ఏసీసీ సిమెంట్స్ లీజు రద్దు - తరువాత భారతి సిమెంట్, రామ్కో సిమెంట్స్!
కేంద్ర నిబంధనలకు విరుద్ధంగా జగన్ హయాంలో సున్నపురాయి లీజుల మంజూరు - వీటిపై ఇప్పుడు చర్యలు మొదలు - నాలుగు లీజులు రద్దు చేసేందుకు రంగం సిద్ధం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 13, 2025 at 7:30 AM IST
AP Government Terminates ACC Cement From Mining Lease : వేలం ద్వారానే లీజులు కేటాయించాలని 2015, 2021లలో కేంద్ర గనులశాఖ చట్టసవరణ చేసినా సరే దీనికి విరుద్ధంగా వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం 2023, 2024లలో నాలుగు సున్నపురాయి లీజులను దరఖాస్తు విధానంలో మంజూరుచేయగా, వాటిపై ఇప్పుడు చర్యలు మొదలయ్యాయి. ఆ లీజుల రద్దు దిశగా ప్రభుత్వం తొలి అడుగు వేసింది. అసోసియేటెడ్ సిమెంట్ కంపెనీస్- ఏసీసీ (ప్రస్తుతం అదానీ సిమెంట్స్) దక్కించుకున్న సిమెంట్ గ్రేడ్ సున్నపురాయి లీజు రద్దుకు ప్రభుత్వం నోటీసు జారీ చేసింది.
మీరు లీజు పొందిన విధానం నిబంధనలకు విరుద్ధమని, ఆ లీజును ఎందుకు రద్దు చేయకూడదో వివరణ ఇవ్వాలంటూ నోటీసులో పేర్కొంది. రెండు వారాల్లో వివరణ ఇచ్చాక ఆ లీజు రద్దుపై ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోనుంది. వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు జగన్ సతీమణి భారతి డైరెక్టర్గా ఉన్న భారతి సిమెంట్ కార్పొరేషన్కు చెందిన రెండు లీజులు, రామ్కో సిమెంట్స్కు చెందిన ఓ లీజుకూ ఈ వారంలో తాఖీదులు ఇచ్చేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది.
6 నెలల్లో అన్ని అనుమతులు : వైఎస్సార్ కడప జిల్లా మైలవరం మండలంలోని ఆరు గ్రామాల పరిధిలో 997.08 హెక్టార్లు (2,463.83 ఎకరాలు)లో సున్నపురాయి లీజుకు ఏసీసీ దరఖాస్తు చేసుకోగా, దానికి 2010లో లెటర్ ఆఫ్ ఇంటెంట్ (ఎల్వోఐ) ఇచ్చారు. 6 నెలల్లో అన్ని అనుమతులూ తెచ్చుకొని పూర్తిస్థాయి లీజు పొందాలని, మూడేళ్లలో సిమెంట్ పరిశ్రమ ఏర్పాటు చేయాలని నిబంధన విధించారు. తర్వాత ఆసంస్థ లీజు పొందలేకపోయింది. మేజర్ మినరల్స్కు వేలం ద్వారానే లీజులు కేటాయించాలని 2015 జనవరి 12న కేంద్రం సవరణ నిబంధన తెచ్చింది. అప్పటికే ఎల్వోఐ పొందినవాళ్లు రెండేళ్లలో లీజు దక్కించుకోవాలని, లేకపోతే ఎల్వోఐలు రద్దవుతాయని పేర్కొంది.
ఏసీసీ లీజు పొందలేకపోవడంతో హైకోర్టును ఆశ్రయించి స్టే పొందింది. తర్వాత 2021లో కేంద్రం మరో సవరణ తీసుకొచ్చింది. దీనిప్రకారం వేలం ద్వారానే లీజులన్నీ కేటాయించాలని స్పష్టం చేసింది. అనంతరం 2022లో ఏసీసీని అదానీ సిమెంట్స్ కొనుగోలు చేసి, చక్రం తిప్పింది. దీంతో ఏసీసీకి 997.08 హెక్టార్లలో లీజు కేటాయిస్తూ 2023 నవంబర్ 15న ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులిచ్చింది.
ఎన్నికలకు ముందు భారతి సిమెంట్ లీజులు : ఏసీసీకి కేటాయించిన లీజు విధానాన్ని చూపించి, భారతి సిమెంట్ కూడా ఎన్నికలకు ముందు రెండు లీజులు దక్కించుకుంది. మొదట్లో వైఎస్సార్ కడప జిల్లా కమలాపురం మండంలోని 509.18 ఎకరాలు, ఎర్రగుంట్ల మండలంలోని 235.56 ఎకరాల్లో రెండు సున్నపురాయి లీజుల కోసం రఘురామ్ సిమెంట్స్ లిమిటెడ్ దరఖాస్తు చేసుకోగా, దానికి 2008లో నాటి ప్రభుత్వం ఎల్వోఐ జారీచేసింది. తర్వాత వాటిని భారతి సిమెంట్ కార్పొరేషన్ కొనుగోలుచేసింది. అది అన్ని అనుమతులూ పొందలేకపోయింది. 2015, 2021లలో కేంద్రం తీసుకొచ్చిన సవరణ నిబంధనలు భారతి సిమెంట్ లీజులకు వర్తిస్తాయి.
అయితే ఏసీసీకి 2023లో లీజు కేటాయించినట్లే 2024 ఫిబ్రవరి 2న భారతి సిమెంట్కు రెండు సున్నపురాయి లీజులు కేటాయిస్తూ జగన్ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వు జారీచేసింది. 2024 మార్చిలో ఎన్నికల షెడ్యూల్ వెలువడగా, దానికి నెల ముందు భారతి సిమెంట్కు లీజులు మంజూరయ్యాయి. రామ్కో సిమెంట్స్కూ 2024 మార్చి 15న ఎన్టీఆర్ జిల్లా జగ్గయ్యపేట మండలం జయంతిపురంలోని 267.30 ఎకరాల్లో సున్నపురాయిని లీజుని వైకాపా ప్రభుత్వం మంజూరుచేసింది.
ఆ లీజులెలా? ప్రశ్నించిన కేంద్రం : 2015, 2021లో తెచ్చిన సవరణ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఏపీలో నాలుగు సున్నపురాయి లీజులు మంజూరైనట్లు గుర్తించిన కేంద్ర గనులశాఖ దీనిపై రాష్ట్రప్రభుత్వాన్ని వివరణ అడిగి, చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించింది. దీంతో ఏపీ ప్రభుత్వం న్యాయసలహా తీసుకుంది. ఆ లీజులు రద్దుచేయాలని తేల్చారు. దీంతో ఇప్పుడు తొలుత ఏసీసీకి నోటీసు ఇచ్చారు. రెండువారాల్లో ఆ సంస్థ వివరణ ఇచ్చాక, కేంద్ర నిబంధన ప్రకారం ఆ లీజును రద్దుచేస్తారు. భారతి సిమెంట్కు చెందిన రెండు లీజులు, రామ్కో సిమెంట్కు చెందిన ఓ లీజుకూ ఇదే నిర్ణయం అమలవుతుంది. ఈ నాలుగూ రద్దయ్యాక ఆ వివరాలను కేంద్ర గనులశాఖకు తెలియజేయనున్నారు. తర్వాత ఆ లీజులకు ఈ- వేలం నిర్వహిస్తారు.
