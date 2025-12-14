బడుల్లో నిరంతర పర్యవేక్షణ, తనిఖీలు - ప్రమాణాల మెరుగుకు అథారిటీ

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 14, 2025 at 12:01 PM IST

2 Min Read
Authority for Improving Standards in Schools: రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలల్లో నాణ్యతా ప్రమాణాలను మెరుగుపరిచేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. దీనిలో భాగంగా పాఠశాలల్లో తరగతుల వారీగా ఉపాధ్యాయుల సంఖ్య, భద్రత, మౌలిక సదుపాయాల కల్పన, ఆర్థిక వనరుల వినియోగం, ఎడ్మినిస్ట్రేషన్‌ వంటి ప్రాథమిక ప్రమాణాలను పరిశీలించేందుకు ‘రాష్ట్ర పాఠశాల ప్రమాణాల నిర్ధారణ అథారిటీ’ (SSSA)ని ఏర్పాటు చేసింది.

తప్పనిసరిగా పాటించాలి: సెకండరీ పరీక్షల బోర్డుకు ఈ అధికారాలు కల్పించింది. ఇంటర్మీడియట్‌ బోర్డుకు ఉన్న అధికారాలు ఇప్పుడు ఈ బోర్డుకు పరిధిలోకి వస్తాయి. ఇప్పటివరకు 10వ తరగతి పరీక్షల నిర్వహణ, ఫలితాల ప్రకటించడం వరకే పరిమితమైన ఈ బోర్డు ఇకపై పాఠశాలలకు అనుమతులు, నాణ్యతా ప్రమాణాలను సైతం పరిశీలిస్తుంది. ఎస్‌ఎస్‌ఎస్‌ఏ సూచించిన ప్రమాణాలను అన్ని విద్యా సంస్థలు కూడా తప్పనిసరిగా పాటించాల్సి ఉంటుంది.

ఇది స్వతంత్ర నియంత్రణ సంస్థగా పని చేస్తుంది. విద్యా సంస్థలు స్వీయ నియంత్రణ పాటించేలా చూడడంతో పాటు వాటికి అక్రెడిటేషన్‌ను కూడా మంజూరు చేస్తుంది. రాష్ట్రంలోని పాఠశాలల్లో ప్రమాణాలను మెరుగుపరచాలనే లక్ష్యంతో ఎస్‌ఎస్‌ఎస్‌ఏ పని చేస్తుంది. ఇప్పటివరకు ఎలాంటి సదుపాయాలు కూడా లేకుండా అర్హత లేని ఉపాధ్యాయులతో బోధన సాగిస్తున్నాయి. ఇకపై విద్యా సంస్థలు ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా మారాల్సి ఉంటుంది. లేదంటే వాటి అనుబంధ గుర్తింపు జారీపై ప్రభావం పడుతుంది.

3 రకాలుగా వర్గీకరణ : నిర్దేశించిన ప్రమాణాల ఆధారంగా పాఠశాలలను 3 రకాలుగా వర్గీకరిస్తారు. వాటిలో మొదటిది మెరుగుదల అవసరమయ్యే బడులకు ‘అభిలాష’. 2వది సంతృప్తికరమైన పని తీరు ఉంటే ‘ప్రగతి’. 3వది అత్యుత్తమ పని తీరు కనబరిచిన పాఠశాలలు ‘జాగృతి’గా వర్గీకరిస్తారు. వీటిలో సంప్రదాయ పరీక్షలకు మించి సమగ్రతో పాటు నిరంతర మూల్యాంకన విధానాన్ని అమలు చేసేందుకు ఎస్‌ఎస్‌ఎస్‌ఏ సిఫార్సు చేస్తుంది.

5 అంశాల ఆధారంగా ఫ్రేమ్‌వర్క్‌ : విద్యా వ్యవస్థలో కీలకమైన 5 ప్రధాన అంశాల ఆధారంగా ఫ్రేమ్‌వర్క్‌ను ఎస్‌ఎస్‌ఎస్‌ఏ రూపొందిస్తుంది. పరిపాలన, మూల్యాంకనం, పాఠ్యాంశాలు-పెడగాజీ, మౌలిక వసతులు, సమగ్రత (ఇన్‌క్లూజివ్‌నెస్‌)ను పరిశీలిస్తుంది.

  • గుర్తింపు పొందిన పాఠశాలలను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తుంది.
  • తనిఖీలు, మదింపు, సమీక్షలు వంటివి క్రమం తప్పకుండా నిర్వహిస్తుంది.
  • నిర్ధారిత ప్రమాణాలు పాటిస్తున్నట్లు పాఠశాలలు ఆధారాలు సమర్పించాలి. లోపాలు ఉంటే వాటిని సరిదిద్దేందుకు చర్యలు తీసుకుంటుంది.
  • పాఠశాలలు స్వీయ మూల్యాంకనం చేసుకునేందుకు ప్రోత్సాహం అందిస్తుంది.
  • విద్యాసంస్థలు ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉన్నాయో లేదో నిర్ధారిస్తుంది.

ప్రమాణాల వృద్ధి ఇలా :

  • ఎస్‌సీఈఆర్టీ, ఇతర భాగస్వామ్య సంస్థలతో కలిసి పాఠశాలల పనితీరు మెరుగుపరిచేందుకు ప్రపంచ స్థాయి, ఆధారిత ప్రమాణాలను రూపొందిస్తుంది.
  • విద్యార్థుల పనితీరు, ఉపాధ్యాయుల వివరాలు, మౌలిక వసతుల నిర్వహణ వంటి అంశాలకు సంబంధించిన సమగ్ర సమాచారంతో దస్త్రాలు నిర్వహిస్తుంది.
  • విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు, పాఠశాల సిబ్బంది ఇచ్చే ఫిర్యాదులను పరిష్కరించే కేంద్రంగా పని చేస్తుంది.
  • గుర్తింపు స్థితితో పాటు నియంత్రణ సమాచారాన్ని పోర్టల్‌ ద్వారా అందరికీ అందుబాటులో ఉంచుతుంది.

