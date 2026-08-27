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నేపాల్ వరదలపై అప్రమత్తమైన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం - ఏపీ యాత్రికుల ఆచూకీపై ఆరా

నేపాల్ విపత్తులో ఏపీ వాసులు చిక్కుకున్నారా అనే అంశంపై సమాచారం సేకరణ - రాష్ట్ర వాసులను గుర్తించి సురక్షిత ప్రాంతాలకు చేర్చేందుకు చర్యలకు చంద్రబాబు ఆదేశం - కేంద్రంతో సమన్వయం చేసుకుంటున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం

AP Govt on Nepal Flash Floods
నేపాల్ వరదలపై అప్రమత్తమైన ఏపీ ప్రభుత్వం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 27, 2026 at 1:49 PM IST

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Nepal Flash Flood Hit Updates : బుధవారం నాడు హిమాలయ దేశం నేపాల్‌లో సంభవించిన మెరుపు వరదలు వందల కుటుంబాల్లో తీరని విషాదాన్ని నింపాయి. నేపాల్, టిబెట్‌ సరిహద్దులోని భోటే కోషి నది ఉప్పొంగడంతో అనేక జిల్లాలను వరద, బురద కలిసి ముంచెత్తింది. గ్రామాలు, పట్టణాలు జల సమాధి అయ్యాయి. వరద దెబ్బకు ఆ దేశంలోని భవనాలు, వంతెనలు కొట్టుకుపోయాయి. దాదాపు డజనుకుపైగా జల విద్యుత్ కేంద్రాలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. దీంతో నేపాల్‌లో అంధకారం నెలకొంది.

ఈ ఘటనలో పలువురు గల్లంతయ్యారు. వీరిలో భారతీయులతో పాటు విదేశీయులు కూడా ఉన్నారు. మరికొంత మంది మరణించారు. గల్లంతైన వారి కోసం బంధువులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. క్షణాల్లోనే పలు ప్రాంతాల రూపు రేఖలు మార్చేసిన భీకర వరద అనంతరం సహాయ చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. అటు టిబెట్‌ వైపు కూడా వరద తీవ్రత ఎక్కువగానే ఉంది.

నేపాల్ వరదలపై అప్రమత్తమైన ఏపీ ప్రభుత్వం (ETV Bharat)

ఈ క్రమంలో ఆంధ్రప్రదేశ్​ ప్రభుత్వం అప్రత్తమైంది. సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాలతో నేపాల్‌లో భారీ వర్షాలు, వరదల్లో చిక్కుకున్న తెలుగు వారి క్షేమ సమాచారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు సేకరిస్తోంది. మానస సరోవర యాత్రకు వెళ్లిన వారిలో తెలుగు వారు, ప్రత్యేకంగా ఏపీకి చెందిన యాత్రికులు ఎవరైనా ఉన్నారా అనే వివరాలను ఆర్టీజీఎస్ అధికారులు వివిధ మార్గాల్లో ఆరా తీస్తున్నారు. ఈ మేరకు యాత్రలను నిర్వహించే టూరిస్ట్ సంస్థలు, ట్రావెల్ ఏజెన్సీలతో అధికారులు సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారు.

AP Govt on Nepal Flash Floods : ఈ నేపథ్యంలోనే తిరుపతికి చెందిన 28 మంది యాత్రికులతో కూడిన బృందం ప్రస్తుతం కాఠ్‌మాండూలో ఉన్నట్లు ఆర్టీజీఎస్ గుర్తించింది. వారు అక్కడి యెల్లకొండ ప్రాంతంలోని ఓ హోటల్‌లో యాత్రికులు బస చేస్తున్నట్లు నిర్ధారించింది. ఈ క్రమంలో అధికారులు వారితో మాట్లాడి క్షేమ సమాచారాన్ని తెలుసుకున్నారు. తామంతా సురక్షితంగానే ఉన్నామని యాత్రికులు అధికారులకు తెలిపారు.

