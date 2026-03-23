ETV Bharat / state

నెల్లూరు తీరంలోకి తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి బోట్లు - నియంత్రణకు ప్రత్యేక టాస్క్‌ఫోర్స్‌

నెల్లూరు జిల్లాలోని సముద్ర తీరంలో ఉద్రిక్తతలు తగ్గించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు - 12 నాటికల్‌ మైల్స్‌ వరకు ఇతర రాష్ట్రాల బోట్లు ప్రవేశించకుండా ప్రత్యేక టాస్క్‌ఫోర్స్‌ ఏర్పాటు చేసి సముద్ర పర్యవేక్షణ బలోపేతానికి నిర్ణయం

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 23, 2026 at 4:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Officials Review on Fishermen Problems in Nellore District: నెల్లూరు జిల్లాలోని సముద్ర తీర ప్రాంతంలోకి తమిళనాడు, కారైకల్, పుదుచ్చేరి ప్రాంతాలకు చెందిన అదునాతన బోట్లు వచ్చి మత్స్య సంపదను కొల్లగొట్టుకుని పోతున్నాయి. కొన్నేళ్లుగా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోని తీర ప్రాంత మత్స్యకారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. చెన్నై తీరం సరిహద్దులో తరచూ గొడవలు అవుతున్నాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్చలు జరుపుతున్నా సమస్య పరిష్కారం కాలేదు. 5 నెలలు కిందట 4 మర బోట్లను నెల్లూరు జిల్లా మత్స్యకారులు పట్టుకుని బందించారు. 2 రోజులు కిందట గుట్టు చప్పుడు కాకుండా తమిళనాడు మత్స్యకారులు తీసుకుని పోయారు. ఈ సమస్య తీరంలో తీవ్ర వివాదంగా మారింది.

నెల్లూరు జిల్లా తీరంలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు తగ్గించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టింది. ఇతర రాష్ట్రాల మెకనైజ్డ్ హెవీ ఫిషింగ్ బోట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ తీర జలాల్లో అక్రమంగా ప్రవేశించడం, వాటి వల్ల స్థానిక మత్స్యకారులకు కలుగుతున్న నష్టం, అలాగే శాంతి భద్రత సమస్యలపై ఉన్నత స్థాయి అధికారులు చర్చించారు. మత్స్యకారుల సంక్షేమం, మత్స్య సంపద సంరక్షణ అంశాలపై ఫిషరీస్ శాఖ కమిషనర్ రామ శంకర్‌ నాయక్‌ కలెక్టరేట్‌లో జాయింట్ కలెక్టర్ మొగిలి వెంకటేశ్వర్లు, ఎస్పీ అజిత వేజండ్ల తదితర అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు.

శాంతి భద్రతలు సమస్య రాకుండా జిల్లా పోలీస్ శాఖ నుంచి ఎస్పీ అజిత వేజెండ్ల, అడిషనల్ ఎస్పీ సౌజన్య, ఎస్డీపీవో ఘట్టమనేని శ్రీనివాసరావు, డీఎస్పీ అన్నెం శ్రీనివాసరావు పర్యవేక్షణ చేస్తున్నారు. సముద్ర తీర ప్రాంతంలోని 12 నాటికల్ మైల్స్ (సుమారు 22 కి.మీ) పరిధిలోకి ఇతర రాష్ట్రాల బోట్లు రాకుండా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకోవాలని నిర్ణయించారు. ఇందుకోసం సముద్ర ప్రాంతాల్లో జియో-మార్కింగ్ చేపట్టడం, గుర్తింపు కోసం బోయ్స్ ఏర్పాటు చేయడం, అక్రమంగా ప్రవేశించే బోట్లను గుర్తించి తక్షణమే నిరోధించడం, అవసరమైతే జప్తు చేయడం వంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు.

నైట్ విజన్ డ్రోన్ల సహాయంతో అక్రమ కార్యకలాపాలను గుర్తించడం, రాష్ట్ర సముద్ర తీర సరిహద్దుల్లోనే అక్రమంగా ప్రవేశించే హెవీ ఫిషింగ్ బోట్లను అడ్డుకుంటామని అధికారులు తెలిపారు. మెరైన్ పోలీస్, రెవెన్యూ, ఫిషరీస్, ఫారెస్ట్ శాఖలు, స్థానిక పోలీస్ శాఖ, మత్స్యకారుల సముదాయంతో ప్రత్యేక టాస్క్ ఫోర్స్ ఏర్పాటు చేసి సముద్ర పర్యవేక్షణను మరింత బలోపేతం చేయాలని నిర్ణయించారు.

సముద్రంలో ట్రయల్‌ రన్‌: అంతే కాకుండా ఈమేరకు మత్స్య శాఖ రాష్ట్ర కమిషనర్‌ రామ్‌శంకర్‌నాయక్‌ ఆధ్వర్యంలో సముద్రంలో ఆదివారం ట్రయల్‌ రన్‌ నిర్వహించారు. తమిళనాడుకు చెందిన ఓ బోటును కూడా అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కార్యక్రమంలో మత్స్య శాఖ జేడీ కె. శాంతి, కావలి డీఎస్పీ శ్రీధర్, మెరైన్‌ డీఎస్పీ బాలరెడ్డి, సీఐలు పాపారావు, రాజేశ్వరరావు, శేషయ్య, బోగోలు ఇన్‌ఛార్జి తహసీల్దారు లక్ష్మీనారాయణ, బిట్రగుంట ఎస్సై నక్కా ప్రభాకర్‌ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

మాయంపై పోలీసులు కేసు నమోదు: జువ్వలదిన్నె ఫిషింగ్‌ హార్బర్‌లో 4 బోట్లు మాయమైన ఘటనపై ఆదివారం బిట్రగుంట ఎస్సై నక్కా ప్రభాకర్‌ కేసు నమోదు చేశారు. కోవూరు ఫిషరీస్‌ ఎఫ్‌డీవో సురేష్‌ ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేశామని ఎస్సై తెలిపారు. బోట్ల యజమానులు, తస్కరణకు సహకరించిన వారిపైనా నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు.

గంగవరం పోర్టు వద్ద ఉద్రిక్తత - బకాయిలు చెల్లించాలని మత్స్యకారుల ధర్నా

విశాఖ సాగర తీరంలో సరిహద్దు వివాదం - మత్స్యకారుల మధ్య ఘర్షణ

TAGGED:

SEA COST SECURITY IN NELLORE
COASTAL REGION IN NELLORE DISTRICT
నెల్లూరు సముద్ర తీరంలో ఉద్రిక్తత
FISHERMEN PROBLEMS IN NELLORE
SEA COST SECURITY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.