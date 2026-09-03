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విశాల్ గున్ని, కాంతి రాణా టాటాలకు ఊరట - సస్పెన్షన్‌ ఎత్తివేసిన సర్కార్

ఇద్దరు ఐపీఎస్ అధికారుల సస్పెన్షన్‌ను ఎత్తివేసిన ఏపీ సర్కార్ - ఐపీఎస్‌లు విశాల్ గున్ని, కాంతి రాణా టాటాల విధుల్లోకి తీసుకుంటూ సీఎస్‌ ఉత్తర్వులు - వారిపై విచారణలు, క్రిమినల్ కేసుల ప్రక్రియ యథాతథం

Kanthi Rana Vishal Gunni Suspension Lifted
ఇద్దరు ఐపీఎస్​ల సస్పెన్షన్‌ ఎత్తివేత (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 3, 2026 at 5:34 PM IST

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Kanthi Rana and Vishal Gunni Suspension Lifted : ఏపీలోని ఇద్దరు సీనియర్ ఐపీఎస్‌ అధికారులపై ఉన్న సస్పెన్షన్‌ను ప్రభుత్వం ఎత్తివేసింది. 2004 బ్యాచ్‌కు చెందిన కాంతి రాణా టాటా, 2010 బ్యాచ్‌కు చెందిన విశాల్ గున్నిలను తిరిగి విధుల్లోకి తీసుకుంటూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి జి. సాయిప్రసాద్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఈ మేరకు సాధారణ పరిపాలన శాఖ విడివిడిగా జీవోలు విడుదల చేసింది.

ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ క్రమశిక్షణ, అప్పీల్​ రూల్స్-1969, నిబంధన 3(1) ప్రకారం గతంలో వీరిపై విధించిన సస్పెన్షన్‌ను తక్షణమే రద్దు చేస్తున్నట్లు ఆ ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు. డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ ఇచ్చిన నివేదిక, అలాగే ఆయా అధికారుల నుంచి ఆగస్టు 24న వచ్చిన వినతుల మేరకు ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ ఇద్దరు అధికారులను తిరిగి విధుల్లోకి తీసుకున్నప్పటికీ ప్రస్తుతం వారిపై కొనసాగుతున్న క్రమశిక్షణా చర్యలు, క్రిమినల్ కేసుల విచారణ యథాతథంగా కొనసాగుతాయని సర్కార్ స్పష్టం చేసింది.

ఆయా విచారణలకు ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా, వాటికి లోబడే ఈ సస్పెన్షన్ ఎత్తివేత నిర్ణయం ఉంటుందని జీవోలో వెల్లడించారు. కాంతి రాణా టాటా, విశాల్ గున్నిలపై 2024 సెప్టెంబర్ 15న ప్రభుత్వం సస్పెన్షన్ వేటు వేసింది. అప్పటి నుంచి కాలానుగుణంగా వీరి సస్పెన్షన్‌ను సర్కార్​ పొడిగిస్తూ వచ్చింది. పొడిగింపు రేపటితో ముగియనున్న తరుణంలో- ప్రభుత్వం తాజా ఉత్తర్వుల ద్వారా వారిపై సస్పెన్షన్‌ను రద్దు చేస్తూ తిరిగి విధుల్లోకి తీసుకుంది.

అసలేం జరిగిందటే : ఫోర్జరీ పత్రం ఆధారంగా ముంబయి నటి కాదంబరీ జెత్వానీపై ఇబ్రహీంపట్నం పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఈ మేరకు ఐపీఎస్ అధికారులు పి. సీతారామాంజనేయులు (పీఎస్‌ఆర్‌), కాంతి రాణా టాటా, విశాల్​గున్ని చట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ నేత విద్యాసాగర్‌తో కుమ్మక్కై, కుట్రకు పాల్పడ్డారు. రాజకీయ నేతలు ప్రేరేపించడంతో తప్పుడు రికార్డులు సృష్టించి కాదంబరీ జెత్వానీ కుటుంబ సభ్యులపై అక్రమ కేసు బనాయించి వేధించారు. దీంతో ప్రభుత్వం వీరిని సస్పెండ్ చేసింది. ఇదే కేసులో నిందితుడిగా ఉంటూ సస్పెండైన నిఘా విభాగం మాజీ అధిపతి పి. సీతారామాంజనేయులు (పీఎస్‌ఆర్‌) ఆగస్టు​లో పదవీ విరమణ చేశారు.

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TAGGED:

KADAMBARI JETHWANI CASE UPDATES
IPS KANTHI RANA SUSPENSION REVOKE
IPS VISHAL GUNNI SUSPENSION REVOKE
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AP IPS OFFICERS SUSPENSION REVOKE

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