ఎలాంటి సహాయం అవసరమైనా వెంటనే తమను సంప్రదించాలని ఆర్టీజీఎస్ అధికారులు యాత్రికులకు సూచించారు. తమ క్షేమ సమాచారాన్ని తెలుసుకునేందుకు అధికారులు సంప్రదించినందుకు యాత్రికులు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. నేపాల్‌లో మళ్లీ ఫ్లాష్‌ ఫ్లడ్స్‌ వచ్చే ప్రమాదం ఉందన్న హెచ్చరికల నేపథ్యంలో యాత్రికులు సురక్షిత ప్రాంతాల్లోనే ఉండాలని అధికారులు సూచించారు.

నేపాల్‌లో తాము క్షేమమేనన్న విశాఖ వాసులు : మరోవైపు మానసరోవర యాత్రకు విశాఖ నుంచి నేపాల్‌ వెళ్లినవారు సురక్షితంగా ఉన్నారు. వీరి ముందు వెళ్తున్న రెండు బస్సులు ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయాయని నగర వాసులు తెలిపారు. 50 మీటర్ల దూరంలో జరిగిన ఈ ఘటనను ప్రత్యక్షంగా చూసి తీవ్రంగా భయపడ్డామని చెప్పారు. తమ బస్సు వంతెనకు సమీపంగా చేరుకునేసరికి ఎదురుగా వచ్చిన మరో బస్సు డ్రైవరు అటు వెళ్లొద్దని పెద్దగా కేకలు వేయడంతో ఆగిపోయి ప్రమాదం నుంచి బయటపడినట్లు వివరించారు. బస్సులో భీమిలి జడ్పీటీసీ సభ్యుడు, విశాఖ డీఎల్‌డీఏ ఛైర్మన్‌ గాడు వెంకటప్పడు, సింగనబంద మాజీ సర్పంచి గాడు వెంకట నారాయణ ఉన్నారు. వీరితోపాటు విశాఖలోని వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన 26మంది సురక్షితంగా ఉన్నారు.

మరోవైపు కర్నూలు జిల్లా ఆదోనికి చెందిన భాస్కరశాస్త్రి కుటుంబం కైలాస మానసరోవర్‌ యాత్రకు వెళ్లి నేపాల్‌ వరదల కారణంగా చైనాలోని డార్చింగ్‌ ప్రాంతంలో చిక్కుకుంది. ఈ నెల 10న భాస్కరశాస్త్రి, ఆయన సతీమణి శారద, కుమారుడు రఘునాథశాస్త్రి, కోడలు హన్సిక బెంగళూరు నుంచి కైలాస మానసరోవర్‌ యాత్రకు బయలుదేరారు. అక్కడినుంచి ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లే రోడ్లు, వంతెనలు కొట్టుకుపోవడంతో భారత్‌కు ఎలా తిరిగిరావాలో పాలుపోక సాయం కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. వారి బంధువులు ఆదోని ఎమ్మెల్యే డా. పార్థసారథికి ఫోన్‌ చేసి భాస్కరశాస్త్రి కుటుంబాన్ని రక్షించాలని కోరారు. ఈ క్రమంలోనే స్పందించిన ఎమ్మెల్యే డా. పార్థసారథి నలుగురు డార్చింగ్‌లో చిక్కుకున్నట్లు విదేశాంగశాఖ ఉన్నతాధికారులకు సమాచారం అందించానని చెప్పారు. అక్కడ నిర్ణయం వెలువడగానే వారికి సమాచారం చెబుతానని వివరించారు.

తాము నేపాల్‌లో క్షేమంగా ఉన్నాం : తాము నేపాల్‌లో క్షేమంగా ఉన్నామని డీఆర్‌డీవో మాజీ ఛైర్మన్‌ సతీశ్‌రెడ్డి పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం మానససరోవర్‌ యాత్రలో ఉన్నామని చెప్పారు. మానససరోవర్‌ యాత్రకు వెళ్తున్నట్లు వివరించారు. తాము బుధవారం నాడు నేపాల్‌లో వరదలు వచ్చిన ప్రాంతాన్ని దాటి ముందుకెళ్లామని సతీశ్​రెడ్డి పేర్కొన్నారు.

