికి ఈ నివేదికలు దిక్సూచిలా పని చేస్తాయని అన్నారు. అంతేకాకుండా, ఏనుగుల అక్రమ రవాణాను అరికట్టడంలో కూడా ఈ డేటా కీలకం కానుంది.

కర్ణాటక నుంచి కౌండిన్యకు: పంట పొలాల్లో బీభత్సం సృష్టించే అడవి ఏనుగులను నియంత్రించేందుకు గతంలో కర్ణాటక నుంచి జయంత్, రంజన్, అభిమన్యు, కృష్ణ, దేవ, వినయ్‌ అనే ఆరు కుంకీలను రప్పించారు. ప్రస్తుతం పలమనేరు క్యాంపులో ఉన్న వీటికి ప్రత్యేక శిక్షణ సైతం ఇచ్చారు. వీటి ద్వారా అడవిలోని ఏనుగులు గ్రామాల మీదకు రాకుండా కుంకీ ఏనుగులు వాటిని మళ్లించాయి. ఇప్పటికే రెండు సార్లు ఏనుగులను మళ్లించే ప్రక్రియ విజయవంతంగా చేశారు.

సాంకేతికతను జోడించి వన్యప్రాణుల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటంపై సర్వత్రా హర్షం వ్యక్తమవుతోంది. ఆధునిక చికిత్స, పటిష్ఠమైన డేటా మేనేజ్మెంట్ ద్వారా కౌండిన్య గజరాజుల సంరక్షణలో ఆంధ్రప్రదేశ్ అటవీ శాఖ మరో ముందడుగు వేసింది.

