తిరుపతిలో 5,000 ఎకరాల్లో సెమీకండక్టర్ పార్కు - అంతర్జాతీయస్థాయిలో మౌలిక సదుపాయాలు
Semiconductor Park near Tirupati : తిరుపతి సమీపంలో ఏర్పాటు చేయనున్న సెమీకండక్టర్ పార్కులో అంతర్జాతీయ స్థాయి సదుపాయాలు కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. ఇండస్ట్రియల్ క్లీన్రూమ్లు, అల్ట్రాప్యూర్ వాటర్ సదుపాయాలను అందుబాటులోకి తెస్తోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 7:15 AM IST
సెమీకండక్టర్ రంగంలో భారీ పెట్టుబడులే లక్ష్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక అడుగులు వేస్తోంది. తిరుపతి సమీపంలో 5 వేల ఎకరాల్లో సెమీకండక్టర్ పార్కు అభివృద్ధి చేయాలని నిర్ణయించింది. కేంద్రం ప్రకటించిన ఇండియా సెమీకండక్టర్ మిషన్-2.0కు అనుగుణంగా రాష్ట్ర పాలసీలోనూ భారీ ప్రోత్సాహకాలు ప్రకటించింది. చిప్ తయారీ నుంచి పరిశోధన, ప్యాకేజింగ్, నైపుణ్యాభివృద్ధి వరకు సమగ్ర వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసి ఏపీని సెమీకండక్టర్ పెట్టుబడులకు కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
తిరుపతి సమీపంలో ఏర్పాటు చేయనున్న సెమీకండక్టర్ పార్కులో అంతర్జాతీయ స్థాయి మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. భూమి, ఇండస్ట్రియల్ క్లీన్రూమ్లు, హైవోల్టేజ్ విద్యుత్, అల్ట్రాప్యూర్ వాటర్ సదుపాయాలను అందుబాటులోకి తెస్తోంది. నేచురల్ గ్యాస్, స్పెషాలిటీ గ్యాసెస్, ఎఫ్లూయెంట్ ట్రీట్మెంట్, వాటర్ రీసైక్లింగ్ వ్యవస్థలను ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు. ల్యాబ్లు, ఆన్సైట్ రీసెర్చ్, ట్రైనింగ్ సెంటర్లను అందుబాటులోకి తేనున్నారు. పీపీపీ విధానంలో పార్కు నిర్వహణ చేయనున్నారు. మౌలిక సదుపాయాల కల్పనతో పాటు పరిశ్రమలకు పెట్టుబడి రాయితీలు, వయబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ ఇతర ప్రభుత్వ పథకాల ద్వారా సహకారం అందిస్తారు.
కేంద్రం ప్రకటించిన ఇండియా సెమీకండక్టర్ మిషన్-2.0కు అనుగుణంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సెమీ కండక్టర్ అండ్ డిస్ప్లే ఫ్యాబ్ పాలసీ-4.0లో సవరణలు చేసింది. దీని ప్రకారం ఫ్యాబ్స్, డిస్ప్లే, చిప్ ప్యాకేజింగ్ ప్రాజెక్టులకు కేంద్రం అందించే మూలధన రాయితీలకు అదనంగా రాష్ట్రం కూడా ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తుంది. ఐఎస్ఎం-2.0 కింద ఆమోదం పొందిన సిలికాన్ ఫ్యాబ్ తయారీ కంపెనీలకు మూలధన వ్యయంలో 80 శాతం వరకు ప్రోత్సాహకాలు లభిస్తాయి. కాంపౌండ్ సెమీ కండక్టర్, ఫొటోనిక్స్, సెన్సర్, డిస్క్రీట్, డిస్ప్లే ఫ్యాబ్స్, ప్యాకేజింగ్ యూనిట్లకు 70 శాతం వరకు రాయితీలు పొందే అవకాశం ఉంటుంది. పాలసీ అమలుకు 6 ప్రధాన రంగాలను ప్రభుత్వం గుర్తించింది. చిప్ డిజైన్, యంత్రాలు, ముడిపదార్థాలు, ఫ్యాబ్స్ ఏర్పాటు, ఏటీఎంపీ, ఓఎస్ఏటీ, పరిశోధన, నైపుణ్యాభివృద్ధికి ప్రాధాన్యం ఇచ్చింది. వీటిని 10 కేటగిరీలుగా విభజించింది.
ప్రోత్సాహకాలకు అదనంగా రాష్ట్రం రాయితీలు : చిప్ డిజైన్ కంపెనీలకు కేంద్రం ఇచ్చే ప్రోత్సాహకాలకు అదనంగా రాష్ట్రం రాయితీలు ఇస్తుంది. కమర్షియల్ డిజైన్ స్టార్టప్లకు రాష్ట్రం ఇచ్చే 7.5 కోట్ల రూపాయలతో కలిపి మొత్తం 22.5 కోట్ల రూపాయల వరకు జాయింట్ సీడ్ ఫండింగ్ పొందవచ్చు. డిప్లాయ్మెంట్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్ కింద కేంద్రం ఇచ్చే 9 శాతానికి అదనంగా నికర అమ్మకాలపై రాష్ట్రం 4.5 శాతం ప్రోత్సాహం అందిస్తుంది. ఒక్కో దరఖాస్తుకు గరిష్ఠంగా 45 కోట్ల రూపాయలు, ఒక్కో కంపెనీకి 180 కోట్ల రూపాయల వరకు లభిస్తాయి. యంత్రాలు, ముడిపదార్థాల కొనుగోలుపైనా భారీ ప్రోత్సాహకాలు కల్పించనున్నారు. కేంద్రం ఇచ్చే 30 శాతం మూలధన రాయితీకి అదనంగా రాష్ట్రం 18 శాతం అందిస్తుంది. ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్ ప్రయోజనాలూ వర్తిస్తాయి. ఏటీఎంపీ, ఓఎస్ఏటీ యూనిట్లకు కేంద్రం ఇచ్చే రాయితీలకు తోడుగా రాష్ట్ర ప్రోత్సాహకాలు కల్పిస్తుంది. పరిశోధన, నైపుణ్యాభివృద్ధి ప్రాజెక్టులకు ప్రాజెక్టు వ్యయంలో 25 శాతం రాష్ట్రం అందిస్తుంది. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నుంచి కలిపి గరిష్ఠంగా 75 శాతం వరకు ప్రోత్సాహకాలు పొందవచ్చు.
రాష్ట్రం ఇచ్చే మొత్తం రాయితీలు స్థిర మూలధన పెట్టుబడిలో గరిష్ఠంగా 50 శాతానికి పరిమితం కానున్నాయి. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, ఇతర మార్గాల ద్వారా లభించే మొత్తం ప్రోత్సాహకాలు 90 శాతం మించకూడదు. కేంద్రం రాయితీలు విడుదల చేసిన సమయంలోనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తన వాటాను విడుదల చేస్తుంది. సెమీకండక్టర్ ప్రాజెక్టుల పర్యవేక్షణకు 3 వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఏపీ సెమీకండక్టర్ ట్రైనింగ్ అండ్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ సెంటర్ ద్వారా పరిశ్రమలకు అవసరమైన నైపుణ్యం కలిగిన మానవ వనరులను సిద్ధం చేస్తారు. మెషిన్లు, కెమికల్స్, గ్యాసెస్, వేఫర్స్, సబ్స్ట్రేట్స్ తయారీతో పాటు పరిశ్రమలకు అవసరమైన విద్య, శిక్షణ, ఇంటర్న్షిప్లపైనా దృష్టి పెట్టనున్నారు.
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