సంక్రాంతి కానుక - ఉద్యోగుల డీఆర్ ఎరియర్స్, కాంట్రాక్టర్ల బిల్లులు క్లియర్​

ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కూటమి ప్రభుత్వం తీపికబురు - డీఏ, డీఆర్ ఎరియర్స్, కాంట్రాక్టర్ల బిల్లులకు మొత్తంగా రూ.2653 కోట్ల నిధులు విడుదల, మొత్తంగా 5.70 లక్షల మందికి చెల్లింపులు

AP Govt Cleared All Pending Bills
AP Govt Cleared All Pending Bills (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 12, 2026 at 8:48 PM IST

1 Min Read
AP Govt Cleared All Pending Bills: నీరు-చెట్టు బిల్లులు సహా వివిధ వర్గాలకు ఊరటనిస్తూ ఆర్థిక శాఖ బిల్లులను క్లియర్ చేసింది. మొత్తంగా రూ.2653 కోట్ల మేర ఉద్యోగులు డీఏ, డీఆర్ ఎరియర్స్, కాంట్రాక్టర్ల బిల్లులకు నిధులు విడుదల చేశారు. అంతేకాకుండా పెండింగులో ఉన్న ఒక డీఏ, డీఆర్ ఎరియర్స్ నిమిత్తం రూ.1100 కోట్లను సైతం విడుదల చేశారు. పోలీసులకు ఇవ్వాల్సిన సరెండర్ లీవుల్లో రూ.110 కోట్లు మంజూరు చేశారు.

నీరు-చెట్టు బిల్లులకు రూ.40 కోట్లు: ఈఏపీ, నాబార్డు, సాస్కీ, సీఆర్ఐఎఫ్ పనుల నిమిత్తం రూ.1243 కోట్లను విడుదల చేశారు. ఇందులోనే నీరు-చెట్టు బిల్లులకు గాను ప్రభుత్వం సుమారు రూ.40 కోట్లను విడుదల చేసింది. డీఏ, డీఆర్ ఎరియర్స్ చెల్లింపులతో 2.25 లక్షల మంది సీపీఎస్ ఉద్యోగులకు, 2.70 లక్షల మంది పెన్షనర్లకు లబ్ది చేకూరనుంది. సుమారు 55,000 మంది పోలీసులకు సరెండర్ లీవుల చెల్లింపులు చేశారు.

నీరు-చెట్టు సహా వివిధ పనులు చేపట్టిన కాంట్రాక్టర్లకు బిల్లులు చేపట్టడంతో దాదాపు 19,000 పైగా కాంట్రాక్టర్లకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెల్లింపులు చేస్తుంది. మొత్తంగా 5.70 లక్షల మందికి సంక్రాంతి సందర్భంగా కూటమి ప్రభుత్వం బిల్లులు, బకాయిలు చెల్లింపులు జరపడం విశేషం.

