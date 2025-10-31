చర్చలు సఫలం - ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవలు పునరుద్ధరణ
ప్రైవేటు ఆస్పత్రుల అసోసియేషన్తో ప్రభుత్వం జరిపిన చర్చలు సఫలం - ఆందోళన విరమించిన ప్రైవేటు ఆస్పత్రుల యాజమాన్యాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 31, 2025 at 3:17 PM IST|
Updated : October 31, 2025 at 3:55 PM IST
Govt Talks with Private Hospital Association Successful: ప్రైవేటు ఆస్పత్రుల అసోసియేషన్తో కూటమి ప్రభుత్వం జరిపిన చర్చలు సఫలమయ్యాయి. ఆందోళన విరమించిన యాజమాన్యాలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎన్టీఆర్ వైద్యసేవల పునరుద్ధరణకు అంగీకారం తెలిపాయి. వెంటనే మరో రూ.250 కోట్ల బకాయిల చెల్లింపునకు ప్రభుత్వం అంగీకరించింది. ప్రైవేటు ఆస్పత్రుల అసోసియేషన్ ప్రతినిధులతో ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ సమావేశమయ్యారు. నవంబర్ చివరికల్లా పెండింగ్ బకాయిలు మొత్తం ఒకే విడతలో చెల్లిస్తామని హామీ ఇచ్చారు.
బకాయిల చెల్లింపుపై మంత్రి సత్యకుమార్ స్పష్టమైన హామీ ఇవ్వడంతో వైద్యసేవల పునరుద్ధరణకు యాజమాన్యాలు అంగీకరించాయి. బకాయిలు చెల్లించాలన్న డిమాండ్తో గత 20 రోజులుగా ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ ఆసుపత్రులు సమ్మె చేస్తున్నాయి. ప్రభుత్వం ప్రాథమికంగా రూ.250 కోట్ల బకాయిలు విడుదల చేసింది. దశల వారీగా మిగిలిన బకాయిలూ చెల్లిస్తామని ప్రకటించింది. అయినా సమ్మె కొనసాగించడంతో మొత్తం బకాయిలు వన్ టైం సెటిల్మెంట్ కింద నవంబర్ చివరికల్లా చెల్లించాలని నిర్ణయించింది.
