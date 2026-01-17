పాడేరు ఏజెన్సీలో కాఫీ సాగు విస్తృతం - మరో లక్ష ఎకరాల్లో పంట
కాఫీ సాగులో ప్రస్తుతం దేశంలో కర్ణాటక, కేరళ తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ మూడో స్థానం - 2031 నాటికి సాగు విస్తరింపచేసి రాష్ట్రాన్ని రెండో స్థానంలో నిలిపే దిశగా ప్రభుత్వం చర్యలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 17, 2026 at 12:33 PM IST
AP Govt to Expand Coffee Cultivation Additional 1 Lakh Acres in Paderu Agency : ప్రభుత్వం పాడేరు ఏజెన్సీ పరిధిలో కాఫీ సాగును రానున్న ఐదేళ్లలో విస్తృతంగా చేపట్టనున్నట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే లక్ష ఎకరాల్లో పంటను విస్తరించనుంది. ఇందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆమోదం తెలిపారు. ప్రస్తుతం 2.58 లక్షల ఎకరాల్లో పాడేరు ఐటీడీఏ పరిధిలోని పాడేరు, అరకు వ్యాలీ, చింతపల్లి ప్రాంతాల్లో కాఫీ సాగు చేస్తున్నారు.
రైతుల్ని ప్రోత్సహించి మరో లక్ష ఎకరాల్లో ఈ పంటను విస్తరించనున్నారు. దీంతోపాటు కాఫీ పంట పునరుద్ధరణ కింద 75 వేల ఎకరాల్లో సాగును చేపట్టనున్నట్లు సమాచారం. మొత్తం ప్రాజెక్టు వ్యయం రూ. 202 కోట్లు. కాఫీ సాగులో ప్రస్తుతం దేశంలో కర్ణాటక, కేరళ తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ మూడో స్థానంలో ఉంది. 2031 నాటికి సాగును విస్తరింపచేసి తద్వారా రాష్ట్రాన్ని రెండో స్థానంలో నిలపాలన్నది ప్రభుత్వ లక్ష్యమని సంబంధిత అధికారులు వివరిస్తున్నారు.
‘వీబీ-జీ రామ్ జీ’ అనుసంధానం : కాఫీ పంటకు సూర్యరశ్మి నేరుగా తాకకుండా సరిపడా నీడ ఉండాలి. కొత్తగా చేపట్టే లక్ష ఎకరాల సాగు విస్తరణలో 60 వేల ఎకరాల్ని షేడ్ ప్లాంటేషన్ విధానంలో అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. సిల్వర్ ఓక్, మామిడి, నేరేడు, పనస మొక్కల్ని సాగు చేయించి నాలుగో ఏడాది వాటి నీడన కాఫీని పెంచుతారు. మిగతా షేడ్ ప్లాంటేషన్ విధానంలో ఉన్న 40 వేల ఎకరాల్లో కాఫీని సాగు చేసేందుకు రైతుల్ని సన్నద్ధం చేస్తున్నారు. ఇందుకోసం ‘వీబీ-జీ రామ్ జీ’ (ఉపాధి హామీ) పథకాన్ని అనుసంధానించనున్నారు. కేంద్రం ఇప్పటికే రూ.కోటి మంజూరు చేసింది. ఈ ఏడాది ఇప్పటికే 30 వేల ఎకరాల్లో షేడ్ ప్లాంటేషన్ను చేపట్టారు.
ఏటా 15 వేల ఎకరాల్లో పంట పునరుద్ధరణ: పాడేరు ఏజెన్సీ పరిధిలో రానున్న ఐదేళ్లలో 75 వేల ఎకరాల్లో కాఫీ పంటను పునరుద్ధరించాల్సిన అవసరముందని అధికారులు గుర్తించారు. ఉత్పత్తి తగ్గి ఆదాయం పడిపోయిన రైతుల పొలాల్లో పునరుద్ధరణ చర్యలు చేపడతారు. ఏటా 15 వేల ఎకరాల్లో పునరుద్ధరణ చేపట్టేలా అధికారులకు ప్రభుత్వం దిశానిర్దేశం చేసింది.
ఎకరాకు రూ.25 వేల ఆదాయం: కాఫీ పంటను సాగు చేసేందుకు మొగ్గు చూపిన రైతులకు ఎకరాకు 1000 మొక్కల్ని ప్రభుత్వం ఉచితంగా అందిస్తుంది. ఒక్కో రైతు ఎకరం నుంచి గరిష్ఠంగా 5 ఎకరాలు సాగు చేసేందుకు సహకారం అందించనుంది. మొక్కలు నాటిన ఏడేళ్లకు కాఫీ ఉత్పత్తి ప్రారంభమవుతుంది. ఆ తర్వాత ఎకరాకు రూ.25 వేల వరకు ఆదాయం ఉండనుంది. 40-50 ఏళ్లపాటు స్థిరంగా ఉత్పత్తి ఉండనుంది. కాఫీలో అంతర పంటలు కూడా సాగు చేయొచ్చు. మిరియాల సాగును ప్రోత్సహించేందుకు ఎకరాకు 100-200 మొక్కల్ని ప్రభుత్వం ఉచితంగా ఇస్తుంది. ఏడేళ్లకు దీని ఉత్పత్తి ప్రారంభమవుతుంది. తర్వాత ఎకరాకు రూ.30 వేల వరకు ఆదాయం వస్తుంది.
కాఫీ సాగుకు సరిపడా నీడ లేని రైతుల పొలాల్లో ముందుగా సిల్వర్ ఓక్, మామిడి, నేరేడు, పనస మొక్కల్ని నాటుతారు. వీటిని ఎకరాకు 1000 మొక్కల చొప్పున ప్రభుత్వం ఉచితంగా అందిస్తుంది. ఇవి మూడేళ్లలో ఐదు నుంచి ఆరు అడుగుల ఎత్తు పెరుగుతాయి. తర్వాత వాటి నీడలో కాఫీ మొక్కల్ని పెంచుతారు. ఏపుగా పెరిగిన సిల్వర్ ఓక్ ఆసరాగా మిరియాలను అంతర పంటగా సాగు చేయవచ్చు. రెండు కాఫీ ఎకో పల్పింగ్ యూనిట్లు: కాఫీ రైతులకు అండగా నిలిచేందుకు రూ.7 కోట్ల వ్యయంతో జీకే వీధి, జి.మాడుగులలో రెండు ఎకో కాఫీ పల్పింగ్ యూనిట్లను అందుబాటులోకి తీసుకొస్తారు. రైతులకు అల్యూమినియం నిచ్చెనలు, బేబీ పల్పర్స్, టార్పాలిన్లు ఇస్తారు. ఇదే కాకుండా గిరిజన సహకార సంస్థ (జీసీసీ) ఆధ్వర్యంలో మాకవరపాలెంలో కాఫీ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
