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రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 43 లక్షల మంది విద్యార్థులకు ఉచిత కంటి పరీక్షలు - నేటి నుంచే ప్రారంభం

దృష్టిలోపం ఉన్న 2.50 లక్షల మందికి ఉచితంగా కళ్లద్దాలు - జూలై 15 నుంచి పాఠశాలల్లో వైద్య శిబిరాలు - 6 నుంచి 18 ఏళ్ల వయసున్న విద్యార్థులందరికీ పరీక్షలు

Free Eye Checkup and Spectacles for Students
Free Eye Checkup and Spectacles for Students (Eenadu)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 12:18 PM IST

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Free Eye Checkup and Spectacles for Students : విద్యార్థుల ఆరోగ్య కల్పన దిశగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరో కీలక అడుగు వేసింది. ముఖ్యంగా విద్యార్థుల్లో పెరుగుతున్న దృష్టి లోపాలను నివారించేందుకు బృహత్తర కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న పాఠశాలల్లో చదువుతున్న విద్యార్థులందరికీ ఉచితంగా కంటి పరీక్షలు నిర్వహించనున్నట్లు రాష్ట్ర వైద్య, ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి సత్యకుమార్‌ యాదవ్‌ ప్రకటించారు. ఈ మెగా వైద్య శిబిరాల ద్వారా ఏకంగా 43.30 లక్షల మంది విద్యార్థులకు కంటి పరీక్షలు చేయనున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు.

జూలై 15 నుంచి వైద్య పరీక్షలు : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జూలై 15 నుంచి ఈ ఉచిత కంటి పరీక్షల కార్యక్రమం ప్రారంభం కానుంది. ప్రభుత్వ, ఎయిడెడ్, ప్రైవేటు పాఠశాలలు అనే తేడా లేకుండా అన్ని బడుల్లోనూ ఈ పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. 6 ఏళ్ల నుంచి 18 ఏళ్ల వయసున్న విద్యార్థులందరినీ వైద్యులు క్షుణ్ణంగా పరీక్షిస్తారు. 'జాతీయ అంధత్వ నివారణ, దృష్టిలోప నియంత్రణ' కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని అమలు చేయనున్నారు. రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్యశాఖ, పాఠశాల విద్యాశాఖ రెండు సంయుక్తంగా సమన్వయం చేసుకుంటూ ఈ శిబిరాలను నిర్వహిస్తాయని మంత్రి సత్యకుమార్ వివరించారు.

ఉచితంగా కళ్లద్దాల పంపిణీ : కంటి పరీక్షల అనంతరం దృష్టిలోపం ఉన్నట్లు గుర్తించిన విద్యార్థులకు ప్రభుత్వం ఉచితంగా కళ్లద్దాలు అందజేయనుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 2.50 లక్షల మంది విద్యార్థులకు ఈ ఉచిత కళ్లద్దాలను పంపిణీ చేయనున్నారు. ఇందుకోసం ప్రభుత్వం సుమారు రూ. 7 కోట్ల వరకు వెచ్చించనుందని మంత్రి తెలిపారు. చిన్న వయసులోనే దృష్టి లోపాలను గుర్తించి, సకాలంలో కళ్లద్దాలు వాడటం వల్ల వారి చదువుకు ఎలాంటి ఆటంకం కలగకుండా చూడవచ్చని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

కేంద్రం ఆమోదంతో పెరిగిన కోటా : నిజానికి గతేడాది కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రానికి కేవలం 95 వేల ఉచిత కళ్లద్దాల పంపిణీ లక్ష్యాన్ని మాత్రమే నిర్దేశించింది. అయితే రాష్ట్రంలో విద్యార్థుల సంఖ్య, వారి అవసరాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రం దృష్టికి తీసుకెళ్లింది. ఈ లక్ష్యాన్ని 2.50 లక్షలకు పెంచాలని ప్రతిపాదనలు పంపింది. దీనికి కేంద్రం నుంచి ఆమోదం లభించేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కృషి చేసింది. రాష్ట్రంలో కంటి అద్దాల పంపిణీ కార్యక్రమం అత్యంత పారదర్శకంగా, సంతృప్తికరంగా సాగుతుండటంతో కేంద్రం వెంటనే సానుకూలంగా స్పందించింది. రాష్ట్రం కోరిన విధంగా అద్దాల పంపిణీ లక్ష్యాన్ని పెంచేందుకు కేంద్రం ఆమోదం తెలిపిందని మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

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