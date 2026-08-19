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ఫిన్​లాండ్​లో ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుల పర్యటన - అల్లూరి జిల్లా నుంచి ఇద్దరు

ఫిన్‌లాండ్‌ దేశంలో రాష్ట్రం నుంచి వెళ్లిన ఉపాధ్యాయ బృందం - మన్యం ఉపాధ్యాయుల పర్యటనతో పాటు శిక్షణ - అల్లూరి జిల్లా నుంచి ఇద్దరు ఉపాధ్యాయులు ఉండడం విశేషం

manyam teachers in Finland
manyam teachers in Finland (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 19, 2026 at 2:23 PM IST

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Manyam Teachers Tour To Finland : బడిలోనే పిల్లల భవిష్యత్తు రూపుదిద్దుకుంటుంది. ఉపాధ్యాయుల ప్రవర్తనే వారి ప్రగతికి బాటలు వేస్తుంది. ఈ సత్యాన్ని గుర్తించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులకు అంతర్జాతీయ స్థాయి నైపుణ్యాలను అందించేందుకు ఒక వినూత్న అడుగు వేసింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం విద్యా రంగంలో ప్రపంచ స్థాయి బోధనా పద్ధతులను ప్రవేశపెట్టేందుకు రాష్ట్ర ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ పురస్కార గ్రహీతలను అంతర్జాతీయ శిక్షణా కార్యక్రమాలకు పంపిస్తోంది.

ఇందులో భాగంగా, మొదటి విడతలో 2025 అవార్డు గ్రహీతలైన 37 మంది ఉపాధ్యాయులకు 2026 మే 4 నుంచి 8 వరకు సింగపూర్‌లోని నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్‌లో 5 రోజుల ప్రత్యేక శిక్షణ అందించగా, రెండో విడతలో 29 మంది ఉపాధ్యాయుల బృందాన్ని 2026 ఆగస్టు 17 నుంచి 26 వరకు ఫిన్​లాండ్‌లోని టర్కు విశ్వవిద్యాలయ భాగస్వామ్యంతో 8 రోజుల వృత్తిపరమైన అభివృద్ధి కార్యక్రమం కోసం పంపించింది. ఈ ప్రతినిధి బృందంలో మన అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా నుంచి ఇద్దరు ఉపాధ్యాయులు ఎంపికై అంతర్జాతీయ వేదికపై జిల్లా ఖ్యాతిని చాటడం విశేషం.

స్థానిక పాఠశాలల్లో కొత్త ప్రణాళికలు : అద్భుతమైన విద్యా సేవలకు ప్రసిద్ధి చెందిన దేశమైన ఫిన్​లాండ్ విద్యా వ్యవస్థను అధ్యయనం చేయడానికి, రాష్ట్రానికి చెందిన ఉపాధ్యాయుల బృందం గత మూడు రోజులుగా ఆ దేశంలో పర్యటిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఈ బృందంలో అల్లూరి జిల్లాకు చెందిన ఇద్దరు ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారు. గత విద్యా సంవత్సరంలో రాష్ట్ర స్థాయిలో 'ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులు'గా గుర్తింపు పొందినందున, విద్యాశాఖ ఈ ఉపాధ్యాయులను విదేశీ పర్యటనకు ఎంపిక చేసింది. ఈ బృందం ఆ దేశంలో పిల్లల కోసం అనుసరిస్తున్న ఉన్నత ప్రమాణాలతో కూడిన బోధనా పద్ధతులను, ఇతర విద్యా విధానాలను పరిశీలిస్తుంది.

విద్యార్థులు పాఠాలను మరింత సులభంగా గ్రహించడంలో సహాయపడటానికి పాఠశాలల్లో ఉపయోగించే, ప్రదర్శించే కిట్‌లను కూడా వారు పరిశీలిస్తారు. గతంలో కూడా ఉపాధ్యాయుల బృందం సింగపూర్‌ను సందర్శించిన విషయం గమనార్హం. ప్రస్తుతం ఈ పర్యటనలో ఉన్న ఉపాధ్యాయుడు సత్యరావు మాట్లాడుతూ, అక్కడ గమనించిన విజయవంతమైన పద్ధతులు, విద్యా వ్యవస్థలను స్థానిక పాఠశాలల్లో అమలు చేయడానికి విద్యాశాఖ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోందని తెలిపారు.

అభినందనలు తెలిపిన నారా లోకేశ్ : ఫిన్‌లాండ్ దేశ పర్యటనకు రాష్ట్ర ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుల బృందం సందర్శించిన నేపథ్యంలో నారా లోకేశ్​ వారికి ప్రత్యేక అభినందనలు తెలిపారు. ఈ విషయాన్ని స్వయంగా ఎక్స్​లో పోస్ట్​ చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు చెందిన 29 మంది రాష్ట్ర ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులు ఫిన్‌లాండ్‌లోని 'టర్కు విశ్వవిద్యాలయం'లో తమ విద్యా పర్యటనను ప్రారంభించడం చాలా సంతోషంగా ఉందని నారా లోకేశ్​ పేర్కొన్నారు. ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమంగా పేరొందిన ఫిన్‌లాండ్ విద్యా విధానాన్ని మన ఉపాధ్యాయులు రాబోయే రోజుల్లో ప్రత్యక్షంగా పరిశీలిస్తారని ఆయన చెప్పారు. ముఖ్యంగా పిల్లలు ఇష్టపడుతూ, ఆటపాటలతో నేర్చుకునే విధానాలు, బాలల కేంద్రీకృత బోధనా పద్ధతులు, అక్కడి క్లాస్‌రూమ్‌లలో ఉపయోగించే ఆధునిక పద్ధతులను వారు క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేస్తారని వివరించారు.

అక్కడ నేర్చుకున్న వినూత్నమైన విషయాలను మన ఉపాధ్యాయులు తిరిగి వచ్చాక ఏపీలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల వాతావరణానికి అనుగుణంగా మారుస్తారని లోకేశ్​ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. మన రాష్ట్రంలో కూడా సరికొత్త బోధనా పద్ధతులను అభివృద్ధి చేసి, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న మిగిలిన తోటి ఉపాధ్యాయులకు వీరంతా మార్గదర్శకులుగా (Mentors) నిలుస్తారని ఆయన నమ్మకం వ్యక్తం చేశారు. ఫిన్‌లాండ్‌లో మన ఉపాధ్యాయుల పర్యటన ఎంతో జ్ఞానాన్ని అందిస్తూ, జీవితాంతం గుర్తుండిపోయేలా సాగాలని ఆయన మనస్ఫూర్తిగా ఆకాంక్షించారు.

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AP TEACHERS TRAINING
TEACHERS TOUR TO FINLAND
ఫిన్​లాండ్​ పర్యాటనలో ఉపాధ్యాయులు
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MANYAM TEACHERS IN FINLAND

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