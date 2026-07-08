ఏపీలో మూడు నోడ్ల ద్వారా రూ.31,300 కోట్ల పెట్టుబడులే లక్ష్యం - 1.95 లక్షల మందికి ఉపాధి
పారిశ్రామికాభివృద్ధికి వేగం పెంచిన ప్రభుత్వం - మూడు నోడ్లలో రూ.31,300 కోట్ల పెట్టుబడులు ఆకర్షణే లక్ష్యం - మొదటి దశలో 7,225 ఎకరాల్లో మౌలిక సదుపాయాల కల్పన - కేంద్ర ప్రభుత్వ భాగస్వామ్యంతో ప్రాజెక్టులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 8, 2026 at 8:40 PM IST
AP Industrial Nodes Development : రాష్ట్రంలో పారిశ్రామికాభివృద్ధికి చేపట్టిన చర్యల్లో ప్రభుత్వం వేగం పెంచింది. మూడు పారిశ్రామిక నోడ్లలో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించి రూ.31,300 కోట్ల పెట్టుబడులు ఆకర్షించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. మూడింటిలో కలిపి మొదటి దశలో 7,225 ఎకరాల్లో అభివృద్ధి పనులు చేపట్టింది. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ భాగస్వామ్యంతో ఈ ప్రాజెక్టులు చేపట్టింది.
హైదరాబాద్-బెంగళూరు, చెన్నై-బెంగళూరు, విశాఖ-చెన్నై పారిశ్రామిక కారిడార్లలో ప్రతిపాదించిన పారిశ్రామిక నోడ్లలో కనీస సదుపాయాలు కల్పించే పనులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వేగవంతం చేసింది. వాటిద్వారా రూ.31,300 కోట్ల పెట్టుబడులు ఆకర్షించాలన్నది టార్గెట్. నోడ్ల అభివృద్ధికి 29,254 ఎకరాల్లో మాస్టర్ప్లాన్ను సిద్ధం చేసింది. మొదటి దశలో 7,225 ఎకరాల్లో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పిస్తోంది. అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో ప్లగ్ అండ్ ప్లే విధానంలో మౌలిక సదుపాయాలు, రోడ్లు, మురుగునీటి పారుదల, ఇతర సదుపాయాలను కల్పించనుంది. మూడు పారిశ్రామిక నోడ్ల ద్వారా ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా లక్షా 95,000 మందికి ఉపాధి లభిస్తుందని అంచనా. జాతీయ పారిశ్రామిక కారిడార్ అభివృద్ధి కార్యక్రమం కింద వాటిని చేపట్టింది.
6,740 ఎకరాలకు నోడ్ను విస్తరణ : రాయలసీమలో ఉత్పాదకరంగాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు వీలుగా విశాఖ – చెన్నై పారిశ్రామిక కారిడార్ పరిధిలోని కడప జిల్లా కొప్పర్తి నోడ్ను ప్రభుత్వం అభివృద్ధి చేస్తోంది. డ్రోన్, వస్త్ర, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఈవీలు పరిశ్రమలకు అనువుగా దీన్ని తీర్చిదిద్దుతుంది. 2,596 ఎకరాల్లో తొలిదశ పనులు చేపట్టగా, దశలవారీగా 6,740 ఎకరాలకు నోడ్ను విస్తరించనున్నారు. ఈ నోడ్ ద్వారా సుమారు రూ.8,800 కోట్ల పెట్టుబడులు ఆకర్షించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. వాటి ద్వారా 54,000 మందికి ఉపాధి లభిస్తుందని అంచనా.
హైదరాబాద్-బెంగళూరు పారిశ్రామిక కారిడార్లో భాగంగా కర్నూలు జిల్లాలోని ఓర్వకల్లు నోడ్ను 2,621 ఎకరాల్లో అభివృద్ధి చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించింది. దీన్ని బహుళ కారిడార్ విధానంలో అభివృద్ధి చేస్తోంది. దీనివల్ల ఒకే రకం పరిశ్రమలకు కాకుండా వివిధ రంగాల పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు అవకాశం ఏర్పడుతుంది. దీని ద్వారా రూ.12,000 కోట్ల పెట్టుబడులు, ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా 45,000 మందికి ఉపాధి కల్పించాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ముందుకెళ్తోంది. దశలవారీగా 9,718 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో నోడ్ను అభివృద్ధి చేయనున్నారు. ఇందులో కొంతమేర డ్రోన్సిటీని ప్రతిపాదించింది.
2,008 ఎకరాల్లో పనులు : చెన్నై- బెంగళూరు కారిడార్ పరిధిలోని నెల్లూరు జిల్లా కృష్ణపట్నం నోడ్ మొదటి దశ పనులను 2,008 ఎకరాల్లో ప్రభుత్వం చేపట్టింది. మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు రూ.1,173 కోట్లు ఖర్చుచేస్తోంది. ఇప్పటికి 35శాతం పనులు పూర్తయ్యాయి. దీని ద్వారా రూ.10,500 కోట్ల పెట్టుబడులు ఆకర్షించాలన్నది లక్ష్యం. సుమారు లక్ష మందికి ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా ఉపాధి లభిస్తుందని అంచనా. ప్లగ్ అండ్ ప్లే సదుపాయాలు, పోర్టు కనెక్టివిటీతో భారీ ఉత్పాదక పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు అనువుగా దీన్ని తీర్చిదిద్దుతోంది. కంప్యూటర్, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఆటోమొబైల్స్, ఈవీలు, ఇంజినీరింగ్, యంత్రాలు, ఔషధాలు, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, వస్త్రపరిశ్రమల ఏర్పాటుకు మౌలిక సదుపాయాలను అభివృద్ధి చేస్తోంది. దశలవారీగా అభివృద్ధి చేసేలా 12,798 ఎకరాల ప్రాజెక్టు విస్తీర్ణానికి వివరణాత్మక మాస్టర్ప్లాన్, ప్రాథమిక డిజైన్, ఇంజినీరింగ్ పనులు రూపొందించింది.
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