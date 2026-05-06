రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం - 51 మంది ప్రభుత్వ వైద్యులు డిస్మిస్
ప్రభుత్వ వైద్యుల అనధికారిక సెలవులపై ప్రభుత్వం ఆగ్రహం - 51 మంది బోధనాసుపత్రుల వైద్యులకు ఉద్వాసన - 8 మంది అసోసియేట్, 41 మంది అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు, ఇద్దరు ట్యూటర్లకు ఉద్వాసన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 6, 2026 at 5:41 PM IST
AP Government Dismiss 51 Doctors : ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో క్రమశిక్షణ, రోగులకు మెరుగైన వైద్య సేవలే లక్ష్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. అనధికారికంగా విధులకు గైర్హాజరవుతున్న వైద్యుల పట్ల రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. బాధ్యతారాహిత్యాన్ని ఎంతమాత్రం సహించబోమని స్పష్టం చేస్తూ, డైరెక్టర్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ పరిధిలోని 51 మంది వైద్యులను విధుల నుంచి శాశ్వతంగా తొలగిస్తున్నట్లు మంత్రి ప్రకటించారు.
శాశ్వత ఉద్వాసనకు గురైన 51 మందిలో బోధనాసుపత్రులకు చెందిన అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్లు ఎనిమిది మంది, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు 41 మంది, ఇద్దరు ట్యూటర్లు ఉన్నారు. వీరితో పాటు మరో ముగ్గురు ప్రొఫెసర్లపై త్వరలోనే కఠిన చర్యలు తీసుకునేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది. తొలగించిన వారిలో కొందరు ఏడేళ్లు, మరికొందరు ఆరేళ్ల నుంచి విధులకు దూరంగా ఉంటూ సొంత వ్యాపకాలు సాగిస్తున్నారు.
ఏపీ సివిల్ సర్వీసెస్ (కాండక్ట్) రూల్స్-1964 ప్రకారం ఏడాదికి మించి అనధికారికంగా విధులకు గైర్హాజరైతే రాజీనామా చేసినట్లుగానే పరిగణించే అధికారం ప్రభుత్వానికి ఉంది. నిబంధనల మేరకు వీరికి ముందస్తుగా షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేసి, వివరణ ఇవ్వడానికి తగిన సమయం ఇచ్చినప్పటికీ ఎటువంటి స్పందన లేకపోవడంతో ప్రభుత్వం ఈ కఠిన నిర్ణయం తీసుంది.
మరో 33 మంది వైద్యులకు ఛార్జ్మెమోలు : మరోవైపు ఏడాదిలోపు గైర్హాజరీలో ఉన్న మరో 33 మంది వైద్యులు ఉన్నారు. ఇందులో ఇద్దరు అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్లు, 31 అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లకు ఇప్పటికే ఛార్జ్మెమోలు జారీ చేశారు. నిర్ణీత గడువులోగా వీరు విధుల్లో చేరని పక్షంలో వీరిని కూడా విధుల నుంచి తొలగించనున్నట్లు ప్రభుత్వం హెచ్చరించింది. ప్రభుత్వ హెచ్చరికలతో ఇప్పటికే 11 మంది వైద్యులు తిరిగి విధుల్లో చేరారు. జీరో వేకెన్సీ పాలసీ కింద నియామకాలను ప్రభుత్వం వెనువెంటనే చేపడుతోన్న తరుణంలో బాధ్యతారాహిత్యంగా వ్యవహరించే వారిపట్ల ఉదాసీనంగా వ్యవహరించబోమని ఈ చర్య ద్వారా స్పష్టం చేసింది.
వైద్యులకు మంత్రి సత్యకుమార్ హెచ్చరికలు : విధి నిర్వహణలో నిర్లక్ష్యాన్ని సహించేది లేదని, అనధికారికంగా విధులకు దూరంగా ఉంటే కఠిన చర్యలు తప్పవని రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ హెచ్చరించారు. ప్రభుత్వం తాాజాగా తీసుకున్న నిర్ణయంతో 51 మంది వైద్యులు శాశ్వతంగా ఉద్యోగం నుంచి వైదొలగుతారు. మరోవైపు చాలా ఏళ్లుగా విధులకు దూరంగా ఉన్న ప్రొఫెసర్లపైనా కఠిన చర్యలకు ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది.
