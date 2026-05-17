షట్టర్ల కుంభకోణంతో ఆయకట్టుపై నీలినీడలు - వంశధార సమస్య తీర్చేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు
వంశధార షట్టర్ల సమస్య తీర్చేందుకు ప్రభుత్వం అడుగులు - షట్టర్ల కుంభకోణంతో ఆయకట్టుపై నీలినీడలు - సుమారు దశాబ్దంన్నరకు పైగా రైతుల ఇబ్బందులు - కాలువలపై పెండింగ్ పనులు పూర్తి చేసేందుకు ప్రయత్నాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 17, 2026 at 9:24 AM IST
Govt Takes Steps to Resolve Vamsadhara Shutter Issue: పుష్కరంన్నర దాటింది. కుంభకోణం తేలలేదు! షట్టర్లు బిగించడం లేదు! ఇనుము తుప్పు పట్టింది! నీళ్లన్నీ సముద్రం పాలు అవుతున్నాయి! రైతులు గగ్గోలు పెడుతున్నారు! ఇదీ వంశధార ప్రాజెక్టు కుడి, ఎడమ కాలువల పరిస్థితి. దీంతో రైతుల కష్టాలు తీర్చేందుకు కూటమి సర్కార్ ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టింది. 2.10 లక్షల ఎకరాలపై నీలినీడలు తొలగించేందుకు సిద్ధమైంది. సీఐడీ కోర్టులో అనుమతి తీసుకుని సద్వినియోగం చేసుకునేందుకు చర్యలు చేపట్టింది.
వంశధార ప్రాజెక్టు షట్టర్ల కుంభకోణం ప్రభావంతో ఆయకట్టుపై పడ్డ నీలినీడలు తొలగిపోయేందుకు అడుగులు పడుతున్నాయి. కుంభకోణం వల్ల సుమారు దశాబ్దంన్నర కాలానికి పైగా రైతులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ప్రాజెక్టులో ఎడమ, కుడి కాలువల్లో షట్టర్లు ఏర్పాటు కాలేదు. అవసరమైన పనులూ చేయలేదు. సీజ్ చేసిన 971 టన్నుల ఇనుమూ వృథాగా పడి ఉంది. అయినా కేసు కొలిక్కి రాలేదు. ఈ నేపథ్యంలో సీఐడీ న్యాయస్థానం నుంచి అనుమతి తీసుకొని ఇనుమును సద్వినియోగం చేసుకొని, కాలువలపై పెండింగ్ పనులు పూర్తి చేసేందుకు ప్రభుత్వం ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టింది.
శ్రీకాకుళం జిల్లా హిరమండలం వద్ద వంశధార నదిపై గొట్టా బ్యారేజీని 1971లో ప్రారంభించి 1977లో పూర్తి చేశారు. ప్రాజెక్టు కింద కుడి ప్రధాన కాలువ 52 కిలోమీటర్ల పరిధిలోని 63 వేల 276 ఎకరాలకు సాగుునీరు అందించేందుకు కట్టారు. ఎడమ ప్రధాన కాలువను 104 కిలోమీటర్ల పొడవుతో లక్షా 48,280 ఎకరాలకు సాగునీరు అందించేందుకు నిర్మించారు. 2006 నుంచి 2008 మధ్య వంశధార ప్రాజెక్టు సర్కిల్ పరిధిలో 5 డివిజన్లలో షట్టర్ల బిగింపు, కాలిబాట వంతెనల నిర్మాణం చేపట్టేందుకు నిర్ణయించారు. పనులకు 2031 ఒప్పందాలు కుదర్చుకున్నారు. రూ.73.81 కోట్ల ఒప్పంద విలువతో పనులు చేపట్టారు. వెయ్యి 29 పనులకు రూ.31.81 కోట్లు మూడు గుత్తేదారు సంస్థలకు చెల్లింపులూ చేశారు. ఆ తర్వాత షట్టర్ల కొనుగోళ్లలో అవకతవకలు వెలుగు చూశాయి. రూ.13.41 కోట్లు రికవరీ చేయాలని విజిలెన్సు ఆదేశించింది. జలవనరుల శాఖ అధికారులను, ఉద్యోగులను 30 మందిని అప్పట్లో సస్పెండ్ చేసింది. మొత్తం 403 ఒప్పందాలు రద్దు చేసింది. 2011లో కేసును సీఐడీకి బదిలీ చేశారు.
2,10,510 ఎకరాల రైతులకు ప్రయోజనం: హిరమండలం వంశధార ప్రాజెక్టు నిర్మాణ డివిజన్లోని సిటీపేట గోదాంలో 421.76 టన్నుల మెటీరియల్ ఉంది. ప్రాజెక్టు నిర్వహణ డివిజన్ పరిధిలో మూడు చోట్ల 500 టన్నులు, వంశధార ప్రధాన కాలువ, టెక్కలి నీటి పారుదలశాఖ కాంపౌండ్లో 49.90 టన్నులు ఉంది. వంశధార 5 డివిజన్ల పరిధిలో ఎడమ, కుడి కాలువ పరిధిలోని ఓటీ స్లూయిస్లు, ఎస్కేప్లను పరిగణనలోకి తీసుకొని 566 షట్టర్లు ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉందని అధికారులు తేల్చారు. ఈ పనులు పూర్తి చేస్తే కాలువల చివరి ఆయకట్టుకూ నీళ్లు సులభంగా ప్రవహించి 2,10,510 ఎకరాల రైతులకు ప్రయోజనం చేకూరుతుంది.
ఈ పనులకు సంబంధించిన గుత్తేదారు సంస్థలు 2022లోనే న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించాయి. తాము పనులు చేసినందున రూ.33.44 కోట్లు 18 శాతం వడ్డీతో చెల్లించాలని రిట్ పిటిషన్ దాఖలు చేశాయి. వారి వాదన అర్థరహితమని ప్రభుత్వం తరఫు న్యాయవాదులు తెలియజేయడంతో ఆర్బిట్రల్ ట్రైబ్యునల్లో తేల్చుకోవాలని హైకోర్టు ఆదేశించింది. మెటీరియల్ను అంచనా వేసేందుకు ఎంబుక్, ఒప్పంద పుస్తకాలు, సంబంధిత రికార్డులు తిరిగి ఇప్పించాలని కోరాల్సి ఉందని అధికారులు ప్రభుత్వానికి నివేదించారు. ఇందుకు అనుగుణంగా సీఐడీ న్యాయస్థానంలో పిటిషన్ దాఖలు చేసేందుకు అనుమతి లభించింది. అవసరమైన న్యాయవాదినీ నియమించారు. షట్టర్ల సమస్య కొలిక్కి వచ్చేవరకు కృషి చేస్తానని ఎమ్మెల్యే బగ్గు రమణమూర్తి తెలిపారు.
