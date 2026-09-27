స్వర్ణ గ్రామ, వార్డు ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారానికి సర్కార్ చర్యలు - 4 కేటగిరీల వారికి పదోన్నతులు
స్వర్ణ గ్రామ, స్వర్ణ వార్డు ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. ఉద్యోగుల ప్రయోజనాలను కాపాడేలా నోషనల్ ఇంక్రిమెంట్లు, పదోన్నతులు, సెలవులు, కారుణ్య నియామకాలపై వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 27, 2026 at 10:09 PM IST
AP Government on Swarna Ward employees : స్వర్ణ గ్రామ, స్వర్ణ వార్డు ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. ఉద్యోగుల ప్రయోజనాలను కాపాడేలా నోషనల్ ఇంక్రిమెంట్లు, పదోన్నతులు, సెలవులు, కారుణ్య నియామకాలపై వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. సమస్యలను దశలవారీగా పరిష్కరిస్తూ సానుకూల నిర్ణయాలు తీసుకుంటోంది.
స్వర్ణ వార్డుల్లో పనిచేస్తున్న నాలుగు కేటగిరీల ఉద్యోగుల పదోన్నతులకు కేబినెట్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఇందుకు సంబంధించి ప్రభుత్వం ప్రమోషన్ ఛానళ్లపై జీవో 244ను జారీ చేసింది. ఖాళీలను క్రమబద్ధీకరించి కొత్తగా 815 జూనియర్ అసిస్టెంట్ పోస్టులను ఏర్పాటు చేసింది. వార్డు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెక్రటరీలకు పదోన్నతులు కల్పిస్తామని, ఆ ఖాళీలను వార్డు డేటా ప్రాసెసింగ్ సెక్రటరీలతో భర్తీ చేస్తామని మంత్రి నారాయణ తెలిపారు. వార్డు శానిటేషన్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్, వార్డు ప్లానింగ్ అండ్ రెగ్యులేషన్ సెక్రటరీల 815 పోస్టులను గ్రేడ్-2 నుంచి గ్రేడ్-1కు అప్గ్రేడ్ చేశారు. దీనివల్ల రెండు కేటగిరీల్లో 1,630 మందికి ప్రమోషన్లు రానున్నాయి. మిగిలిన రెండు కేటగిరీల ఉద్యోగుల పదోన్నతులపై కమిటీ సిఫార్సులు రాగానే నిబంధనలు జారీ చేస్తామన్నారు.
ఆరేళ్ల పాటు ఒకే పోస్టులో పనిచేసిన 1.14 లక్షల మంది ఉద్యోగులకు ఆటోమేటిక్ అడ్వాన్స్మెంట్ స్కీమ్ను అమలు చేస్తున్నారు. దీనివల్ల ప్రభుత్వంపై రూ.150 కోట్ల అదనపు భారం పడుతోంది. నోషనల్ ఇంక్రిమెంట్లపై ఆర్థిక శాఖ నివేదిక అందిన వెంటనే తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు. వీటి వల్ల సుమారు రూ.2,500 కోట్ల భారం పడుతుందని అంచనా వేశారు. శాఖలోని 18 కేడర్లకు ప్రమోషన్ ఛానళ్లు ఏర్పాటు చేసి ఇప్పటికే 14,331 మందికి పదోన్నతులు కల్పించారు. ఏఎన్ఎంలు, ఎనర్జీ, వెల్ఫేర్, ఇంజినీరింగ్, వ్యవసాయ, ఉద్యాన తదితర అసిస్టెంట్లకు మాతృశాఖల్లో ప్రమోషన్లు ఇచ్చారు.
కారుణ్య నియామకాలు : ఉద్యోగుల పని ఒత్తిడిని తగ్గించేందుకు జిల్లా స్థాయిలో కమిటీలు, గ్రీవెన్స్ సెల్ను ఏర్పాటు చేశారు. ప్రభుత్వ సెలవు రోజుల్లో విధులు కేటాయించవద్దని అధికారులకు కఠిన ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఆటోమేటిక్ క్యాజువల్ లీవ్లకు ఆమోదం తెలుపుతూ, అర్హత మేరకు ఆర్జిత సెలవులు అమలు చేస్తున్నారు. ఇతర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో సమానంగా స్వర్ణ సిబ్బందికి మరణ ప్రయోజనాలు అందిస్తున్నారు. ఇప్పటికే అర్హులైన 121 మందికి కారుణ్య నియామకాలు కల్పించారు.
చర్చలకు ప్రభుత్వం సిద్ధం : ఉద్యోగులపై పని భారం పెంచే ఉద్దేశంతో జీవో-11 జారీ చేయలేదని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ప్రభుత్వ చర్యలతో ఇప్పటికే చాలామంది ఉద్యోగులు సంతృప్తిగా ఉన్నారని పేర్కొంది. కొందరు ఉద్దేశపూర్వకంగా ఆందోళనలు, సమ్మెల వైపు ఉద్యోగులను ప్రోత్సహిస్తున్నారని ప్రభుత్వ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. 'చలో విజయవాడ' కార్యక్రమం నేపథ్యంలో, ఉద్యోగుల సమస్యలను చర్చల ద్వారా పరిష్కరించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉన్నట్లు స్పష్టం చేసింది.
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