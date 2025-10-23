ETV Bharat / state

ఇకపై ఇల్లు నాణ్యంగా ఉంటేనే బిల్లు - ప్రత్యేక యాప్‌ రూపకల్పన

ఏఈ నుంచి పీడీ వరకు అందరికీ పరిశీలన బాధ్యత - ఆప్షన్‌-3 కింద కాంట్రాక్టర్లు కట్టే గృహాలపై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం

Special APP For Household Bills Payment
Special APP For Household Bills Payment (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 23, 2025 at 10:05 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Special APP For Household Bills Payment : పేదల కోసం కాంట్రాక్టర్లు చేపట్టే ఇళ్ల నిర్మాణం నాణ్యాంగా ఉండేంలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పకడ్బందీ చర్యలు చేపడుతోంది. అందులో భాగంగానే కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇకపై ఇల్లు నాణ్యంగా ఉంటేనే బిల్లులు చెల్లించనుంది. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో కాలనీల్లో ఆప్షన్‌-3 కింద కాంట్రాక్టర్లు కాలనీల్లో నాణ్యత లేకుండా నాసిరకంగా ఇళ్ల నిర్మాణం చేపట్టారు. చాలా చోట్ల పూర్తి కాకుండానే పునాదులు చెదిరిపోయాయి. అలాగే ఇల్లు గోడలు దెబ్బ తిన్నాయి. ఇలా నిర్మాణాలు నాసిగా ఉన్నా గతంలో కాంట్రాక్టర్లకు బిల్లుల చెల్లింపు యథేచ్ఛగా కొనసాగింది.

ఇకపై ఇళ్ల నిర్మాణం నాణ్యంగా ఉంటేనే కాంట్రాక్టర్లకు బిల్లులు చెల్లించాలని కూటమి ప్రభుత్వం తాజాగా నిర్ణయించింది. తూతూమంత్రంగా కడితే కుదరదని తేల్చి చెప్పింది. జిల్లా స్థాయి నుంచి మండల స్థాయి అధికారుల వరకు అందరికీ తనిఖీ బాధ్యతను అప్పగించింది. అధికారులు ధ్రువీకరించాకే బిల్లులు విడుదల కానున్నాయి. అధికారులు కాలనీల సందర్శన, ఇళ్ల తనిఖీల ఫొటోలను ఎప్పటికప్పుడు నమోదు చేసేందుకు ప్రత్యేక యాప్‌ను ప్రభుత్వం తీసుకు వచ్చింది.

క్షేత్రస్థాయికి వెళ్లాల్సిందే : కొన్నిచోట్ల ఆప్షన్‌-3 కింద కాలనీల్లో కాంట్రాక్టర్లు చేపడుతున్న ఇళ్ల నిర్మాణ తీరును పరిశీలించకుండానే పూర్తయినట్లు క్షేత్రస్థాయి అధికారులు ఆన్‌లైన్‌లో బిల్లులు అప్‌లోడ్‌ చేస్తున్నారు. కాలనీలకు వెళ్లి పరిశీలించే బాధ్యతను గ్రామ, వార్డు సచివాలయంలోని ఇంజినీరింగ్‌ అసిస్టెంట్‌ చూస్తున్నారు. అప్పుడప్పుడూ గృహనిర్మాణ శాఖ అధికారులు వెళ్లి పరిశీలిస్తున్నారు. నాణ్యత సరిగా లేకున్నా వారు పట్టించుకోవడం లేదనే విమర్శలు ఉన్నాయి. దీన్ని అరికట్టేందుకు గృహనిర్మాణ శాఖకు చెందిన ఏఈ స్థాయి అధికారి నుంచి పీడీ(డీహెచ్‌) వరకు క్షేత్రస్థాయికి వెళ్లి పేదలకు కాంట్రాక్టర్లు నిర్మించి ఇస్తున్న ఆప్షన్‌-3 ఇళ్ల నిర్మాణాన్ని పరిశీలించాలని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.

స్థానికంగా ఉండే ఏఈ (అసిస్టెంట్ ఇంజినీర్) తన పరిధిలో నిర్మితమవుతున్న ఇళ్లకు ఆన్‌లైన్‌లో బిల్లు పెట్టాలంటే అన్ని ఇళ్లనూ పక్కగా 100 శాతం పరిశీలించాలి. వాటిలో డీఈఈ (అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్) 30 శాతం ఇళ్లను, ఈఈ (ఎలక్ట్రానిక్ ఇంజినీర్) 15 శాతం, పీడీ (పోలీస్ డిపార్ట్​మెంట్) 5 శాతం ఇళ్లను ర్యాండమ్‌గా తనిఖీ చేయాలి. వారందరూ ధ్రువీకరించిన తర్వాతే కాంట్రాక్టర్లకు బిల్లులు చెల్లిస్తారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రస్తుతం వివిధ దశల్లో ఉన్న 11,791 ఇళ్లకు సంబంధించి బిల్లులను ఆన్‌లైన్‌లో అప్‌లోడ్‌ చేయాల్సి ఉంది. అధికారులు ఇప్పటికే ఈ ఇళ్ల నాణ్యత పరిశీలనను ప్రారంభించారు.

థర్డ్‌ పార్టీతోనూ : ఒకవైపు అధికారుల పరిశీలన కొనసాగుతుండగానే, మరోవైపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆప్షన్‌-3 కింద చేపట్టి, వివిధ దశల నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేసుకున్న 2.2 లక్షల గృహాలను థర్డ్‌ పార్టీతోను కూడా ప్రభుత్వం తనిఖీ చేయించనుంది. తనిఖీ చేపట్టే కంపెనీ ఎంపిక కోసం ఇప్పటికే టెండర్లను పిలిచింది.

కేవలం రూపాయికే ఇంటి ప్లాన్ అనుమతులు - ఆన్​లైన్​లోనే దరఖాస్తు

పేదల పాలిట శాపంగా గత ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు - వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలకే ప్లాట్లు కేటాయింపు

TAGGED:

APP FOR HOUSEHOLD BILLS
HOUSE CONSTRUCTION BILLS IN AP
AP HOUSEHOLD BILLS FOR APP
ఇల్లు బిల్లు చెల్లింపునకు యాప్
SPECIAL APP FOR HOUSEHOLD BILLS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'బాహుబలి' గ్రాఫిక్స్ ఖర్చు ఎంత? ఆ భారీ విగ్రహం నిజమైందా? ఈ మైండ్ బ్లోయింగ్ విషయాలు మీకు తెలుసా?

కార్తీక మాసం వెనుక ఉన్న దివ్య రహస్యం తెలుసా? ఈ నెల రోజులు ఏం చేయాలి?

బ్రహ్మోస్‌ 2.O- శత్రువులకు హడలే! 800 కిలోమీటర్ల పరిధికి అప్​గ్రేడ్

వారంలో ఎన్ని సార్లు తలస్నానం చేయాలి? - హెడ్ బాత్​కు ముందు, తర్వాత ఈ జాగ్రత్తలు ముఖ్యమట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.