Lokesh on Nepal Flash Floods : నేపాల్‌ వరదల్లో చిక్కుకున్న ఏపీ యాత్రికుల క్షేమ సమాచారంపై మంత్రి నారా లోకేశ్‌ సమీక్ష నిర్వహించారు. నేపాల్ వరదల్లో చిక్కుకున్న ఏడుగురు ఏపీ యాత్రికుల పరిస్థితిపై ఆరా తీశారు. నలుగురు సురక్షితంగా ఉన్నారని, మరో ముగ్గురి ఆచూకీ ఇంకా లభ్యం కాలేదని దిల్లీలోని ఏపీ భవన్ అధికారులు లోకేశ్‌కు వివరించారు. కుప్పం ప్రాంతానికి చెందిన బాల సుబ్రహ్మణ్యం, ఈషా ఫౌండేషన్ గ్రూప్‌నకు చెందిన శశికుమార్, రాజ్యలక్ష్మి ఆచూకీ లభ్యం కాలేదని పేర్కొన్నారు. గల్లంతైన ముగ్గురి ఆచూకీ వీలైనంత త్వరగా గుర్తించేందుకు కేంద్రంతో నిరంతరం సంప్రదింపులు జరపాలని లోకేశ్‌ ఆదేశించారు.

చైనాలోని గైరోంగ్ ఎంబసీ వద్ద ఈషా ఫౌండేషన్ సభ్యుడు శశికుమార్ చివరిసారిగా కనిపించినట్లు అధికారులు లోకేశ్​కు విరించారు. మరోవైపు కైలాస మానస సరోవర యాత్రకు వెళ్లి వరదల్లో చిక్కుకున్న కర్నూలు జిల్లాకు చెందిన భాస్కరశాస్త్రితో పాటు మరో ముగ్గురు సురక్షితంగా ఉన్నట్లు చెప్పారు. సురక్షితంగా ఉన్న యాత్రికులను వెంటనే తరలించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని లోకేశ్ అధికారులకు ఆదేశాలిచ్చారు యాత్రికుల భద్రతపై భారత రాయబార కార్యాలయం, చైనా, నేపాల్ ఎంబసీలు, గైరోంగ్ ఇమిగ్రేషన్ సెంటర్, ఈషా ఫౌండేషన్ సంస్థలతో నిరంతరం సమన్వయం కొనసాగించాలని సూచించారు. మంత్రి లోకేశ్‌ ఆదేశాల మేరకు నేపాల్‌లో చిక్కుకున్న యాత్రికులు, మానస సరోవర యాత్రకు వెళ్లిన ఏపీ వాసుల సమాచారాన్ని ఆర్టీజీఎస్ అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు సేకరిస్తున్నారు. ఆర్టీజీఎస్ కేంద్రం నుంచి పరిస్థితిని ఐటీ సెక్రటరీ కాటంనేని భాస్కర్ నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు.

సహాయం కోసం సంప్రదించాల్సిన నంబర్లు :

  • దిల్లీలోని ఏపీ భవన్ అధికారులు కేంద్రంతో నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుతూ పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తున్నారు. సహాయం కోసం ఏపీ భవన్ కంట్రోల్ రూమ్‌ 011-23384016, 011-23387089 నంబర్లను, వాట్సాప్ 9059824101ను సంప్రదించవచ్చని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
  • అదేవిధంగా నేపాల్‌లోని భారత ఎంబసీ అత్యవసర సహాయానికి సంప్రదించాల్సిన నంబర్లను ఇచ్చింది. సహాయం అవసరమైనవారు +977 985 131 6807, +977 970 910 7500 నంబర్లలో సంప్రదించాలని సూచించింది. నేపాల్‌ పర్యాటకశాఖ అత్యవసర నంబరు: +977 985 128 9445

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