ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో సిక్ రూంల నిర్వహణ - ప్రాథమికంగా 629 పాఠశాలల్లో ఏర్పాటు
పాఠశాలల్లో అత్యవసర వైద్య సహాయం అందించే లక్ష్యంతో ఆరోగ్య నిర్వహణ (సిక్) గదుల ఏర్పాటు - మార్చి చివరి నాటికి అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చేందుకు సమగ్ర శిక్షా అభియాన్ చర్యలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 8, 2026 at 11:50 AM IST
Government to Be Established Health Care Rooms in Schools : ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఆరోగ్య నిర్వహణ (సిక్) గదులను ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. పాఠశాలల్లో అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వైద్య సహాయం అందించే లక్ష్యంతో వీటిని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇందుకోసం ప్రాథమిక వైద్య సహాయాన్ని అందించేందుకు ప్రథమ చికిత్స కిట్లను అందుబాటులో ఉంచనున్నట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు. మార్చి నెల చివరి నాటికి ప్రత్యేక గదుల ఏర్పాటు, వైద్య సదుపాయాలను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చేందుకు సమగ్ర శిక్షా అభియాన్ చర్యలు చేపట్టింది.
ఒక్కో ఆరోగ్య నిర్వహణ గది ఏర్పాటుకు రూ.5 లక్షల ఎస్ఎస్ఏ నిధులు : పాఠశాలలో పెద్దగా ఉండే ఒక తరగతి గదిని రెండుగా విభజించి, సగం గదిని సిక్ రూమ్గా మార్పు చేస్తారు. రాష్ట్రంలో 629 పీఎంశ్రీ పాఠశాలల్లో మొదటిగా వీటిని ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఈ సిక్ రూమ్ల నిర్వహణకు పాఠశాల సిబ్బంది, ఆరోగ్య నిపుణులు, తల్లిదండ్రులతో ఆరోగ్య కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తారు. స్థానిక ఆసుపత్రుల సహకారంతో విద్యార్థులకు ఆరోగ్య అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. ఒత్తిడి, ఆందోళన లాంటి సమస్యలు పరిష్కరించేందుకు శిక్షణ పొందిన మానసిక ఆరోగ్య కౌన్సిలర్ల సేవలు వినియోగించుకుంటారు. సబ్బుతో చేతులు కడుక్కునేందుకు స్టేషన్లు, మరుగుదొడ్లు, సురక్షిత తాగు నీరు, శానిటరీ ప్యాడ్లను అందుబాటులో ఉంచుతారు. ఒక్కో ఆరోగ్య నిర్వహణ గది ఏర్పాటు కోసం రూ.5 లక్షల చొప్పున ఎస్ఎస్ఏ (SSA) నిధులు విడుదల చేసింది.
అవగాహన కార్యక్రమాలు - టెలీమెడిసిన్ హాట్లైన్ : పాఠశాల స్థాయిలో పరిశుభ్రత, మానసిక ఆరోగ్యం, నెలసరి పరిశుభ్రత, అనారోగ్యాలపై అవగాహన శిబిరాలను నిర్వహిస్తారు. ఆరోగ్య విద్య పుస్తకాలు అందిస్తారు. ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన వీడియోలను తయారు చేసి, అందిస్తారు. స్థానిక ఆసుపత్రులతో కలిసి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. ప్రతి విద్యార్థి డిజిటల్ ఆరోగ్య ప్రొఫైల్ రూపొందిస్తారు. గాయాలు, ఎలర్జీ లాంటి ఆరోగ్య అత్యవసర పరిస్థితులపై మాక్డ్రిల్లులు నిర్వహిస్తారు. టెలీమెడిసిన్ హాట్లైన్ ద్వారా అత్యవసర సంప్రదింపుల సౌకర్యం కల్పిస్తారు.
అత్యవసర పరిస్థితుల్లో బడుల్లేనే ప్రాథమిక చికిత్స : పాఠశాల స్థాయిలో ఆరోగ్య నిర్వహణను బలోపేతం చేసేందుకు సిక్ రూమ్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ఎస్ఎస్ఏ ఎస్పీడీ బి.శ్రీనివాసరావు తెలుపుతున్నారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో విద్యార్థులకు బడుల్లో ప్రాథమిక వైద్యం అందించేందుకు అవకాశం ఏర్పడుతుందని ఆయన అన్నారు. స్థానిక ఆసుపత్రుల సహకారంతో అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించేలా ప్రణాళిక రూపొందించినట్లు బి.శ్రీనివాసరావు వివరించారు.
ముస్తాబు కార్యక్రమం : ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు బడి పిల్లల ముఖాల్లో కొత్త కళ తీసుకువచ్చేందుకు, వారిలో పరిశుభ్రతను ఒక జీవనశైలిగా మార్చేందుకు 'ముస్తాబు' అనే వినూత్న కార్యక్రమానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టిన సంగతి తెలిసిందే. గత నెల రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, జూనియర్ కళాశాలల్లో ఈ కార్యక్రమం అమల్లోకి తీసుకువచ్చిన విషయం విదితమే.
అసలేంటి ఈ 'ముస్తాబు'?: పిల్లలకు చిన్నప్పటి నుంచే మంచి అలవాట్లు నేర్పించడమే దీని ప్రధాన ఉద్దేశం. ప్రతి తరగతి గదిలో, హాస్టల్ గదిలో ఒక 'ముస్తాబు కార్నర్' ఏర్పాటు చేస్తారు. ఇది ఒక చిన్నపాటి డ్రెస్సింగ్ రూమ్ లాంటిది. ఇక్కడ గోడకు ఒక అద్దం ఉంటుంది. అక్కడ దువ్వెన, తువ్వాలు, సబ్బు, నెయిల్ కట్టర్, హ్యాండ్ వాష్, నీళ్ల బకెట్ అందుబాటులో ఉంచుతారు.
