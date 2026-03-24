ఇకపై ప్రతి ఇంటికి కుళాయి - జల్ జీవన్ మిషన్ 2.0పై కేంద్రంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒప్పందం
జేజేఎం 2.0పై కేంద్ర ప్రభుత్వంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒప్పందం - ఒప్పందంపై సంతకాలు చేసిన కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారులు - హర్ ఘర్ జల్ సాకారం చేసేలా ఎంఓయూ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 24, 2026 at 3:34 PM IST
AP Govt Signs MoU with Central Govt on Jal Jeevan Mission: జల్ జీవన్ మిషన్ 2.0పై కేంద్ర ప్రభుత్వంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంఓయూ చేసుకుంది. దిల్లీలోని కేంద్ర జలశక్తి మంత్రిత్వశాఖ కార్యాలయంలో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారులు ఒప్పందంపై సంతకాలు చేసారు. పల్లెల్లో ప్రతీ ఇంటికి సురక్షితమైన తాగునీరు అందించాలనే లక్ష్యంతో జేజేఎం 2.0 ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్రమంత్రి సీఆర్ పాటిల్, క్యాంప్ కార్యాలయం నుంచి జూమ్ ద్వారా సీఎం చంద్రబాబు, వర్చువల్గా డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ పాల్గొన్నారు.
2028 డిసెంబర్ నాటికి ‘హర్ ఘర్ జల్’ సాకారం చేసేలా కేంద్ర-రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఎంఓయూ చేసుకున్నాయి. జేజేఎంను 2028 వరకు పొడిగిస్తూ కేంద్ర నిర్ణయం తీసుకుంది. సేవల అందజేత, ప్రజల భాగస్వామ్యంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది. జల్ జీవన్ మిషన్ కొనసాగిస్తూ కేంద్ర కేబినెట్ నిర్ణయంపై సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ప్రధాని మోదీకి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ప్రతీ ఇంటికి సురక్షిత, స్థిరమైన తాగు నీటిని అందించాలనేది తమ లక్ష్యమని సీఎం చెప్పారు. ఎన్నికల హామీల్లో ఇది కూడా ఒకటని, పవన్ కల్యాణ్ కూడా ఈ విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపిస్తున్నారని అన్నారు.
పోలవరం ప్రాజెక్టును గోదావరి పుష్కరాల నాటికి పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని, దీనికి కేంద్రం సహకరించాలని ముఖ్యమంత్రి కోరారు. తాజా ఎంఓయూతో మౌలిక సదుపాయాల కల్పన, పంచాయతీల ఆధ్వర్యంలో కుళాయిల నిర్వహణ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయాలని నిర్ణయించారు. గ్రామీణ తాగునీటి సరఫరా వ్యవస్థల ఆపరేషన్, మెయింట్నెన్స్కు ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యతనిస్తుంది. 2025 సెప్టెంబర్లో జేజేఎం అమలుపై రాష్ట్రం సమగ్ర విధానాన్ని ప్రకటించింది. తాగునీటి సరఫరా వ్యవస్థల నిర్వహణ బాధ్యతను పంచాయతీలకు అప్పగించింది.
కేంద్రం నుంచి పూర్తి సహకారం అందిస్తాం: వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వస్తున్న విజ్ఞప్తుల మేరకు జల్ జీవన్ మిషన్ 2.0కు అనుమతులు ఇస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నామని కేంద్ర జలశక్తి శాఖ మంత్రి సీఆర్ పాటిల్ వెల్లడించారు. ప్రత్యేకించి సీఎం చంద్రబాబు ప్రధాని మోదీతో ఈ విషయంపై సంప్రదించారని అన్నారు. జల్ జీవన్ మిషన్ కార్యక్రమం మొదటి దశలో 16 కోట్ల మంది గృహాలకు కుళాయిలు ఇచ్చామని అలానే ప్రాజెక్టులో జరిగిన కొన్ని లోపాలను సవరించి నిర్వహణ కూడా చేపడుతున్నామని తెలిపారు. మరో 3 కోట్ల ఇళ్లకు సురక్షితమైన తాగు నీటిని అందించాల్సి ఉందని తెలిపారు. 2024 కంటే ముందు మంజూరు అయిన పథకానికి అనుగుణంగానే ఈ మిషన్ పొడిగింపు జరిగిందని సీఆర్ పాటిల్ వివరించారు.
ఏపీలో నీటి నాణ్యతను పరీక్షించేందుకు డ్వాక్రా మహిళల సేవల్ని వినియోగించుకోవాలని సీఆర్ పాటిల్ కోరారు. జల్ జీవన్ మిషన్ ద్వారా వివిధ ప్రాంతాల్లో 9 కోట్ల మంది మహిళలకు దూరం నుంచి నీరు తెచ్చుకునే కష్టాలు తప్పుతాయని జేజెఎం 2.0 ద్వారా ఏపీలో ప్రతీ ఇంటికి కుళాయి అనే లక్ష్యం నెరవేరుతుందని ఆశిస్తున్నట్లు చెప్పారు. 2047 వికసిత్ భారత్ లక్ష్యం నెరవేరాలంటే ప్రతీ ఇంటికీ సురక్షిత తాగునీరు చేరటం ముఖ్యమని స్పష్టం చేశారు. జల్ జీవన్ మిషన్ సాకారం అయ్యేందుకు కేంద్రం నుంచి పూర్తి సహకారం అందిస్తామని ఏపీ పూర్తి స్థాయిలో వినియోగించుకోవాలని సూచించారు.
రాష్ట్ర పారిశ్రామిక రంగంలో నవశకం - ఆర్సెలార్ మిత్తల్ స్టీల్ప్లాంట్కు శంకుస్థాపన
స్టీల్ప్లాంట్కే కాదు స్టీల్ సిటీకి పునాది వేశాం - నక్కపల్లిలో కొత్తచరిత్ర తిరగరాస్తున్నాం: సీఎం చంద్రబాబు