దిల్లీ పర్యటనకు ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులు - 52 మంది ఎంపిక
సమగ్ర శిక్ష అభియాన్ ఆధ్వర్యంలో మూడు రోజుల సైన్స్ ఎక్స్పోజర్ పర్యటన - సైన్స్ మ్యూజియం, ప్లానెటేరియం, రష్యన్ కల్చర్ సెంటర్ సందర్శన
Published : November 6, 2025 at 4:06 PM IST
AP Government School Students Delhi Tour: ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు చెందిన విద్యార్థులు దిల్లీలో పర్యటిస్తున్నారు. ఏపీ సైన్స్ సిటీ, సమగ్ర శిక్ష అభియాన్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు చెందిన 52 మంది ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులు ఎంపికయ్యారు. సైన్స్, టెక్నాలజీ పరిజ్ఞానాన్ని ప్రత్యక్ష అనుభవంతో నేర్చుకునేందుకు వీరంతా మూడు రోజుల సైన్స్ ఎక్స్పోజర్ పర్యటన కోసం దిల్లీకి బయలుదేరారు.
జిల్లాకు ఇద్దరు చొప్పున ప్రతిభ ఆధారంగా ఎంపిక చేసిన ఈ విద్యార్థులు నవంబర్ 6 నుంచి 8 వరకు వివిధ శాస్త్రీయ పరిశోధనా కేంద్రాలు, సైన్స్ మ్యూజియాలు, రాకెట్ పరిశోధన కేంద్రాలను సందర్శించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమం ప్రభుత్వ పాఠశాలలలో చదువుతున్న విద్యార్థుల్లో సైన్స్పై ఆసక్తి, పరిశోధనా ధోరణి పెంచేందుకు రూపొందించారు. పాఠ్యపుస్తకాల్లో ఉన్న శాస్త్ర విషయాలను కేవలం క్లాసు గదుల్లో నేర్చుకోవడం కాకుండా, ప్రత్యక్షంగా చూసి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందనే భావనతో ఈ టూర్కు రూపకల్పన చేశారు.
టూర్ తొలి రోజున విద్యార్థులు ఘజియాబాద్లోని కైట్ ఇంజినీరింగ్ కాలేజీని సందర్శించారు. అక్కడ రాకెట్ ఎలా నిర్మిస్తారు, ప్రయోగంలో ఏ సూత్రాలు పనిచేస్తాయి, ఇంధన వినియోగం, నావిగేషన్ వ్యవస్థలు ఎలా పని చేస్తాయి వంటి అంశాలపై కాలేజీ ప్రొఫెసర్లు విద్యార్థులకు సమగ్ర అవగాహన కల్పించారు. రాకెట్ నమూనాలను చూపిస్తూ వాటి రూపకల్పనలోని శాస్త్రీయ అంశాలపై వివరణ ఇచ్చారు. ఈ అవకాశంతో విద్యార్థుల్లో పరిశోధనకు ఆసక్తి మరింతగా పెరిగిందని కైట్ కాలేజీ అధ్యాపకులు పేర్కొన్నారు.
సాయంత్రం సమయంలో విద్యార్థులు పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడుతో భేటీ అయ్యేందుకు ప్రత్యేక సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. మంత్రితో జరిగే సంభాషణలో విద్యార్థులు తమ లక్ష్యాలు, భవిష్యత్తు ప్రణాళికలు, సైన్స్ రంగంపై ఉన్న ఆసక్తిని వివరించనున్నారు.
ఈనెల 7న విద్యార్థులు దిల్లీలోని రష్యన్ సైన్స్ అండ్ కల్చర్ సెంటర్ని సందర్శించనున్నారు. అక్కడ రష్యాతో భారతదేశం కలిగిన అంతరిక్ష సహకారం, స్పుత్నిక్ ఉపగ్రహ ప్రయోగాలు, అంతరిక్ష సాంకేతికతలో ఇరు దేశాల పరిశోధనా ప్రయాణాలపై అక్కడి నిపుణులు విద్యార్థులకు వివరించనున్నారు.
ఇక ఈనెల 8న జాతీయ సైన్స్ మ్యూజియం, నెహ్రూ ప్లానెటేరియం, రాకెట్ నిర్మాణ వర్క్షాప్ను సందర్శిస్తారు. మోడల్ రాకెట్ తయారీ కార్యక్రమంలో విద్యార్థులు స్వయంగా రాకెట్ నమూనాలను తయారుచేసి వాటి ప్రయోగ పద్ధతులపై అవగాహన పొందనున్నారు. అంతేకాకుండా నాసా ఇంజినీర్ గేబేతో విద్యార్థులు ఆన్లైన్ ఇంటరాక్షన్ చేయడం ఈ పర్యటనలో ముఖ్య ఆకర్షణగా నిలవనుంది. శాస్త్రవేత్తలు అంతరిక్ష పరిశోధనలో ఎదుర్కొనే సవాళ్లు, వాటి పరిష్కారాలు, భవిష్యత్ టెక్నాలజీలపై సూచనలు ఇవ్వనున్నారు.
విజయనగరం జిల్లాలోని అక్కివరం ఆదర్శ పాఠశాల తొమ్మిదో తరగతి విద్యార్థి పతివాడ భానుప్రసాద్, వియ్యంపేట గురుకులం తొమ్మిదో తరగతి విద్యార్థిని తెర్లంగి సంజన ఈ పర్యటనలో పాల్గొన్నారు. ఇదే విధంగా ప్రతి జిల్లా నుంచి ఇద్దరిని ఎంపిక చేశారు. సైన్స్ ప్రదర్శనలు, ప్రాజెక్ట్ నమూనాల్లో చూపిన ప్రతిభ ఆధారంగా వీరిని ఎంపిక చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఈ పర్యటన విద్యార్థుల్లో శాస్త్రీయ పరిశోధనా ఆలోచనను పెంపొందించనుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
