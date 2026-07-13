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ఎంఎస్‌ఎంఈల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం చర్యలు - ఏకంగా రూ.1600 కోట్లతో మౌలిక సదుపాయాలు

చిన్నతరహా పరిశ్రమల అభివృద్ధిపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి - నియోజకవర్గానికొక ఎంఎస్‌ఎంఈ పార్కు ఏర్పాటు దిశగా అడుగులు - 2.5 లక్షల మందికి ఉపాధి లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం చర్యలు

Government Focus on MSMEs Development in AP
Government Focus on MSMEs Development in AP (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 8:18 AM IST

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Government Focus on MSMEs Development in AP : చిన్నతరహా పరిశ్రమలే రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థకు వెన్నుముక అనే నమ్మకంతో ఏపీలోని కూటమి ప్రభుత్వం ఏకంగా 1600 కోట్ల రూపాయలను మౌలిక సదుపాయాల కోసం ఖర్చు చేస్తోంది. నియోజకవర్గానికొక MSME పార్కు చొప్పున 175 పార్కుల నిర్మాణమే లక్ష్యంగా అడుగులు వేస్తోంది. భూ కేటాయింపుల్లో గత పదేళ్ల రికార్డులను బద్ధలుకొడుతూ, నవ్యాంధ్రను పారిశ్రామిక హబ్‌గా మార్చేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు వేగవంతం చేసింది.

ఎంఎస్‌ఎంఈల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం చర్యలు - ఏకంగా రూ.1600 కోట్లతో మౌలిక సదుపాయాలు (ETV)

రాష్ట్రంలో చిన్న పరిశ్రమల విప్లవానికి ప్రభుత్వం 4 దశల పక్కా వ్యూహాన్ని అమలు చేస్తోంది. 2025 మే నెలలో మొదటి దశ కింద 592 కోట్ల రూపాయలతో 55 నియోజకవర్గాల్లో పనులకు శ్రీకారం చుట్టింది. ఇప్పటికే 16 పార్కులు విజయవంతంగా పూర్తయ్యాయి. అదే ఉత్సాహంతో 2025 నవంబరులో రెండో దశ కింద 45 నియోజకవర్గాల్లో 583 కోట్లతో పనులు ప్రారంభించింది. అందులోనూ 3 పారిశ్రామిక పార్కులు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఇక 2026 మే నెలలో మూడో దశ కింద 228 కోట్లతో 38 నియోజకవర్గాల్లో పనులను వేగవంతం చేయగా, చివరిదైన నాలుగో దశలో మిగిలిన 37 నియోజకవర్గాలకు సంబంధించిన భూసేకరణ ప్రక్రియ అత్యంత వేగంగా సాగుతోంది.

ఎంఎస్‌ఎంఈల అభివృద్ధికి 3,500 ఎకరాలు : విస్తారంగా భూములు అందుబాటులో ఉన్న ప్రాంతాల్లో భారీ MSME పార్కులను అభివృద్ధి చేస్తూ, ఏకంగా 3,500 ఎకరాలను పారిశ్రామికవేత్తలకు సిద్ధం చేస్తోంది. భూముల లభ్యత తక్కువగా ఉన్న పట్టణ ప్రాంతాలలో తక్కువ స్థలంలోనే ఎక్కువ పరిశ్రమలు స్థాపించేలా ఫ్లాటెడ్‌ ఫ్యాక్టరీ కాంప్లెక్స్‌లను నిర్మిస్తోంది. ఇప్పటికే 138 పార్కులకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు పూర్తికావడమే కాకుండా సుమారు 2.5 లక్షల మందికి ఉపాధి కల్పించడమే ధ్యేయంగా ఈ మౌలిక సదుపాయాల కల్పన సాగుతోంది.

ఇప్పటికే పూర్తయిన పారిశ్రామిక పార్కుల్లో ప్లాట్ల కేటాయింపులూ ఊపందుకున్నాయి. తొలి విడతగా 848 మంది ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలకు 261 ఎకరాల భూమిని ప్రభుత్వం అధికారికంగా కేటాయించింది. ఈ కేటాయింపుల ద్వారా రాష్ట్రంలోకి 1523.37 కోట్ల రూపాయల భారీ పెట్టుబడులు తరలిరావడమే కాకుండా, తక్షణమే 25వేల 470 మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించనున్నాయి. భవిష్యత్తు అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఫుడ్‌ప్రాసెసింగ్, టెక్స్‌టైల్స్, ఇంజినీరింగ్, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఫార్మాస్యూటికల్స్, ఆటో కాంపోనెంట్స్, ఫర్నిచర్, ప్లాస్టిక్‌ వంటి కీలక రంగాలకు ఈ పార్కులలో పెద్దపీట వేస్తున్నారు.

10 ఏళ్ల రికార్డును అధిగమించింది కేటాయింపులు : పారిశ్రామిక రంగాన్ని మరింత బలోపేతం చేసేందుకు ప్రభుత్వం 3 విభిన్న విధానాలను అవలంబిస్తోంది. 64 పార్కుల్లో నేరుగా విక్రయించే ‘ఔట్‌రైట్‌ సేల్స్‌’ విధానం ద్వారా, మౌలిక వసతులు పోను 1473 ఎకరాలను పరిశ్రమలకు సిద్ధం చేశారు. ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంతో 4193 ఎకరాల్లో 8 భారీ పార్కుల అభివృద్ధికి అనుమతులు ఇచ్చారు. అందులో 2418 ఎకరాలు ఫ్యాక్టరీల ఏర్పాటుకు లభించనున్నాయి. ఇక చిన్న వ్యాపారులకు అండగా నిలిచేందుకు 35 చోట్ల అద్దె లేదా లీజు ప్రాతిపదికన ఫ్లాటెడ్‌ ఫ్యాక్టరీ కాంప్లెక్స్‌లను నిర్మిస్తున్నారు. ఏకంగా 56.40 లక్షల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణాన్ని అందుబాటులోకి తెస్తున్నారు.

భూ కేటాయింపుల్లో ఎంఎస్‌ఎంఈలకు ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది. 2024లో అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నుంచి ఇప్పటి వరకు 2876 ఎంఎస్‌ఎంఈలకు 1927 ఎకరాలు కేటాయించింది. యూనిట్ల కేటాయింపులో 10 ఏళ్ల రికార్డును అధిగమించింది.

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TAGGED:

INFRASTRUCTURE OF MSMES
DEVELOPMENT OF MSMES IN AP
INDUSTRIAL PARKS EACH CONSTITUENCY
ఎంఎస్‌ఎంఈల అభివృద్ధి
GOVERNMENT FOCUS ON MSMES

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