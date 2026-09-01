పట్టణ పేదల సొంతింటి కల సాకారం - ఇళ్ల నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్
పీఎంఏవై-2.0 కింద పట్టణ పేదలకు ఇళ్లు - ఒక్కో లబ్ధిదారుకు రూ.2.89 లక్షల ఆర్థిక సాయం - తొలి విడతగా 17,912 గృహాల నిర్మాణానికి ప్రభుత్వ అనుమతి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 1, 2026 at 1:25 PM IST
AP Government Sanctions 17912 Houses : పేదల సొంతింటి కల సాకారానికి కూటమి ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోంది. ఆర్థిక కారణాల వల్ల నివాస స్థలాలు ఉండి ఇల్లు కట్టుకోలేని వారి ఆశలకు ఇప్పుడు రెక్కలు వచ్చాయి. కేంద్రం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఆధ్వర్యంలో ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన-పట్టణ పథకం 2.0 కింద ఇళ్లు మంజూరు కానున్నాయి. దీంతో పట్టణాల్లో ఇళ్ల నిర్మాణానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తొలి విడతగా 17,912 ఇళ్ల నిర్మాణానికి అనుమతులు మంజూరయ్యాయి. ఇందుకోసం రూ.447.80 కోట్లు విడుదల చేసేందుకు సోమవారం పరిపాలనా అనుమతులు జారీ చేసింది. ఈ ఇళ్ల నిర్మాణానికి కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కలిపి రూ.2.50 లక్షల ఆర్థిక సహాయాన్ని మంజూరు చేయనున్నాయి.
ఇందులో కేంద్రం వాటా రూ.1.50 లక్షలు కాగా, రాష్ట్రం వాటా రూ.లక్షగా ఉంది. అదనంగా వీబీ జీరామ్జీ (ఉపాధి హామీ పథకం) కింద రూ.27,000, స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ కింద మరుగుదొడ్డి నిర్మాణానికి రూ.12,000 అదనంగా సమకూరనున్నాయి. మొత్తంగా, ఒక్కో ఇంటి నిర్మాణానికి ప్రభుత్వాలు రూ.2.89 లక్షల మొత్తాన్ని ఇస్తున్నాయి. ఇకపై పీఎంఏవై-2.0 కింద పట్టణ పేదల కోసం కేంద్రం మంజూరు చేసిన ఇళ్లను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లబ్ధిదారులకు సకాలంలో కేటాయించనుంది.
జిల్లా వారీగా కేటాయింపు: కేంద్ర ప్రభుత్వం మంజూరు చేసిన 17,912 గృహాలను జిల్లాల వారీగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేటాయించింది. వీటిలో 15,793 ఇళ్లు పట్టణ స్థానిక సంస్థల (యూఎల్బీ)ల పరిధిలోకి రాగా, మిగిలిన 2,119 ఇళ్లు పట్టణాభివృద్ధి సంస్థల (యూడీఏ)ల పరిధిలోకి వస్తాయి.
అత్యధికంగా అనంతపురం జిల్లాకు 1,387 ఇళ్లు కేటాయించాయి. ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో పల్నాడు (1,229), శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు (1,057), వైఎస్సాఆర్ కడప (1,053) జిల్లాలు ఉన్నాయి. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాకు అత్యల్పంగా 212 ఇళ్లు మంజూరు అయ్యాయి. వీటి నిర్మాణానికి ఆయా జిల్లాల కలెక్టర్లు అనుమతులు మంజూరు చేస్తారు.
లబ్ధిదారుల ఇష్టప్రకారమే నిర్మాణం:
- ఇంటి నిర్మాణానికి సంబంధించి కార్పెట్ కనీసం 30 చదరపు మీటర్ల నుంచి గరిష్టంగా 45 చదరపు మీటర్ల మధ్య ఉండాలి.
- నిర్దేశిత ప్రాంతంలో నిర్మాణానికి వీలుగా ప్రభుత్వం లబ్ధిదారులకు నమూనా డిజైన్లను అందుబాటులో ఉంచుతుంది. లబ్ధిదారులు వారి స్థల పరిస్థితులకు అనువైన డిజైన్ను ఎంచుకోవచ్చు.
- ప్రభుత్వాల నుంచి ఆర్థిక సాయం నేరుగా లబ్ధిదారుల బ్యాంక్ ఖాతాల్లో జమ కానుంది.
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