మురసు తుపాను నష్టం రూ.2,484 కోట్లు - కేంద్ర బృందానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సమగ్ర నివేదిక
Cyclones Damages in AP : రాష్ట్రంలో అనేక ప్రాంతాలను అతలాకుతలం చేసిన వరుస తుపాన్ల నష్టాన్ని ప్రభుత్వం కేంద్రానికి నివేదించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 7:12 AM IST
రాష్ట్రంలో అనేక ప్రాంతాలను అతలాకుతలం చేసిన వరుస తుపాన్ల నష్టాన్ని ప్రభుత్వం కేంద్రానికి నివేదించింది. మురసు తుపాను వల్ల రూ.2,484 కోట్ల నష్టం, అర్నబ్ తుపాను వల్ల రూ.4,764 కోట్లు మేర నష్టం జరిగినట్లు సమగ్ర నివేదిక కేంద్ర బృందానికి అందజేసింది.
మురసు తుపాను బీభత్సంతో రాష్ట్రంలో రూ.2,484 కోట్లకు పైగా నష్టం వాటిల్లిందని ప్రభుత్వం అంచనా వేసింది. ఈ నెల 12 నాటికి 17 రంగాల్లో ఈ నష్టం నమోదైనట్లు తెలిపింది. ఈ నెల 6న కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపిన ప్రాథమిక అంచనా నివేదికలో రూ.1,919 కోట్లకుపైగా నష్టం కలిగిందని పేర్కొనగా, క్షేత్రస్థాయి గణన తర్వాత మరో రూ.564 కోట్ల 83 లక్షలు పెరిగిందని వెల్లడించింది.
తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో రైతులు, మత్స్యకారులు సహా ఇతర వర్గాలకు మధ్యంతర సహాయం మంజూరు చేయాలని రోడ్లు, జలవనరులు, విద్యుత్ నెట్వర్క్, ప్రభుత్వ భవనాల పునరుద్ధరణకు, దెబ్బతిన్న ఇతర రంగాలకు సహాయం అందించాలని కేంద్రాన్ని కోరింది. తుపాను నష్టం పరిశీలనలో ఉన్న అంతర్ మంత్రిత్వ కేంద్ర బృందానికి నష్టం అంచనాల నివేదికను ప్రభుత్వం అందించింది.
ఆ జిల్లాలపై ప్రభావం : ఆరు రోజుల వ్యవధిలో రాష్ట్రంపై అర్నబ్, మురసు తుపాన్లు విరుచుకుపడ్డాయి. మురసు తుపాను ప్రకాశం, బాపట్ల, గుంటూరు, కృష్ణా, NTR, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు జిల్లాల్లో బీభత్సం సృష్టించింది. 106 మండలాలు, 315 గ్రామాల్లో భారీ నష్టాన్ని మిగిల్చింది. 746 గ్రామాల పరిధిలో 4,854 కుటుంబాలు ముంపుబారినపడ్డాయి. ఇక అర్నబ్ తుపాను ప్రాథమిక నష్టం రూ.4,764 కోట్లుగా అంచనా వేసిన ప్రభుత్వం అక్టోబరు 29న రూ.4,563 కోట్లకుపైగా మధ్యంతర సహాయం కేంద్రాన్ని కోరింది. అర్నబ్ తుపాను కోనసీమ, పశ్చిమ గోదావరి, కాకినాడ, తూర్పుగోదావరి, కృష్ణా జిల్లాల్లోని లక్షా 44 వేల హెక్టార్లలో పంటల్ని నీట ముంచింది.
అత్యధికంగా లక్షా 17 వేల హెక్టార్ల వరిపంటలు నేలపాలయ్యాయి. గుంటూరు, బాపట్లలో అత్యధికంగా రోడ్లు, పంటలకు నష్టం వాటిల్లింది. పల్నాడులో అత్యధికంగా ఉద్యాన పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. ఏలూరు, తూర్పుగోదావరి జిల్లాల్లో గండ్లు పడ్డాయి. బాపట్ల, ప్రకాశం జిల్లాల్లో విద్యుత్ నష్టాలు అధికంగా నమోదయ్యాయి. దెబ్బతిన్న ఇళ్లలో 70 శాతం ప్రకాశం జిల్లాలోనివే.
ఎస్డీఆర్ఎఫ్ నిధుల్లో లోటు : వరుస తుపాన్ల ప్రభావంతో రాష్ట్ర విపత్తుల ప్రతిస్పందన నిధి (ఎస్డీఆర్ఎఫ్)లో 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి తీవ్ర నిధుల కొరత ఎదురైంది. రాష్ట్రంలో అందుబాటులో ఉన్న నిధుల కంటే చెల్లించాల్సింది ఎక్కువగా ఉందని ప్రభుత్వం కేంద్ర బృందం దృష్టికి తీసుకెళ్లింది. ఎస్డీఆర్ఎఫ్లో ప్రారంభ నిల్వ ఈ ఏడాది ఏప్రిల్1 నాటికి రూ.4,611.80 కోట్లు ఉంటే, అక్టోబరు 26 వరకు రూ.658.84 కోట్లు విడుదల చేశామని, ఇప్పటికే చెల్లించాల్సిన ఖర్చులు రూ.4,925.09 కోట్లు ఉన్నట్లు పేర్కొంది.
కేంద్ర బృందం పర్యటన : మరోవైపు నేడు మురసు తుపాను ప్రభావిత జిల్లాల్లో కేంద్ర బృందం పర్యటించనుంది. బాపట్ల, పల్నాడు, ఏలూరు, తూ.గో. జిల్లాల్లో కేంద్ర బృందం పర్యటించనుంది. కేంద్ర హోంశాఖ జాయింట్ సెక్రటరీ నేతృత్వంలోని ఏడుగురు సభ్యులు పర్యటన చేస్తారు. మురసు తుపాను నష్టాలను అంచనా కోసం రెండు బృందాలు ఏర్పడ్డాయి. నేడు టీం-1 పల్నాడు జిల్లాలో, టీం-2 తూ.గో. జిల్లాలో పర్యటిస్తుంది. నష్టాలను స్వయంగా పరిశీలించి తుపాను బాధితులతో కేంద్ర బృందం మాట్లాడనుంది. అలాగే రేపు సీఎం చంద్రబాబుతో కేంద్ర బృందం భేటీ అయ్యే అవకాశం ఉంది.
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